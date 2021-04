Χαμηλότερη τιμή με αποδείξεις από τη MediaMarkt! | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | iefimerida.gr

«Απόκτησέ το στην καλύτερη τιμή της αγοράς!» έχουμε ακούσει ή διαβάσει πολλές φορές σε διαφημίσεις.

Προωθητικές ενέργειες με τέτοιους βαρύγδουπους ισχυρισμούς έχουμε δει αρκετές στο παρελθόν, οι οποίες μας υπόσχονται πως δεν θα βγούμε χαμένοι κάνοντας μία αγορά. Πάντα ήμασταν συγκρατημένοι όταν βλέπαμε μεγάλα λόγια όμως. Η κοινή λογική επιτάσσει πως όταν κάτι είναι… too good to be true, τότε κάτι, μάλλον, δεν πάει καλά. Μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι έχει όντως τις καλύτερες τιμές; Τώρα πλέον μπορεί, καθώς αυτή τη φορά έχουμε πραγματικά στοιχεία που δείχνουν πως η αλυσίδα καταστημάτων MediaMarkt έχει όντως τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Όχι μόνο σε ένα προϊόν προσφοράς ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, αλλά γενικότερα, χάρη στην εγγύηση χαμηλότερης τιμής της. Η πρωτοποριακή αυτή προωθητική ενέργεια «έτρεξε» το Φεβρουάριο και τον Μάρτιο και τα αποτελέσματα της μιλάνε από μόνα τους.

Συγκεκριμένα το διάστημα 3 με 18 Φεβρουαρίου 2021, η MediaMarkt εγγυήθηκε στους πελάτες της πως θα επιστρέψει τη διαφορά τιμής στις αγορές τους, αν εντοπίσουν φθηνότερα το ίδιο προϊόν που επέλεξαν. Η μόνη προϋπόθεση ήταν να μιλάμε για το ίδιο ακριβώς μοντέλο (χρώμα, χαρακτηριστικά κ.λπ.) διαθέσιμο πιο οικονομικά από ανταγωνιστικές αλυσίδες καταστημάτων με μεγάλη φυσική και ηλεκτρονική παρουσία. Τι έδειξαν τα νούμερα; Από τις χιλιάδες αγορές που έγιναν κατά περίοδο της προσφοράς, εντοπίστηκαν μόλις 4 περιπτώσεις όπου υπήρχε χαμηλότερη τιμή στον ανταγωνισμό! Ίσως ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως το σύνολο των χρημάτων που επιστράφηκαν στις 4 αυτές περιπτώσεις ήταν 95€!

Μέσα από αυτά τα δεδομένα μπορούμε να συμπεράνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, πως η MediaMarkt έτρεξε μία προωθητική ενέργεια για την οποία έχουμε ξεκάθαρα στοιχεία για τον τρόπο που δουλεύει και τα αποτελέσματα που είχε. Άρα, δεν μένουμε με τις αμφιβολίες για το πόσο πραγματικές είναι οι προσφορές που διαφημίζονται - τουλάχιστον στην περίπτωση της MediaMarkt. Δεύτερον, βλέπουμε πως ακόμα και χωρίς την εγγύηση επιστροφής χρημάτων, οι τιμές της MediaMarkt είναι ήδη οι χαμηλότερες που μπορεί να βρει κανείς μεταξύ του ανταγωνισμού. Ακόμα και για τις λίγες φορές που αυτό δεν ισχύει όμως, η εγγύηση χαμηλότερης τιμής έρχεται να καλύψει τους πελάτες που θα εντοπίσουν φθηνότερα το προϊόν που απέκτησαν από τη MediaMarkt.

Η εγγύηση επιστροφής χρημάτων της MediaMarkt είναι μία νέα, καινοτόμα ενέργεια που εμπνέει αξιοπιστία και καλλιεργεί μία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των καταναλωτών και της αλυσίδας. Οπότε όταν ξαναακούσετε πώς η Media Markt «τρέχει» εγγύηση χαμηλότερης τιμής, τρέξτε να προλάβετε!

Μαζί με την εγγυημένα χαμηλή τιμή, μην ξεχνάτε, επίσης, πως στη MediaMarkt θα βρείτε μία σειρά από υπηρεσίες που κάνουν πιο εύκολη την ζωή σας. Η δωρεάν παράδοση στο χώρο σας, σε συνδυασμό με την ανακύκλωση συσκευών, κάνουν τη μετάβαση από την παλιά στην νέα συσκευή μία εντελώς ανώδυνη διαδικασία, ενώ το MediaMarkt Service θα αναλάβει την υποστήριξη των συσκευών σας μετά την αγορά. Ετσι η καθημερινότητά σας γίνεται πιο εύκολη και smart!