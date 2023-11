Το ΕΒΕΑ διοργανώνει το 2ο Διεθνές Φόρουμ Γυναικείας Επιχειρηματικότητας - iefimerida.gr

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) σε συνεργασία με το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ) διοργανώνουν το 2ο Διεθνές Φόρουμ Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, 1-2 Δεκεμβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, και 3 Δεκεμβρίου στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας «Κωνσταντίνος Μίχαλος» του ΕΒΕΑ, όπου θα πραγματοποιηθούν οι A.C.C.I.-Open Days με μοναδικά workshops και mentoring sessions, που θα παρουσιάσουν ειδήμονες του χώρου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των γυναικών που καταφέρνουν να γκρεμίσουν «γυάλινες οροφές» και να δημιουργήσουν νέα παραδείγματα, αναδεικνύοντας τα θετικά χαρακτηριστικά της γυναικείας ηγεσίας, όπως η υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, οι αυξημένες ικανότητες διαχείρισης αλλαγών, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων, αυξάνεται συνεχώς.

Ισες ευκαιρίες

Ωστόσο, ο δρόμος για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών παραμένει μακρύς. Το έμφυλο μισθολογικό χάσμα, η περιορισμένη πρόσβαση των γυναικών επιχειρηματιών σε κεφάλαια, η έλλειψη δικτύων και καθοδήγησης εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρά εμπόδια στον δρόμο προς την ισότητα και, βεβαίως, παραμένουν οι διακρίσεις και τα κοινωνικά στερεότυπα σε σχέση με το ρόλο που πρέπει να έχουν οι γυναίκες.

Στην κατεύθυνση της άρσης αυτών των στερεοτύπων αυτή φιλοδοξεί να συμβάλει το 2ο Διεθνές Φόρουμ Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.

Με τη συμμετοχή διεθνούς κύρους ομιλητών και ομιλητριών, υψηλόβαθμων στελεχών και επιχειρηματιών το Φόρουμ είναι μια μοναδική ευκαιρία για όσους το παρακολουθήσουν να επεκτείνουν το δίκτυό τους, να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους και να προάγουν τη διάχυση καινοτόμων ιδεών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στους ομιλητές συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

Chetna Gala Sinha, Founder/Chair of Mann Deshi Bank and Mann Deshi Foundation

Manuela Doutel Haghighi, Global Customer Success Account Director της Microsoft

Barbara Clarke, Founder and Board Chair of The Impact Seat Foundation

Κώστας Σκρέκας, Υπουργός Ανάπτυξης

Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και αρμόδιος για το Ταμείο Ανάκαμψης

Ελένη Βρεττού, CEO Attica Bank

Σοφία Καλομενίδου, Εταίρος, Ελεγκτικές Υπηρεσίες EY Ελλάδος

Μαριάννα Χατζάκου, Μέλος ΔΣ ΜΕΒΓΑΛ

Νίκη Γιαβρόγλου, CEO Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια ΑΕ

Αλεξία Μάντζαρη, Ιδρυτής και Διευθύνουσα Σύμβουλος A.S. Marine Ltd.

Χριστίνα Κουλούρη, Πρύτανης Παντείου Πανεπιστήμιου

Μάρα Νικολαΐδη, Πρύτανης Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

Για το πρόγραμμα του Φόρουμ και δηλώσεις συμμετοχής: www.iwef.gr