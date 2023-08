Η Eurobank αποκτά το 7,2% της Ελληνικής Τράπεζας - iefimerida.gr

Η Eurobank ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνιών για την απόκτηση επιπλέον ποσοστού 7,2% στην Ελληνική Τράπεζα.

Σε ανακοίνωσή της, επιβεβαίωσε τη σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας μετοχών (SPAs) με τη Wargaming Group Limited («Wargaming») και τα ταμεία προνοίας, Provident Fund for the Executive Directors of Wargaming και Provident Fund for the Senior Management Personnel of Wargaming (από κοινού με τη Wargaming, «Πωλητές»), βάσει των οποίων, η Eurobank συμφώνησε να αποκτήσει συνολική συμμετοχή 7,2% (29.710.012 μετοχές) στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ («Ελληνική Τράπεζα»), έναντι συνολικού τιμήματος 69,8 εκατ. ευρώ ή 2,35 ευρώ/μετοχή («Συναλλαγή»).

Το ποσό, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, μπορεί να προσαρμοστεί, μεταξύ άλλων, ανάλογα με την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και τους όρους της επακόλουθης δημόσιας πρότασης. Η εξαγορά υπόκειται σε κανονιστικές εγκρίσεις και θα ολοκληρωθεί μετά την πλήρη εκπλήρωσή τους. Μέχρι τότε οι Πωλητές θα συνεχίσουν να διατηρούν την πλήρη νομική και πραγματική κυριότητα των μετοχών προς πώληση, καθώς και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές. Η Eurobank ενδέχεται να εξετάσει την απόκτηση επιπλέον μετοχών μέσω άλλων συναλλαγών, η ολοκλήρωση των οποίων θα τελεί υπό τις αντίστοιχες κανονιστικές εγκρίσεις.

Να τονιστεί πως η Eurobank κατέχει ήδη ποσοστό 29,2% στην Ελληνική Τράπεζα και συνεπώς μετά την ολοκλήρωση (α) της Συναλλαγής και (β) της απόκτησης ποσοστού 17,3% από την Poppy S.à r.l και 1,6% από τη Senvest Management LLC, όπως ανακοινώθηκαν τη 23η και 25η Αυγούστου αντίστοιχα, η συμμετοχή της θα ανέλθει συνολικά σε 55,3%.