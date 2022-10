Εξάρχου (Intrakat): Σε επίπεδο ΕΕ η λύση για την αντιμετώπιση της αύξησης κόστους στις κατασκευές - iefimerida.gr

Έντονο είναι το ενδιαφέρον της Intrakat για την Κύπρο και τα έργα ανάπτυξης στη Μεγαλόνησο, παρά τα όποια προβλήματα, όπως τόνισε ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Αλέξανδρος Εξάρχου, στο 18o ετήσιο summit του Economist, με τίτλο “Navigating the Crisis through Mastery and Inclusiveness”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 18 & 19 Οκτωβρίου στη Λευκωσία.

Στο πλαίσιο συζήτησης σχετικά με το νέο περιβάλλον των υποδομών και των μεταφορών στην Ανατολική Μεσόγειο, κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, ο κ. Εξάρχου αναφέρθηκε στα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κλάδος των κατασκευών σε Ελλάδα, Κύπρο και Νοτιοανατολική Ευρώπη την τελευταία δεκαετία και ιδιαίτερα έπειτα από την πανδημία, τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και την εκτόξευση του πληθωρισμού, με αποτέλεσμα τις σημαντικότατες, απρόβλεπτες αυξήσεις στο κόστος των υλικών, οι οποίες επιβαρύνουν τις εταιρείες.

Ο κ. Εξάρχου τόνισε την ανάγκη χειρισμού του θέματος σε ευρωπαϊκό και όχι σε κρατικό επίπεδο, καθώς τα τεράστια πρόσθετα κόστη που έχουν προκύψει οδηγούν σε προβλήματα βιωσιμότητας στο σύνολο του κατασκευαστικού κλάδου. «Είναι απολύτως αναγκαίο να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα, γιατί θα καταστεί πολύ σοβαρό για τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, καθώς ο κατασκευαστικός τομέας έχει σημαντικό αντίκτυπο στο ΑΕΠ: Αν οι εργολάβοι αποτυγχάνουν, δημιουργείται πρόβλημα στην οικονομία κάθε χώρας», επεσήμανε ο κ. Εξάρχου.

Ως προς τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του κλάδου, ιδιαίτερα σε σχέση με τα δημόσια έργα, ο κ. Εξάρχου, τόνισε την ανάγκη θεσμοθέτησης και εφαρμογής μέτρων από τα κράτη μέλη της ΕΕ για πιο πράσινες κατασκευές, ενώ επεσήμανε τη σημασία του κλάδου των ΑΠΕ για το μέλλον.

Ο κ. Εξάρχου αναφέρθηκε, επίσης, στη νέα μετοχική σύνθεση και τη νέα ομάδα διοίκησης της εταιρείας, στην αφοσίωση του Ομίλου σε κατασκευαστικά έργα σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια,

καθώς και στο σημαντικό επενδυτικό σχέδιο της Intrakat στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με σημαντικά έργα ανάπτυξης σε εξέλιξη.

Σημειώνεται ότι τον Μάιο του 2021 η Intrakat υπέγραψε σύμβαση στη μεγαλόνησο για την Κατασκευή της Α’ Φάσης του Αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, ύψους 86,8 εκατ. Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το έργο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα του νησιού με πολλαπλά οφέλη. Η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου, μήκους 15 χλμ. με δύο σήραγγες μήκους 900 μέτρων και πέντε υψηλές γέφυρες μήκους 1.400 μέτρων, θα αναβαθμίσει ποιοτικά αλλά και λειτουργικά τη ζωή των κατοίκων και επισκεπτών της Πάφου, της Πόλης Χρυσοχούς και της ευρύτερης περιοχής.