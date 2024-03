Η λύση για την υποχρεωτική σύνδεση ταμειακών και POS έχει όνομα: SoftOne GO Ταμειακή ALL IN ONE - iefimerida.gr

Ένας νέος πονοκέφαλος δημιουργείται για τους επαγγελματίες της μικρής λιανικής, καθώς σύμφωνα με τις νέες διατάξεις της ΑΑΔΕ, όλα τα καταστήματα, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους, καλούνται να προχωρήσουν σε διασύνδεση της ταμειακής μηχανής τους με τερματικό μηχάνημα POS για την ομαλή διεκπεραίωση κάθε συναλλαγής.

Η διαδικασία πήρε μια μικρή παράταση, αλλά επιχειρήσεις και καταστήματα θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες εγκατάστασης και σύνδεσης των τερματικών POS έως και τις 31 Μαρτίου 2024. Ένα μικρό επιπλέον περιθώριο θα δοθεί για τις επιχειρήσεις που δεν βρήκαν εγκαίρως διαθέσιμο ραντεβού και για όσες έχουν κάνει δήλωση στο Μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις Αll in Οne που δεν απαιτούν επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης. Εκεί ισχύει επιπλέον παράταση ενός μήνα, ούτως ώστε να ολοκληρώσουν τη διαδικασία με επιτυχία.

Η επιλογή νέας ταμειακής και η σωστή διασύνδεση με τα συστήματα ηλεκτρονικής πληρωμής, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία, αλλά και την ταχύτατη ανάπτυξη των επιχειρήσεων λιανικής. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που απαιτεί γρήγορες αποφάσεις, οι λύσεις που θα επιλέξει κάθε επιχείρηση για τον σκοπό αυτό, είναι καθοριστικής σημασίας για το ψηφιακό μέλλον της. Η πρωτοπορία, η απλότητα, η φιλικότητα στη χρήση, αλλά και ο συνεργάτης αποτελούν κομβικά σημεία για την επιλογή.

Η GO Ταμειακή είναι από τις πρώτες ψηφιακές ταμειακές που έλαβε έγκριση από την ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο της κατηγορίας ALL IN ONE (Λύσεις που έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν ως POS και ως Ταμειακό Σύστημα και είναι συμβατές με τις απαιτήσεις της διασύνδεσης POS – Ταμειακών Συστημάτων). Η πιστοποίηση αυτή έρχεται να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της GO Ταμειακής αναφορικά με την αυτόματη διασύνδεση με το σύστημα myDATA. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις της μικρής λιανικής απαλλάσσονται από την πολυπλοκότητα και τους περιορισμούς των παραδοσιακών ταμειακών και φορολογικών μηχανισμών ενώ συγχρόνως επιτυγχάνουν τη συμμόρφωση τους προς τη νομοθεσία.

Επιπλέον, η GO Ταμειακή αποτελεί την πιο σύγχρονη λύση ταμείου λιανικής, ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες εμπόρων που δραστηριοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους ή είναι εν κινήσει (υπαίθριες αγορές, λαϊκές, κλπ) ή/και καταστήματα μικρής λιανικής προσφέροντας πληθώρα πλεονεκτημάτων, πέρα της ταμειακής μηχανής. Ανάμεσά τους είναι η έκδοση απεριόριστων ηλεκτρονικών αποδείξεων και τιμολογίων, έκδοση τιμολογίων χονδρικής και παροχής υπηρεσιών, η δυνατότητα πολλαπλών τρόπων πληρωμής, και η ενημέρωση για τα στοιχεία ΦΠΑ. Σημειώνεται δε, πως η GO Ταμειακή, με την offline λειτουργία εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και απόλυτα ασφαλή λειτουργία της 24/7.

Τέλος, η GO Ταμειακή με γρήγορη εκκίνηση (plug & play) και χωρίς παραμετροποίηση, είναι απλή στη χρήση, δεν απαιτεί ειδική εκπαίδευση, ενώ με την παροχή αυτόματης ενημέρωσης και δωρεάν αναβαθμίσεων, οι επιχειρήσεις είναι πάντα εναρμονισμένες με τις αλλαγές της νομοθεσίας χωρίς επιπλέον χρώσεις.

Για την πιο ομαλή μετάβαση στην εποχή της υποχρεωτικής διασύνδεσης μιας επιχείρησης με POS, η GO Ταμειακή αποτελεί το εργαλείο που επιτρέπει στα καταστήματα μικρής λιανικής να προσαρμόζονται στην πράξη στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς. Πάντα με την πιστοποίηση της SoftΟne, τον κορυφαίο πάροχο συστημάτων ERP, CRM, cloud υπηρεσιών και λύσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Ελλάδα.

