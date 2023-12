Η DUST+CREAM ανάμεσα στους νικητές των Greek Diamond Awards - iefimerida.gr

Άλλη μια επιτυχία ήρθε να προστεθεί στο ενεργητικό της DUST+CREAM, καθώς η εταιρεία ήταν ανάμεσα στις επιχειρήσεις που τιμήθηκαν με ένα από τα βραβεία επαγγελματικής αριστείας Greek Diamond Awards.

Η απονομή των βραβείων έγινε την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια παρουσία πλήθους εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου. Η DUST+CREAM εντάχθηκε στον κατάλογο «DIAMONDS of THE GREEK ECONOMY 2023», ο οποίος διαμορφώνεται βάσει αξιολόγησης σημαντικών οικονομικών στοιχείων των δημοσιευμένων ισολογισμών των χρήσεων 2022 vs 2021.

Λίγα λόγια για τα βραβεία & τον τρόπο αξιολόγησης



Τα Greek Diamond Awards αποτελούν έναν από τους πιο αναγνωρισμένους θεσμούς βράβευσης επιχειρήσεων, ενώ πλέον τελούν υπό την αιγίδα της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, συνδέοντας το όνομά τους με το κύρος και την αξιοπιστία της.

Βασική προϋπόθεση για την ανάδειξη των νικητών είναι η συνδυαστική αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας των οικονομικών χρήσεων 2022 vs 2021. Παράλληλα, εξετάζεται και η σχέση ίδιων προς ξένα κεφάλαια, ενώ λαμβάνεται υπόψη και μια σειρά από επιπλέον παράγοντες που περιλαμβάνουν τις επενδύσεις, την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού και την κοινωνική προσφορά των εταιρειών.

Η βράβευση της DUST+CREAM στο θεσμό έρχεται να αναδείξει την επιτυχημένη πορεία της εταιρείας στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή και να ενισχύσει την προσπάθειά της για συνεχή βελτίωση και εξέλιξη.

Η DUST+CREAM, αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παραγωγής και διάθεσης προϊόντων ομορφιάς και φροντίδας μέσω ενός δικτύου με περισσότερα από 85 καταστήματα λιανικής σε καίρια σημεία σε Ελλάδα και Κύπρο.

#dustandcream #makeupyourownstory