Στην Ελλάδα η μητέρα του Έλον Μασκ, Μάγια – Προσκεκλημένη στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Πολυτελούς Τουρισμού - iefimerida.gr

Επίσημη προσκεκλημένη του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Πολυτελούς Τουρισμού στην Ελλάδα που θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Απριλίου στη Σαντορίνη θα είναι η μητέρα του Έλον Μασκ, Μάγια.



Το διεθνούς εμβέλειας Συνέδριο με τίτλο «The Luxury Side of Greece», που φιλοδοξεί να γίνει θεσμός, συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Θήρας και την εταιρεία «Update Entertainment». Τελεί υπό τις αιγίδες του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της P.S.S.E.A.



Η διεθνούς φήμης συγγραφέας, διδάκτωρ διαιτολογίας, supermodel και μητέρα των επιδραστικών επιχειρηματιών Έλον Μασκ, Κίμπαλ Μασκ και Τόσκα Μασκ σε μια συζήτηση με την δημοσιογράφο και διευθύνουσα σύμβουλο της διοργανώτριας εταιρείας «Update Entertainment» Έλλη Σπυροπούλου θα αναλύσει πως συνεργάζεται επιτυχώς επί 50+ έτη, με κορυφαίους οίκους μόδας και διεθνή brands απ’ όλο τον κόσμο χτίζοντας το δικό της μοναδικό όραμα.



Μέσα από το παγκόσμιο Best Seller της «A Woman Makes A Plan» γυναίκες κάθε ηλικίας, εμπνέονται από την προσωπικότητα της και παραδειγματίζονται από τις δράσεις της. Άλλωστε όπως υποστηρίζει και η ίδια: «It’s great to be 75».



Έχοντας ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, θα μας διηγηθεί μοναδικές εμπειρίες που βίωσε στην πορεία της επαγγελματικής της δραστηριότητας και ξεχωριστές στιγμές από την ανατρεπτική ζωή της που την καθιστά πρότυπο για εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως.



Ποιος είναι ο στόχος του συνεδρίου

Στόχος του Συνεδρίου είναι να αναδείξει την Ελλάδα ως ένα ισχυρό προορισμό στον συνεχώς αναπτυσσόμενο Τουρισμό Πολυτελείας με σκοπό να διεκδικήσει την δική της ξεχωριστή θέση μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.

Στην γιορτή αυτή για τον Πολυτελή Τουρισμό στην Ελλάδα θα φιλοξενηθούν διεθνούς φήμης ομιλητές, επίτιμοι προσκεκλημένοι από τον πολιτικό και επιχειρηματικό χώρο, ισχυροί παράγοντες από τον κλάδο του τουρισμού και δημοσιογράφοι από μεγάλα εγχώρια και διεθνή μέσα με σκοπό να διασφαλιστεί η προβολή της χώρας μας και η ανάδειξη της ως Luxury Travel Destination.



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το επίσημο site του συνεδρίου:



