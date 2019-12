«Αριστεία 2019» της ΕΕΔΕ: «Ελληνας Quality Leader of the Year 2019» ο Γενικός Διευθυντής της MAPEI Hellas

Την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019, στο Αμφιθέατρο Μουσείο Μπενάκη, πραγματοποιήθηκε η Μεγάλη Γιορτή της Επιχειρηματικής Αριστείας «ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2019», από την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), παρουσία εκπροσώπων του πολιτικού, του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Κάθε χρόνο οι σημαντικότεροι θεσμοί που επιβραβεύουν την Αριστεία παρουσιάζονται όλοι μαζί από την ΕΕΔΕ τονίζοντας την ανάγκη για ανάπτυξη και επιβράβευση της επιχειρηματικότητας σε εποχή πολυδιάστατων προκλήσεων, απονέμοντας το Βραβείου του Έλληνα Quality Leader of the Year, τις Πιστοποιήσεις EFQM Levels of Excellence και Investors in People.

Στη φετινή εκδήλωση, ο Γενικός Διευθυντής της MAPEI Hellas, Δρ Σπύρος Παπαγιαννάκης τιμήθηκε με το βραβείο του «Έλληνα Quality Leader of the Year 2019». Η βράβευση είναι αποτέλεσμα του σπουδαίου έργου που έχει επιδείξει, κατορθώνοντας, μαζί με τους συνεργάτες του, να εφαρμόσει επιτυχώς αλλαγές και διαδικασίες ποιότητας που προωθούν συστηματικά την ανάπτυξη της κουλτούρας και της πρακτικής της Ποιότητας ως βασική ανταγωνιστική προϋπόθεση για την αποτελεσματική παρουσία της εταιρίας στην απαιτητική αγορά.

Από αριστερά προς δεξιά: Δρ. Σπύρος Παπαγιαννάκης (Γενικός Διευθυντής MAPEI Hellas), κος Νικόλαος Βιτζατζάκης (Πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης), κος Γιώργος Σκριμιζέας (Πρόεδρος ΕΕΔΕ)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης, κος Νικόλαος Βιτατζάκης, στην ομιλία του ανέφερε απονέμοντας το βραβείο: «…Κατόρθωσε, μαζί με τους συνεργάτες του, σε περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης και επιτήρησης των δημοσιονομικών δεδομένων της χώρας μας, να επιτύχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα βασιζόμενοι στην ορθολογική οργάνωση της εταιρίας τους, στην ποιότητα των προϊόντων της και στην αξιοπιστία του προσωπικού της».

Η σημαντική αυτή διάκριση του Γενικού Διευθυντή της εταιρίας, καταγράφει κι επιβραβεύει την πίστη του στη διασφάλιση της ποιότητας και κατ΄ επέκταση αναγνωρίζει την υψηλή ποιότητα των δομικών υλικών της MAPEI, τα οποία κατέχουν ηγετική θέση στην ελληνική και παγκόσμια αγορά.

Ο Γενικός Διευθυντής της MAPEI Hellas, Δρ Σπύρος Παπαγιαννάκης πιστεύει στην αξία της ποιότητας ως όχημα ανάπτυξης της εταιρίας και εστιάζει στρατηγικά στην ουσία της ποιότητας του προϊόντος, από την παραγωγή του, την εφαρμογή του και την τελική του χρήση καθώς επίσης και σε όλο το φάσμα της αμφίδρομης επαφής του πελάτη - χρήστη, με την εταιρία - παραγωγό.

Από αριστερά προς δεξιά: κος Νικόλαος Βιτζατζάκης (Πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης), Δρ. Σπύρος Παπαγιαννάκης (ΓενικόςΔιευθυντής MAPEI Hellas), κος ΓιώργοςΣκριμιζέας (Πρόεδρος ΕΕΔΕ)

Κατά την παραλαβή της κορυφαίας διάκρισης, ο Δρ Σπύρος Παπαγιαννάκης αφιέρωσε το βραβείο στους Dottore Giorgio Squinzi και Dotoress Andrianna Spazzoli, στους προσφάτως εκλιπόντες ιστορικούς διευθύνοντες του ομίλου MAPEI. Ο κ. Παπαγιαννάκης δήλωσε μεταξύ άλλων: «…H σταθερή δέσμευση της MAPEI στην ποιότητα βασίζεται σε τέσσερις άξονες. Στην ποιότητα του προϊόντος, στην ποιότητα στην επαφή με τους πελάτες, στην περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη, προσφέροντας ταυτόχρονα ένα ευχάριστο και ποιοτικό περιβάλλον εργασίας στους εργαζόμενους. Η ποιότητα είναι μία έννοια δυναμική και αλλάζει συνεχώς. Αυτό που έχει, όμως, σημασία και είναι το κλειδί της επιτυχίας της MAPEI, της εταιρίας που εκπροσωπώ, είναι η Παράδοση των Αξιών και του Ήθους. Αυτό κάνει τους ανθρώπους και τις εταιρίες, να ξεχωρίζουν, να αναπτύσσονται, να εξελίσσονται και τελικά να επιβιώνουν σε κάθε δυσκολία…».

Η βράβευση του Γενικού Διευθυντή της MAPEIHellas, Δρ Σπύρου Παπαγιαννάκη σε εθνικό επίπεδο από την ΕΕΔΕ, αυτομάτως ορίζεται και ως υποψηφιότητα στον ετήσιο πανευρωπαϊκό θεσμό που πραγματοποιείται από το 2002 από τον European Organisation for Quality (Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ποιότητα) για την ανάδειξη του Ευρωπαίου Quality Leader of the Year από τους Εθνικούς Quality Leaders of the Year όλων των ευρωπαϊκών κρατών.

H πολυεθνική εταιρία MAPEI, αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των δομικών υλικών και δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα με τη θυγατρική MAPEI Hellas από το 2001. Στην Ελλάδα λειτουργεί υπερσύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής στην περιοχή της Εύβοιας, το οποίο στελεχώνεται από ομάδα έμπειρων κι άρτια καταρτισμένων ειδικών που υπηρετούν πιστά το όραμα και τις αξίες της εταιρίας, οι οποίες εκφράζονται μέσω του Γενικού Διευθυντή της, Δρ Σπύρου Παπαγιαννάκη.