Πόσο κόστισε στο Facebook το ιστορικό μπλακάουτ -Χάθηκαν διαφημιστικά έσοδα, έπεσε η μετοχή | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | iefimerida.gr

Τρύπα δεκάδων εκατ. στα ταμεία του Facebook άνοιξε το ιστορικό blackout που άφησε εκτός λειτουργίας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης τον κολοσσό των social media καθώς και το Instagram και το WhatsApp.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Fortune και του Snopes το μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο του πλανήτη έχασε ήδη τουλάχιστον 60 εκατ. δολάρια σε διαφημιστικά έσοδα από τη στιγμή που οι εφαρμογές του έριξαν μαύρο χθες το βράδυ.

Το Facebook είχε καταγράψει το δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς έσοδα περίπου 29 δισ. δολαρίων, που σημαίνει ότι καθημερινά βάζει στα ταμεία του γύρω στα 319, 6 εκατ. ή 13,3 εκατ. δολάρια ανά ώρα, 220.000 δολάρια ανά λεπτό και 3.700 δολάρια ανά δευτερόλεπτο. Με βάση αυτούς του αριθμούς τα δύο μέσα ενημέρωσης υπολόγισαν τις απώλειες του κολοσσού. Οι εκτιμήσεις υπογραμμίζουν τις οικονομικές επιπτώσεις από το τεράστιο μπλακάουτ στις διαφημίσεις μέσω του Facebook, όσο παρέμεινε εκτός λειτουργίας.

Αλλά τα χαμένα έσοδα δεν ήταν το μοναδικό οικονομικό πρόβλημα που αντιμετώπισε χθες το Facebook, καθώς οι μετοχές του κατέγραψαν βουτιά σχεδόν 5% στα 326,23 δολάρια ανά μετοχή εν μέσω ευρύτερου ξεπουλήματος μετοχών μέσων κοινωνικής δικτύωσης (οι μετοχές των Twitter και Snap κατέγραψαν αντίστοιχη πτώση) – κάτι που μεταφράζεται σε απώλειες 47.3 δις.

Είχε προηγηθεί του blackout την Κυριακή καταγγελία -βόμβα για τον τρόπο λειτουργίας του Facebook με πληροφοριοδότη να αποκαλύπτει η εταιρεία γνώριζε για τις επιπτώσεις των υπηρεσιών της στην ψυχική υγεία των νέων χρηστών, αλλά αντί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, έβαλε το κέρδος πάνω από το δημόσιο όφελος. Η πτώση αυτή των μετοχών του Facebook επηρέασε αρνητικά και την προσωπική περιουσία του ιδρυτού και Διευθύνοντος Συμβούλου του, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, που κατέχει μερίδιο 14%. Η καθαρή περιουσία του μειώθηκε κατά περίπου έξι με επτά δισ. δολάρια στα 121,6 δισ. δολάρια με αποτέλεσμα να βλέπει πλέον την πλάτη του συνιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς ως πέμπτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο σύμφωνα με το Bloomberg ή έκτος στη σχετική λίστα του Forbes, πίσω από τον ιδρυτή της Oracle Corp. Λάρι Έλισον.

Παράλληλα το Facebook βγήκε από τη λέσχη των εταιρειών του ενός τρις. Δολαρίων. Ο κολοσσός που είχε ενταχθεί στο κλαμπ αυτό μαζί με την Apple Inc., τη Microsoft Corp. την Amazon.com Inc. και την Alphabet Inc. τον Ιούνιο, βρίσκεται πλέον πάνω από 80 δισ. δολάρια κάτω από το όριο αυτό στα 919.79 δισ. δολάρια.

