Live το διαδικτυακό συνέδριο της MYTILINEOS: Συζήτηση για Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και κριτήρια Διακυβέρνησης (ESG)

Η MYTILINEOS καινοτομεί για ακόμα μία φορά και διοργανώνει διαδικτυακό συνέδριο αποκλειστικά εστιασμένο στα Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά κριτήρια, που μαζί με τα κριτήρια Διακυβέρνησης απαρτίζουν τους δείκτες ESG για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με στόχο να αναδείξει σημαντικά σύγχρονα ζητήματα και να θέσει νέους υψηλούς στόχους για την αειφορία.

Ως το 2030 θα παράγουμε μόνο πράσινο αλουμίνιο, δηλαδή αλουμίνιο που έχει παραχθεί με αξιοποίηση αποκλειστικά πράσινης ενέργειας, ανέφερε απόψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MYTILINEOS Ευάγγελος Μυτιληναίος σε διαδικτυακό συνέδριο που διοργάνωσε η εταιρεία με θέμα «Net Zero Action: From challenge to opportunity for accelerated & sustainable value creation».

Νωρίτερα, υπενθυμίζεται, η MYTILINEOS ανακοίνωσε την δέσμευσή της να ελαχιστοποιήσει το ανθρακικό της αποτύπωμα φιλοδοξώντας να μειώσει τις συνολικές άμεσες και έμμεσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030, σε σχέση με τα επίπεδα του 2019, ενώ μέχρι το 2050 δεσμεύεται να επιτύχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα στο σύνολο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

«Δεν υπάρχει δίλημμα ανάμεσα στο περιβάλλον και την κερδοφορία της επιχείρησης. Αν αξιοποιήσουμε καινοτόμες ιδέες και νέες τεχνολογίες, τότε μπορούμε να πετύχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα και καλύτερη ποιότητα με χαμηλότερο κόστος», τόνισε ο κ. Μυτιληναίος. «Πρέπει να είμαστε τολμηροί στην σχεδίαση καινοτόμων εργαλείων και να κοιτάζουμε παράλληλα και την πλευρά της κατανάλωσης, ιδιαίτερα τις βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας».

Αναφερόμενος στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ο επικεφαλής της MYTILINEOS υπενθύμισε την πρόσφατη εξαγορά φωτοβολταϊκών και μονάδων αποθήκευσης. «Η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές και η αποθήκευση ενέργειας είναι φθηνότερη από την παραγωγή με φυσικό αέριο. Πρόκειται για κίνηση win-win καθώς επιτυγχάνουμε μείωση του κόστους και προστασία του περιβάλλοντος», τόνισε.

Ανέφερε τέλος ότι οι διάφοροι τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας θα χρειαστούν διαφορετικό χρόνο για την προσαρμογή προς τα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής επισημαίνοντας ότι δεν χρειάζεται αστυνόμευση για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί διεθνώς καθώς πρόκειται για ηθικές δεσμεύσεις απέναντι στις κοινωνίες και τους μετόχους.



Το Συνέδριο με τίτλο, «Net Zero Action: From challenge to opportunity for accelerated & sustainable value creation» μεταδίδεται livestreaming (την Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 16:00), με καλεσμένους διακεκριμένους Ευρωπαίους ομιλητές, εκπροσώπους της διεθνούς επιχειρηματικότητας, της ακαδημαϊκή κοινότητας και θεσμικών φορέων, που θα ανταλλάξουν απόψεις και θα τοποθετηθούν σε μία σειρά κρίσιμων ζητημάτων για την κλιματική αλλαγή που σήμερα είναι πιο επίκαιρη και καθοριστική από ποτέ.

Το Συνέδριο πλαισιώνει την πρωτοβουλία της MYTILINEOS να παρουσιάσει τους στόχους και δεσμεύσεις της για την μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος τα επόμενα χρόνια, καθώς έχοντας ασπαστεί τις βασικές Περιβαλλοντικές και Κοινωνικές Αρχές, και τις Αρχές Διακυβέρνησης (ESG), έχει ενσωματώσει πλήρως τα κριτήρια αυτά στον τρόπο που δρα και λειτουργεί σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το συνέδριο στους παρακάτω συνδέσμους στα ελληνικά και στα αγγλικά: