Ποια ταινία κινουμένων σχεδίων «σπάει ταμεία» και απειλεί την «Βarbie» - iefimerida.gr

«Εσπασε τα ταμεία» το "Inside Out 2" της Pixar το πρώτο Σαββατοκύριακο της κυκλοφορίας του, απειλώντας ακόμα και τις εισπράξεις της «Βarbie».

Η ταινία κινουμένων σχεδίων «Inside Out 2» συγκέντρωσε 154,2 εκατομμύρια δολάρια στο box office των ΗΠΑ και του Καναδά, ξεπερνώντας το «Dune: Part Two» ως η ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις της χρονιάς το πρώτο Σαββατοκύριακο της πρεμιέρας της.

Η εισπαρακτική επιτυχία ήρθε σαν μάννα εξ' ουρανού για τις αλυσίδες κινηματογράφων όπως η AMC Entertainment Holdings και η ιδιοκτήτρια της Regal, Cineworld Group, οι οποίες υπέφεραν από την έλλειψη ταινιών κατά το πρώτο εξάμηνο λόγω των περσινών απεργιών των ηθοποιών και των σεναριογράφων.

Μια ανάσα από την «Barbie»

Το Inside Out 2 σημείωσε τις μεγαλύτερες εισπράξεις μετά την Barbie του 2023. Εκείνη η ταινία της Warner Bros συγκέντρωσε 162 εκατομμύρια δολάρια στην πρεμιέρα της.

inside out 2

Σε διεθνές επίπεδο, το «Inside Out 2 »εισέπραξε άλλα 140 εκατομμύρια δολάρια, ανακοίνωσε η Disney την Κυριακή. Σε εγχώριο επίπεδο, ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο ντεμπούτο της Pixar, μετά το The Incredibles 2 το 2018.





inside out 2

Η δυνατή πρεμιέρα σηματοδοτεί την επιστροφή της Pixar - το ιστορικό στούντιο πίσω από τις ταινίες A Bug's Life και Up - η οποία «ταλαιπωρήθηκε» τα τελευταία χρόνια, αφού το Toy Story spin-off Lightyear απέτυχε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2022 και το Elemental, το 2023, έκανε ντεμπούτο με τη χειρότερη επίδοση της εταιρείας πριν κερδίσει έδαφος αργότερα.

Βραχυπρόθεσμα, η στρατηγική ανάκαμψης της Pixar θα επικεντρωθεί στην εξισορρόπηση των πρωτότυπων ιδεών με τις συνέχειες και τα spinoffs σε δημοφιλή franchise όπως τα Monsters και Finding Nemo, δήλωσε ο πρόεδρος Jim Morris σε συνέντευξή του τον περασμένο μήνα.

inside out 2

Οι εγχώριες πωλήσεις εισιτηρίων της ταινίας Inside Out 2, μιας επευφημημένης από τους κριτικούς συνέχειας της ταινίας του 2015 που ακολουθεί πέντε ανθρωπόμορφα συναισθήματα τα οποία κατευθύνουν τις σκέψεις και τις πράξεις ενός νεαρού κοριτσιού, ξεπέρασαν ένα εκτιμώμενο εύρος 85 έως 115 εκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνει το Bloomberg.

Το κινηματογραφικό στούντιο της Disney, με επικεφαλής τον συμπρόεδρο του τμήματος ψυχαγωγίας Άλαν Μπέργκμαν, έχει υποστεί πλήγματα τα τελευταία χρόνια. Η μονάδα που περιλαμβάνει τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις δεν έχει βγάλει κέρδη από τον Απρίλιο του 2022.

inside out 2

Ο Μπέργκμαν έχει δηλώσει ότι προσβλέπει στους φετινούς τίτλους -συμπεριλαμβανομένου του Kingdom of the Planet of the Apes, το οποίο έχει εισπράξει 374,5 εκατομμύρια δολάρια από την κυκλοφορία του τον Μάιο, του Inside Out 2 και του Alien: Romulus του Αυγούστου- ως το κλειδί για την επιστροφή στις επιτυχίες.