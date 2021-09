Southeast Europe Energy Forum 2021: Τα Χρηματιστήρια Ενέργειας παρέχουν διαφανή τιμή αναφοράς | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | iefimerida.gr

Την κοινή τους διαπίστωση ότι τα Χρηματιστήρια Ενέργειας είναι οι πιο αξιόπιστοι φορείς που ενσωματώνουν με διαφάνεια πληροφορίες και από τις δύο πλευρές της ενεργειακής αγοράς, ώστε οι τιμές που διαμορφώνονται να είναι σεβαστές από όλους, διατύπωσαν οι εισηγητές του πάνελ «Developments in the Energy Exchanges of the Europe» στο 5ο Ενεργειακό Φόρουμ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στα Χρηματιστήρια Ενέργειας «καθένας μπορεί να έχει μια διαφανή άποψη για την προσφορά της ζήτησης ενέργειας και είναι οι χώροι για την πιο κατάλληλη διαμόρφωση τιμών ενέργειας», επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΕ ΑΕ, Γιώργος Ιωάννου, ο οποίος στην τοποθέτησή του ανέφερε τα αναπτυξιακά σχέδια του ομίλου Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ίδιο μήκος κύματος και η τοποθέτηση του διευθύνοντα συμβούλου του SEEPEX Σερβίας, Μίλου Μλαντένοβιτς, ο οποίος τόνισε ότι «δυστυχώς για τους πολιτικούς, τα χρηματιστήρια ενέργειας παρέχουν με διαφάνεια μια σαφή τιμή αναφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας».

Μεταξύ άλλων, είπε, ότι τον Αύγουστο φέτος, σε χώρες όπως η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ισπανία και η Ολλανδία οι τελικοί καταναλωτές «βίωσαν» τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, αφού, όπως είπε, «οι φόροι που επιβάλλονται στους λογαριασμούς των πολιτών είναι τεράστιοι». «Πρέπει όλοι μας να είμαστε πιο δημιουργικοί, να σκεφτούμε νέα προϊόντα και καινούριες πηγές ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουμε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας», πρόσθεσε.

«Τεράστια» καταγράφονται τα προβλήματα με τις τιμές ενέργειας για τους καταναλωτές στη Βουλγαρία, επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος του Ανεξάρτητου Βουλγαρικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, Κονσταντίν Κονσταντίνοφ, επισημαίνοντας ότι «η διαπραγμάτευση σε χρηματιστήρια εξασφαλίζει διαφάνεια και πιο ρεαλιστική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας». Διευκρίνισε, δε, ότι τα χρηματιστήρια ενέργειας δεν καθορίζουν τις τιμές, απλώς τις υπολογίζουν.

Χαμηλότερη η τιμή ενέργειας όταν παράγεται από ΑΠΕ

«Οταν έχουμε την αγορά ενέργειας να δουλεύει, και περισσότερες ΑΠΕ την παράγουν, τότε οι τιμές μειώνονται και θα μειώνονται», επισήμανε στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε. (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε), Γιάννης Γιαρέντης, προσθέτοντας ότι «αυτό συμβαίνει παντού».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, που είναι Media Partner του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου στη διοργάνωση, χαρακτηριστικά ανέφερε ότι φέτος στις 9 Μαΐου, παρόλο που η ζήτηση ενέργειας στη χώρα ανερχόταν σε 66 Giga μεγαβατώρες, σε σύνολο 142, η τιμή διαμορφωνόταν σε 40,4 ευρώ / μεγαβατώρα, επειδή τη συγκεκριμένη ημέρα, όπως διευκρίνισε, «το 43% της προσφερόμενης ενέργειας προερχόταν από τον άνεμο και το 17% από τον ήλιο».

Τονίζοντας ότι το μέλλον της ενεργειακής αγοράς είναι στις ΑΠΕ, επισήμανε ότι τον Αύγουστο φέτος η τιμή της μεγαβατώρας διαμορφώθηκε στην Ελλάδα σε 121 ευρώ, από 46 ευρώ / μεγαβατώρα τον αντίστοιχο μήνα του 2020 (+162%) και όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ ήταν σε 100 ευρώ / μεγαβατώρα. Αυτό, όπως είπε, ήταν αποτέλεσμα του καύσωνα στη χώρα μας.

Ακολουθήστε το iefimerida.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida.gr