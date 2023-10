Η Monterock International εξαγοράζει το franchise της Five Guys στην Κεντρικο-Ανατολική Ευρώπη -Ακολουθούν Βαλκάνια και Ελλάδα - iefimerida.gr

Η Monterock International, μια ιδιωτική εταιρεία συμμετοχών με έμφαση στις επενδύσεις στους -μεταξύ άλλων- τομείς της φιλοξενίας, του real estate και του food & beverage, ολοκληρώνει τη συμφωνία εξαγοράς της FG Central Europe S.A., μιας εταιρείας συμμετοχών με έδρα το Λουξεμβούργο, η οποία διαθέτει τα δικαιώματα ανάπτυξης και franchise για την ίδρυση πολυάριθμων καταστημάτων Five Guys σε πέντε μεγάλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ).

Η Monterock θα αναλάβει τα δύο υφιστάμενα και ήδη εν λειτουργία καταστήματα, στη Βιέννη της Αυστρίας, και έχει εξασφαλίσει την ανάπτυξη πολλών ακόμα εστιατορίων σε πρωτεύουσες και μητροπόλεις σε Αυστρία, Τσεχία, Πολωνία, Σλοβακία και Ουγγαρία με χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2028. Στόχος αυτής της στρατηγικής απόφασης είναι η διαφοροποίηση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου επενδύσεων της Monterock με την είσοδό της στον κλάδο των αλυσίδων εστιατορίων γρήγορου φαγητού (QSR), καθώς και η αξιοποίηση της παγκοσμίου φήμης των Five Guys.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε δεύτερη φάση τα Five Guys θα αναπτυχθούν σε Βαλκάνια και Ελλάδα.

Η Five Guys Burgers and Fries μετρά 1.850 καταστήματα σε όλο τον κόσμο

Η Five Guys Burgers and Fries είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες, παγκοσμίου φήμης, αμερικανικές αλυσίδες εστιατορίων γρήγορου φαγητού (QSR) υψηλής ποιότητας, η οποία μετρά 1.850 καταστήματα σε όλο τον κόσμο, από τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, μέχρι την Ασία και τη Μέση Ανατολή, ενόσω πολλά ακόμα εστιατόρια βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Η Five Guys ιδρύθηκε το 1986 στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια στις ΗΠΑ από τους Janie και Jerry Murrell, με τη βοήθεια των «Five Guys», που δεν ήταν άλλοι από τους πέντε γιους τους.

Μέχρι το 2002 το franchise κινούνταν σε τοπικό επίπεδο, μέχρι το 2009 η Five Guys μετρούσε πάνω από 500 καταστήματα στις ΗΠΑ, και από το 2013 ξεκίνησε η διεθνής επέκταση. Από τα εμβληματικά κόκκινα και άσπρα πλακάκια, τις εφημερίδες στους τοίχους μέχρι την uptempo μουσική και το ευδιάθετο προσωπικό, η Five Guys έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή όχι μόνο για τη φρέσκια πρώτη ύλη και τα υψηλής ποιότητας burgers, πατάτες, hot dogs και milkshakes, αλλά και για τη «ζωντανή» και ρετρό ατμόσφαιρά τους. Η επιτυχία του brand βασίζεται στις ακλόνητες βασικές πεποιθήσεις της, οι οποίες είναι εμποτισμένες στο DNA της και τις οποίες κάθε υπάλληλος και δικαιοδόχος της Five Guys στοχεύει να μιμηθεί:

Μείνετε ταπεινοί (αυτό σημαίνει ότι δεν είστε ποτέ «υπεράνω» του πλυσίματος πιάτων).

Ξεπεράστε τις προσδοκίες (δώστε τους πάντα περισσότερα από όσα ζητάνε).

Κάνετε πάντα το σωστό (κάντε τους πελάτες χαρούμενους, όπως κι αν αυτό μπορεί να επιτευχθεί, και διασκεδάστε κάνοντάς το).

Ηγηθείτε ως παράδειγμα (εμπνεύστε τους άλλους μέσω της ηγεσίας σας).

Πέτρος Στάθης: Φιλοδοξία μας να αναπτύξουμε και να βελτιστοποιήσουμε κορυφαία F&B και ξενοδοχειακά brands

Ο ιδρυτής και πρόεδρος της Monterock International, Πέτρος Στάθης, δήλωσε: «Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το ταξίδι με τη Five Guys και που η Monterock εισέρχεται στον κλάδο του QSR. Η οικογένειά μου και εγώ είμαστε μεγάλοι θαυμαστές του brand και είμαστε πιστοί καταναλωτές εδώ και χρόνια. Η ποιότητα των προϊόντων και του μενού της είναι εχέγγυο της επιτυχίας της Five Guys παγκοσμίως, και αυτή η εξαγορά ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη φιλοδοξία μας να αναπτύξουμε και να βελτιστοποιήσουμε κορυφαία F&B και ξενοδοχειακά brands σε όλο τον κόσμο, σε ξεχωριστές και ιδιαίτερες τοποθεσίες».

Η Monterock International θα αναλάβει τα δύο ήδη εν λειτουργία εστιατόρια, το flagship store που βρίσκεται σε μία από τις πιο κεντρικές περιοχές της Βιέννης, την Graben, λίγα μόλις βήματα μακριά από τη Stephansplatz, καθώς και ένα ακόμη στο Millennium City Mall, ένα από τα πιο σημαντικά εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα της Βιέννης. Το φιλόδοξο πλάνο ανάπτυξης προβλέπει την προσθήκη αρκετών ακόμη καταστημάτων στην Αυστρία το 2024, με επόμενο «σταθμό» την Πράγα. Η ανάληψη του franchise της Five Guys στην ΚΑΕ από τη Monterock International ευθυγραμμίζεται ιδανικά με το όραμά της να δημιουργήσει και να αναπτύξει ένα portfolio premium, παγκοσμίου αναγνώρισης F&B concepts.