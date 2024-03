Πώς ονειρεύεσαι την απόλυτη ελευθερία στις συναλλαγές; Ανακάλυψε τη νέα κάρτα Dual από την Εθνική Τράπεζα - iefimerida.gr

Η καθημερινότητά μας σε fast forward… Γρήγοροι ρυθμοί, άπειρες επιλογές για όλα! Όταν οι σύγχρονες ανάγκες αντικατοπτρίζονται στις συναλλαγές μας προκύπτει μοιραία η επιθυμία για ευελιξία! Τώρα, μία νέα, πρωτοποριακή κάρτα από την Εθνική Τράπεζα έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα και να χαρίσει άπειρα πλεονεκτήματα και άνεση στους κατόχους της.

Με τη νέα κάρτα Dual απολαμβάνεις τη ζωή!

Ανακαινίζεις το καινούριο σου σπίτι κι έχεις ήδη επιλέξει τα hot κομμάτια της σεζόν; Δεν μπορείς να βγάλεις από το μυαλό σου τον αγαπημένο σου ταξιδιωτικό προορισμό και ποθείς μία mini απόδραση από τη ρουτίνα; Έχεις εντοπίσει τα must αξεσουάρ για το νέο σου αυτοκίνητο και τα θέλεις άμεσα; Και με εκείνη την ανανέωση της ανοιξιάτικης γκαρνταρόμπας σου τι θα γίνει; Για όλα αυτά και ακόμη περισσότερα υπάρχει η απόλυτη καινοτομία της Εθνικής Τράπεζας, που φέρνει πραγματική ελευθερία. Η νέα κάρτα Dual γίνεται ο απόλυτος σύμμαχός, για να κάνεις πραγματικότητα όλα τα όνειρά σου. Είναι ΜΙΑ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ΔΥΟ τρόπους. Είτε ως χρεωστική είτε ως πιστωτική!

Η κάρτα Dual είναι η πρώτη στην ελληνική τραπεζική αγορά, με παράλληλη λειτουργικότητα, user friendly προφίλ και πλεονεκτήματα από το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More. Μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις από την πιο μικρή συναλλαγή σου μέχρι την πιο μεγάλη, χωρίς περίπλοκες διαδικασίες. Ένας μοναδικός κόσμος ανταμοιβών και προνομίων ανοίγεται μπροστά σου, καθώς όσο περισσότερο χρησιμοποιείς την κάρτα Dual τόσο περισσότερους πόντους κερδίζεις! Τους πόντους που συγκεντρώνεις μπορείς να τους εξαργυρώσεις σε € σε πάνω από 7.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, πληρώνοντας έτσι λιγότερο ή και καθόλου. Επιπλέον, έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση. Φαντάζεσαι κάτι καλύτερο;

Η τραπεζική του αύριο ξεδιπλώνει τις απίστευτες προοπτικές της μπροστά σου σήμερα. Με τη σύγχρονη πελατοκεντρική φιλοσοφία και την αξιοπιστία της Εθνικής Τράπεζας, με λύσεις πρωτοποριακές για τη διαχείριση των οικονομικών σου, με unique προϊόντα και custom-made υπηρεσίες. Έχεις όλα όσα χρειάζεσαι. Σε κάθε σου βήμα!

Μάθε τώρα πώς μπορείς να αποκτήσεις γρήγορα και εύκολα τη νέα κάρτα Dual εδώ.