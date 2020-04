Οι 10 νεότεροι δισεκατομμυριούχοι στον κόσμο -20άρηδες που παίζουν τα δις στα δάχτυλα, κάποιοι αυτοδημιούργητοι

Το Forbes κυκλοφόρησε την 34η ετήσια λίστα των δισεκατομμυριούχων, σύμφωνα με την οποία, η Κάιλι Τζένερ παίρνει τον τίτλο της νεότερης δισεκατομμυριούχου στον κόσμο για δεύτερη φορά.

Από τους 15 νεότερους δισεκατομμυριούχους, οι έξι είναι γυναίκες, οι τέσσερις είναι Αμερικανοί και εννέα Ευρωπαίοι. Οι ηλικίες του κυμαίνονται από 22 έως 33 ετών και μόνο τέσσερις είναι κάτω των 28 ετών.

Εδώ είναι οι 10 νεότεροι δισεκατομμυριούχοι στον κόσμο, σύμφωνα με τη λίστα του Forbes. Προέρχονται από όλο τον πλανήτη, από τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία, τη Γερμανία, το Χονγκ Κονγκ, την Ιρλανδία και τη Νορβηγία.

Από τη «βασίλισσα» του μακιγιάζ Κάιλι Τζένερ, στο κληρονόμο κτηματομεσίτη του Χονγκ Κονγκ, Τζόναθαν Κουόκ (Jonathan Kwok), οι περιουσίες αυτών των 10 δισεκατομμυριούχων, ανέρχονται συνολικά σε 15,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Forbes: Αυτοί είναι οι 10 νεότεροι δισεκατομμυριούχοι στον κόσμο

1. Κάιλι Τζένερ

Ηλικία: 22 ετών

Περιουσία: 1 δισ. δολάρια

Πηγή: Κλάδος Καλλυντικών

Η Κάιλι Τζένερ τα κατάφερε και πάλι. Η σταρ του αμερικανικού τηλεοπτικού reality «Keeping Up with the Kardashians» που έγινε μεγιστάνας από το brand της με προϊόντα μακιγιάζ διατήρησε την κυριαρχία της ως η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος στον κόσμο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Το Forbes κυκλοφόρησε την ετήσια λίστα των δισεκατομμυριούχων, σύμφωνα με την οποία η αυτοκρατορία Kylie Cosmetics της 22χρονης,Τζένερ εκτιμάται στα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Κάιλι Τζένερ, το νεότερο μέλος της οικογένειας Καρντάσιανς - Τζένερ πρώτη φορά εμφανίστηκε στη λίστα των δισεκατομμυριούχων τον Μάρτιο του 2019.

Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, η πρωταγωνίστρια του «Keeping With the Kardashians» πούλησε το 51% της Kylie Cosmetics στην πολυεθνική εταιρεία προϊόντων ομορφιάς Coty Inc. έναντι 600 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με το Forbes, η Κάιλι Τζένερ είναι μεταξύ των 2.095 ανθρώπων στον κόσμο με περιουσία με δέκα ψηφία.

Η Τζένερ εγκαινίασε την Kylie Cosmetics το 2014 και χάρη στη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα προϊόντα της εξαντλούνταν συνεχώς, από τα σετ με προϊόντα για χείλη που έφεραν το όνομά της έως την πλήρη σειρά φροντίδας δέρματος που κυκλοφόρησε το 2019.

2. Alexandra Andresen

Η Αντρεσεν κατέχει το 42% της οικογενειακής εταιρείας επενδύσεων Ferd.

Ηλικία: 23 ετών

Περιουσία: 1.1 δισ. δολάρια

Πηγή: Εταιρεία Επενδύσεων

3. Katharina Andresen

Ηλικία: 24 ετών

Περιουσία: 1,1 δισ. δολάρια

Πηγή: Εταιρεία Επενδύσεων

Οι Νορβηγίδες αδελφές κληρονόμησαν το 42% της οικογενειακής εταιρίας επενδύσεων Ferd το 2007. Ο πατέρας τους Γιόχαν εξακολουθεί να διαχειρίζεται τη Ferd και ελέγχει το 70% των δικαιωμάτων ψήφου μέσω μετοχών διπλής κατηγορίας.

4. Gustav Magnar Witzoe

Ηλικία: 26 ετών

Περιουσία: 2,3 δισ. δολάρια

Πηγή: Κλάδος Ιχθυοκαλλιέργειας

Ο Witzoe είναι κάτοχος σχεδόν του ήμισυ της εταιρείας Salmar ASA, που είναι μια από τους μεγαλύτερους παραγωγούς σολωμού στον κόσμο, την οποία εξακολουθεί να διευθύνει ο πατέρας του. Ο Νορβηγός κληρονόμος δραστηριοποιείται επίσης ως μοντέλο, αλλά και σε επενδύσεις στους τομείς της τεχνολογίας και των ακινήτων.

5. Elizabeth Furtwaenger

Ηλικία: 28 ετών

Περιουσία: 1,2 δισ. δολάρια

Πηγή: Κλάδος Μέσων Ενημέρωσης

Η Furtwaenger και ο μεγαλύτερος αδελφός της Jacob έχουν κληρονομήσει έκαστος το 37,4% του μετοχικού κεφαλαίου της γερμανικής οικογενειακής εταιρείας μέσων ενημέρωσης από τον πατέρα τους Hubert Burda, ο οποίος δεν συγκαταλέγεται πλέον στη λίστα των δισεκατομμυριούχων. Οι τίτλοι που κατέχει η Burda Media περιλαμβάνουν τις γερμανικές εκδόσεις του Elle και του Playboy. Η Furtwaenger και ο αδελφός της Jacob μετέχουν αμφότεροι στο διοικητικό της συμβούλιο.

6. Jonathan Kwok

Ηλικία: 28 ετών

Περιουσία: 2 δισ. δολάρια

Πηγή: Real Estate

Ο Kwok, από κοινού με τον μεγαλύτερο αδελφό του Geoffrey, κληρονόμησαν το ποσοστό που κατείχε ο πατέρας τους Walter Kwok στη Sun Hung Kai Properties, τη μεγαλύτερη εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων του Χονγκ Κονγκ, μετά το θάνατό του το 2018. Οι μετοχές της SHKP, που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, έχουν καταγράψει πτώση σχεδόν 18% από το ξέσπασμα της πανδημίας του κοροωοϊού στις αρχές του έτους.

7. John Collison

Ηλικία: 29 ετών

Περιουσία: 3,2 δισ. δολάρια

Πηγή: Εταιρεία Stripe

Η startup εταιρεία πληρωμών Stripe, που ίδρυσαν ο John και ο μεγαλύτερος αδελφός του Patrick, πραγματοποίησε τον Σεπτέμβριο του 2019 έναν ακόμη γύρο χρηματοδότησης από επενδυτές, με την αποτίμησή της να φτάνει στο ποσό των 35 δισ. δολαρίων. Ο John, γεννήθηκε και μεγάλωσε κοντά στο Λίμερικ της Ιρλανδίας, ωστόσο πλέον ζει στο Σαν Φρανσίσκο, όπου βρίσκονται και τα κεντρικά γραφεία της Stripe.

8. Evan Spiegel

Ηλικία: 29 ετών

Περιουσία: 1,9 δισ. δολάρια

Πηγή: Εταιρεία Snap

Ο συνιδρυτής της Snapchat είναι ένας από τους νεότερους διευθύνοντες συμβούλους εισηγμένης εταιρείας στον κόσμο. Μετά το ράλι που κατέγραψε το 2019, η μετοχή της Snap καταγράφει πτώση 50% από την αρχή του τρέχοντος έτους. Ο Spiegel, που γεννήθηκε στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον γαλλικό Τύπο, έχει αποκτήσει πλέον και τη γαλλική υπηκοότητα, πέραν της αμερικανικής.

Evan Spiegel / Φωτογραφία: AP Photo/Jae C. Hong

9. Pedro de Godoy Bueno

Ηλικία: 29 ετών

Περιουσία: 1,1 δισ. δολάρια

Πηγή: Κλάδος ιατρικής έρευνας

Ο Pedro, ένας από τους τρεις νεοεισερχόμενους στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων, είναι γιος του εκλιπόντος Edson de Godoy Bueno (απεβίωσε το 2017), που ήταν κάποτε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Βραζιλίας. Ο Bueno είναι διευθύνων σύμβουλος και βασικός μέτοχος της εταιρείας ιατρικής έρευνας και διάγνωσης Diagnósticos da América SA, η οποία έχει δει την αξία των μετοχών της σχεδόν να τριπλασιάζεται την τελευταία τριετία.

10. Lisa Draexlmaier

Ηλικία: 29 ετών

Περιουσία: 1 δισ. δολάρια

Πηγή: Κλάδος εξαρτημάτων αυτοκινήτου

Η 29χρονη Draexlmaier και ο πατέρας της, Fritz, είναι συν-διευθύνοντες σύμβουλοι της Fritz Draexlmaier Holdings GmbH, της εταιρείας συμμετοχών στην οποία ανήκει η ομώνυμη βιομηχανία εξαρτημάτων αυτοκινήτων. Η Lisa, που πλέον είναι ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας, βρίσκεται για πρώτη φορά στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes.