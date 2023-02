Νέες προοπτικές για την επιχειρηματικότητα από το ταξίδι της Προέδρου του ΕΒΕΑ στην Ιαπωνία - iefimerida.gr

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο του πρόσφατου ταξιδιού της προέδρου του ΕΒΕΑ, κ. Σοφίας Κουνενάκη Εφραίμογλου, στην Ιαπωνία στο πλαίσιο της επίσημης κυβερνητικής και επιχειρηματικής αποστολής, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η πρόεδρος του ΕΒΕΑ, στην ομιλία της στο Ελληνο-Ιαπωνικό Επιχειρηματικό φόρουμ, που συνδιοργανώθηκε από την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τόκιο, την Enterprise Greece και τον ιαπωνικό φορέα προώθησης εξαγωγών και επενδύσεων JETRO, εστίασε στα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού για τις επιχειρήσεις, τονίζοντας ότι το ΕΒΕΑ έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο, ειδικά ως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν και τα μεγαλύτερα εμπόδια στην τεχνολογική και ψηφιακή τους μετάβαση, όπως η έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και τεχνογνωσίας, η δυσκολία χρηματοδότησης σχετικών επενδύσεων κ.ά. Αναφερόμενη στην περίοδο πριν την πανδημία, υπογράμμισε ότι μόνο το 9% των ελληνικών ΜμΕ είχαν ψηφιοποιήσει τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες και μόλις το 15% χρησιμοποιούσε ψηφιακά συστήματα εξυπηρέτησης πελατών. Είναι ενδεικτικό ότι μετά την πανδημία το αντίστοιχο ενδιαφέρον έχει αυξηθεί σημαντικά. Σήμερα, το ποσοστό των ελληνικών ΜμΕ που δηλώνει ότι σκοπεύει να ενσωματώσει ψηφιακές τεχνολογίες στη λειτουργία του στο μέλλον φτάνει στο 65%. Στα αντίστοιχα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνεται ότι το 73% των ελληνικών επιχειρήσεων καινοτομούν κατατάσσοντας τη χώρα μας στη πρώτη θέση της Ευρώπης. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί, επίσης, σε τομείς όπως η ψηφιακή διακυβέρνηση, οι υποδομές και τα δίκτυα, ενώ η αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ δίνουν στη χώρα μας την ευκαιρία να δημιουργήσει νέα καινοτόμα πρότυπα επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Κατά την ομιλία της, η κ. Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου ανέδειξε ακόμα τη σημαντική συμβολή του ΕΒΕΑ στην προσαρμογή των επιχειρήσεων στη νέα πραγματικότητα, όπως διαμορφώθηκε μετά την πανδημία. Η «Υπηρεσία Μιας Στάσης» και το ψηφιακό «Γενικό Εμπορικό Μητρώο» (ΓΕΜΗ) είναι δύο δομές που αναβάθμισαν αισθητά το επιχειρηματικό περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Ο ηλεκτρονικός οδηγός των Ελλήνων εξαγωγέων, το πληροφοριακό σύστημα για τη χωρική ανάλυση της επιχειρηματικότητας (GIS), είναι κάποια ακόμα από τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που υιοθέτησε το ΕΒΕΑ για να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες, ενώ σχεδιάζει διαρκώς πρωτοπόρες δράσεις υποστήριξης και επιμόρφωσης των επιχειρήσεων σε θέματα ψηφιακής στρατηγικής και νέων τεχνολογιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κ. Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου στη «Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας» (ΘΕΑ) του ΕΒΕΑ, τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα και μια από τις πρώτες στην Ευρώπη, λέγοντας ότι μέχρι στιγμής έχει στηρίξει πάνω από 400 νεοφυείς επιχειρήσεις και συνεχίζει δυναμικά.

Κατά την παραμονή της στο Τόκιο, η πρόεδρος του ΕΒΕΑ επισκέφτηκε, κατόπιν πρόσκλησης, το Plug and Play Ιαπωνίας, έναν επιταχυντή επιχειρήσεων και πλατφόρμα καινοτομίας που λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ ιαπωνικών επιχειρήσεων, κυρίως με έδρα το Τόκιο, και του παγκόσμιου οικοσυστήματος καινοτομίας. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της πρόσφατης υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΕΒΕΑ και του Plug and Play Tech Center, με έδρα τη Silicon Valley, στο πλαίσιο μιας σειράς διεθνών συνεργασιών και συνεργειών του ΕΒΕΑ με στόχο τη στήριξη και την ενίσχυση της δικτύωσης της καινοτόμου νεοφυούς επιχειρηματικότητας και τη μετατροπή της οικονομίας σε καταλύτη για την ανάπτυξη εξαγώγιμων και ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η πρόεδρος του ΕΒΕΑ ξεναγήθηκε στους χώρους του Επιταχυντή επιχειρήσεων από τον CEO του Plug and Play Ιαπωνίας και Managing Partner Ανατολικής Ασίας, Phillip Vincent και την υπεύθυνη Κυβερνητικού Τομέα, Sae Yamamoto, ενώ συνοδευόταν από την Εντεταλμένη Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Enterprise Greece, Μπέτυ Αλεξανδρόπουλου.



Η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ με τον CEO του Plug and Play Ιαπωνίας, την Υπεύθυνη Κυβερνητικού Τομέα Ιαπωνίας και την Εντεταλμένη Σύμβουλο Enterprise Greece

Η κ. Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, συνοδευόμενη από τον Eμπορικό Aκόλουθο της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ιαπωνία, κ. Αθανάσιο Καραπέτσα, πραγματοποίησε επίσης συναντήσεις με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ιαπωνίας, πρ. Πρόεδρο και νυν Σύμβουλο Διοίκησης της Mitsubishi Corporation, Ken Kobayashi, καθώς και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη των ιαπωνικών επιμελητηρίων. Μιλώντας για την ελληνική επιχειρηματικότητα, η πρόεδρος του ΕΒΕΑ αναφέρθηκε στα στοιχεία του ΓΕΜΗ που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα, σύμφωνα με τα οποία το 2022, παρά τις δυσκολίες που δημιούργησαν η ενεργειακή ακρίβεια, ο πληθωρισμός και η αύξηση των επιτοκίων, ήταν μια καλή χρονιά, καθώς οι συστάσεις επιχειρήσεων κάθε μορφής ήταν σχεδόν τριπλάσιες από τις διαγραφές.

Η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ με τον Πρόεδρο του Japan Chamber of Commerce and Industry και τον Εμπορικό Ακόλουθο της Πρεσβείας

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν, η εντυπωσιακή πρόοδος της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά τη δεκαετή κρίση και την πανδημία, το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον ειδικά για τις ελληνικές start ups, οι επιδόσεις-ρεκόρ των ελληνικών εξαγωγών, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον διεθνώς, καθώς και η υλοποίηση κοινών δράσεων και ανταλλαγής επιχειρηματικών εμπορικών αποστολών, με αμοιβαία οφέλη.

Το ΕΒΕΑ, εκπροσωπώντας τις επιχειρήσεις με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο ΑΕΠ της χώρας, βρίσκεται και θα συνεχίσει να βρίσκεται στη πρώτη γραμμή της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της ελληνικής επιχειρηματικότητας, μέσα από τον τεχνολογικό και ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των ΜμΕ.