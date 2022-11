Νέα διάκριση στα HR AWARDS απέσπασε o ελληνικός όμιλος αμυντικής τεχνολογίας EFA GROUP - iefimerida.gr

O ελληνικός βιομηχανικός όμιλος εταιριών άμυνας, ασφάλειας και αεροδιαστημικής EFA GROUP τιμήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα βραβεία HR AWARDS 2022, που διοργανώθηκαν την Τρίτη 1η Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής από την Boussias,λαμβάνοντας το Bronze βραβείο στην κατηγορία «Most Innovative use of Technology for Learning».

Μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις που κάνει ο Όμιλος τα τελευταία έτη, πάντα σε αρμονία με τον στρατηγικό του σχεδιασμό, αφορά στην εκπαίδευση, ανάπτυξη και επιμόρφωση, ιδίως σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού και αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων, του συνόλου των εργαζομένων του. Υπό αυτό το πρίσμα, ο Όμιλος EFA GROUP εφαρμόζει καινοτόμες πρακτικές με την αρωγή της τεχνολογίας, που καλύπτουν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού του, από την κατάρτιση του αρχικού πλάνου εκπαίδευσης έως και την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδεύσεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Για τον Όμιλο EFA GROUP η υποστήριξη κάθε εργαζομένου στην επαγγελματική του ανάπτυξη αποτελεί κεντρικό άξονα για την επίτευξη των αποτελεσμάτων μας και ταυτόχρονα ζήτημα ευθύνης. Ο προσανατολισμός του Ομίλου ορίζει, ότι για να είναι οι εργαζόμενοι ένα πραγματικά πολύτιμο στοιχείο μιας εταιρίας, πρέπει να εκπαιδεύονται και να αναπτύσσονται ουσιαστικά και με συνέπεια, χρησιμοποιώντας καινοτόμα εργαλεία που μας προσφέρει η τεχνολογία» σημείωσε ο Γιώργος Τερζάκης, HR Manager του EFAGROUP.

Τα Βραβεία HR AWARDS που πραγματοποιούνται για 8η χρονιά, επιβραβεύουν συστηματικά και με συνέπεια τις καινοτόμες πρωτοβουλίες και πρακτικές των ομάδων διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού στις επιχειρήσεις και οργανισμούς. Σημείωσαν αριθμό-ρεκόρ που άγγιξε τις 300, κατατεθειμένες προς αξιολόγηση, δράσεις, καθώς και τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχουσών εταιριών από διαφορετικούς τομείς της Αγοράς.

Κατά την ομόφωνη γνώμη της Κριτικής Επιτροπής, που στελεχώθηκε από 28 καταξιωμένα στελέχη, εμπειρογνώμονες του κλάδου καθώς και εκπροσώπους φορέων, ινστιτούτων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, το επίπεδο των έργων, αλλά και των παρουσιάσεών τους ήταν αξιοσημείωτα υψηλό. Με την παρουσία του τίμησε την εκδήλωση ο Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος και απηύθυνε χαιρετισμό στην έναρξη της τελετής απονομής.