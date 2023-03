First Republic: Πώς η Αμερικανίδα ΥΠΟΙΚ και ο CEO της JPMorgan κανόνισαν το σωσίβιο των 30 δισ. για την τράπεζα - iefimerida.gr

Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν, και ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase & Co. Tζέιμι Ντάιμον μιλούσαν στο τηλέφωνο την περασμένη Τρίτη, όταν εκείνη πέταξε την ιδέα να καταθέσουν οι μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας δισεκατομμύρια δολάρια στην First Republic Bank, που ωθείται στο χείλος του γκρεμού λόγω του πανικού των καταθετών.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, ο Ντάιμον συμφώνησε και σύντομα άρχισε να επικοινωνεί με τους επικεφαλής των επόμενων τριών μεγαλύτερων αμερικανικών τραπεζών: της Bank of America Corp., της Citigroup Inc. και της Wells Fargo & Co.

Όλο το μήνα οι τραπεζικοί γίγαντες της χώρας μάζευαν καταθέσεις από νευρικούς πελάτες μικρότερων τραπεζικών ιδρυμάτων και τώρα αυτά τα μεγαθήρια θα έπαιρναν κάποια από τα δικά τους χρήματα για να τα τοποθετήσουν στη First Bank, μια τράπεζα του Σαν Φρανσίσκο, που βρισκόταν στη δίνη του κυκλώνα  σε μια προσπάθεια να φρενάρουν μια διευρυνόμενη κρίση.

Μετά από ένα διήμερο ενταντικών τηλεφωνημάτων, συναντήσεων και ορισμένων ανατροπών, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι 11 τραπεζών συμφώνησαν να ρίξουν συνολικά 30 δισ. δολάρια στη First Republic με τη δέσμευση να αφήσουν τα χρήματά τους εκεί για τουλάχιστον τέσσερις μήνες. Η ελπίδα τους; Η κίνηση αυτή να αρκέσει για τη διάσωση της First Republic, μιας περιφερειακής τράπεζας γνωστής για τη χρηματοδότηση πλουσίων στελεχών τεχνολογίας, ή να της δώσει αρκετό χρόνο για να βγει μια άλλη λύση και να αποφύγει την πώληση.

Ο Πανικός του 1907 και του 2023

Η διάσωση με επικεφαλής τον Ντέιμον της First Bank – μια νέου είδους παρέμβαση των Αρχών σε ΗΠΑ και Ευρώπη για την αντιμετώπιση του Πανικού του 2023 – πυροδοτεί συγκρίσεις με τον Πανικό του 1907, όταν ο J. Pierpont Morgan – που δημιούργησε την εταιρεία, της οποίας ηγείται τώρα ο Ντάιμον – μάζεψε χρηματοδότες της Wall Street στην ιδιωτική του βιβλιοθήκη και τους έπεισε να στηρίξουν την Trust Company of America, με στόχο να μπει φρένο σε μαζικές αναλήψεις καταθέσεων που απειλούσαν να ανατρέψουν τον τραπεζικό κλάδο.

Ένας από τους λόγους που συμφώνησαν τότε να αναλάβουν δράση οι ισχυρές τράπεζες, ήταν οι περιορισμένες δυνατότητες των Αρχών των ΗΠΑ να το πράξουν, κάτι που οδήγησε στη δημιουργία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, της Federal Reserve. Αυτή τη φορά οι ρυθμιστικές Αρχές εξέταζαν ήδη εξονυχιστικά την First Republic, αυξάνοντας την πιθανότητα έκτακτης κυβερνητικής παρέμβασης και πολιτικών αντιδράσεων για τα επόμενα χρόνια.

«Αν αυτό λειτουργήσει, είναι ένα θαυμάσιο δίποντο», είπε ο Τοντ Μπέικερ, ανώτερος συνεργάτης στο Κέντρο Επιχειρήσεων, Νόμου και Δημόσιας Πολιτικής του Πανεπιστημίου Columbia Richard Paul Richman. «Οι μεγάλες τράπεζες δέχονταν ήδη πυρά για την απορρόφηση καταθέσεων από μικρότερες. Τώρα μπορούν να δείξουν ότι αποτελούν μέρος της λύσης, ενώ η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει μια τράπεζα λιγότερη για να ανησυχεί», πρόσθεσε.

Η συμφωνία για το σωσίβιο στη First Bank

Με την αναταραχή που επικράτησε την περασμένη εβδομάδα οι περισσότερες από τις μεγάλες τράπεζες των ΗΠΑ ήθελαν να δείξουν ότι ενδιαφέρονται να μετάσχουν στη διάσωση της First Bank, σύμφωνα με πηγές που περιέγραψαν στο Bloomberg τις παρασκηνιακές διεργασίες. Η υπουργός Οικονομικών Γέλεν, συζήτησε από νωρίς την ιδέα με ανώτερα στελέχη, όπως ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ και εκείνος της FDIC< Μάρτιν Γκρούνμπεργκ.

Τα πυρετώδη τηλεφωνήματα με τραπεζίτες συνεχίζονταν την Τετάρτη και μέχρι την Πέμπτη είχε διαμορφωθεί μεγάλο μέρος της ομάδας, αν και κάποιοι Διευθύνοντες Σύμβουλοι αναρωτιόντουσαν αν θα αρκέσει η κίνηση αυτή για τη σωτηρία της First Bank. H Γέλεν μίλησε με κάποιους εξ’ αυτών προσωπικά και άλλο ένα τηλεφώνημα μεταξύ των ρυθμιστικών Αρχών και των CEOs συνέβαλε στην οριστικοποίηση του σχεδίου.

«Η ένδειξη αυτή υποστήριξης από μια ομάδα μεγάλων τραπεζών είναι καλοδεχούμενη και αποδεικνύει την αντοχή του τραπεζικού συστήματος», ανέφεραν σε κοινή τους ανακοίνωση η Γέλεν, ο Πάουελ και ο Γκρούνμπεργκ.

Πάντως, δεν είναι όλοι βέβαιοι, ότι η κίνηση αυτή για τη διάσωση της First Bank είναι καλή ιδέα. Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Μπιλ Άκμαν, σημείωσε σε ανάρτησή του στο Twitter ότι πρόκειται για «κακή πολιτική» που δίνει ψευδαίσθηση εμπιστοσύνης. Και κάλεσε τις ΗΠΑ να ανακοινώσουν μια προσωρινή εγγύηση για όλες τις τραπεζικές καταθέσεις σημειώνοντας ότι «έχουμε ξεπεράσει το σημείο, όπου ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να λύσει το πρόβλημα».