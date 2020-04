Κορωνοϊός: Μια νέα πραγματικότητα μέσα στο σπίτι

H καθημερινότητα μας φέρνει αντιμέτωπους με καταστάσεις πρωτόγνωρες. Με μια πραγματικότητα εντελώς καινούργια που όλοι μας πρέπει να προσαρμοστούμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αρμονικά τη ζωή μας.

Αυτή την εποχή, ειδικά μέσω διαδικτύου, ο καθένας μας έχει να αντιμετωπίσει πληθώρα πληροφοριών, πολλές από τις οποίες αποτελούν παραπληροφόρηση, hoaxes και ανακρίβειες. Είναι εξαιρετικά σημαντικό η πληροφόρηση που αφορά την υγεία να είναι η σωστή, έγκυρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη από ιατρικούς φορείς κύρους στην Ελλάδα και τον κόσμο. Η έγκυρη πληροφόρηση γύρω από την προστασία ενάντια στον ιό όσο και η κατάργηση των μύθων που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο για την πανδημία είναι αναγκαίες. Γι’ αυτό η Interamerican, ως η μόνη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία που είναι πάροχος υγείας και η ίδια, συνεργάζεται με το ινστιτούτο Prolepsis προσφέροντας σε όλους τις απαντήσεις που χρειάζονται με απλό και άμεσο τρόπο.

Η διαμονή, όμως, σε ένα σπίτι φέρνει αλλαγές και στην ψυχολογία, εμπόδια σε κάποια χόμπι μας, ανατροπές στις δραστηριότητές μας, και στην ομαλή ροή ζωή των μεγάλων, των παιδιών και των ηλικιωμένων. Μπορούν αυτές οι μέρες να αποτελέσουν αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά με τους αγαπημένους μας κάνοντας όσο το δυνατόν πιο ουσιαστικά πράγματα; Πώς θα δείξουμε την αγάπη και τη φροντίδα μας σε ανθρώπους που δεν μας επιτρέπεται να βλέπουμε – και που τώρα, περισσότερο από ποτέ, έχουν ανάγκη την ανθρώπινη παρουσία και φροντίδα; Πώς θα συνεχίσουν τα παιδιά να απολαμβάνουν τον χρόνο τους, να αποκομίζουν νέα ερεθίσματα και να μαθαίνουν παίζοντας; Εμείς, για τον εαυτό μας, μπορούμε να ανακαλύψουμε πράγματα απλά, καθημερινά που μας κρατούν σε ένα πρόγραμμα και ανεβάζουν την ψυχολογία και την εσωτερική μας ευεξία; Όλα αυτά θα τα βρείτε επίσης στο site της Interamerican, για να μετατρέψετε αυτή τη δύσκολη περίοδο σε αξέχαστες στιγμές αξίας με τους ανθρώπους της ζωής σας.

Τέλος, στη νέα κατάσταση, μια παράλληλη πραγματικότητα στα θέματα υγείας και καθημερινότητας είναι η ψηφιακή διαχείριση των οικονομικών και περιουσιακών μας συναλλαγών. Ένα από αυτά είναι και η εμπειρία της εξυπηρέτησης. Πολλοί από εμάς φοβούνται πως η διαχείριση των συμβολαίων μας αλλά και οι οικονομικές συναλλαγές δεν θα είναι ποτέ οι ίδιες, αφού δεν υπάρχει η αμεσότητα με τον ασφαλιστή μας. Κι όμως, η εμπειρία βελτιώνεται μέσω του my Interamerican, μιας εφαρμογής σύγχρονης και αξιόπιστης που είναι συνεχώς up to date σε ό,τι έχει να κάνει με τις καλύψεις και τις υπηρεσίες του ασφαλιζόμενου, ενώ δίνει τη δυνατότητα εξόφλησης ασφαλίστρων με νέους τρόπους, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος των ΑΤΜ.