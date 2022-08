Ποιο αμιγώς ελληνικό brand σαρώνει τα βραβεία; Κοινό και κριτές το αποθεώνουν - iefimerida.gr

Ούτε μια, ούτε δυο ..ούτε τρεις φορές…αλλά έξι φορές μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων μηνών, κριτές και καταναλωτικό κοινό σήκωσαν στο βάθρο των βραβεύσεων τη DUST+CREAM, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παραγωγής και λιανικής πώλησης καλλυντικών και προϊόντων ομορφιάς με 89 σημεία πώλησης σε Ελλάδα και Κύπρο.

Σε τροχιά συνεχούς ανάπτυξης, το αμιγώς ελληνικό brand, συνεχίζει να ξεχωρίζει τόσο για τα προϊόντα του, όσο και για τα καινοτόμα καταστήματά του.

Μετά το θρίαμβο του Απριλίου, όπου δύο ξεχωριστές σειρές προϊόντων ομορφιάς (προϊόντα φροντίδας προσώπου «Today is a good day» με έως 95% φυσικά συστατικά, και τα αρώματα σώματος «Nomadic Spirits Body Mists») έλαμψαν στο διεθνή θεσμό βραβείων καινοτομίας & ποιότητας προϊόντων «Product of The Year Awards 2022» ήρθε τον Ιούνιο η ώρα της λάμψης στο θεσμό «Made in Greece», με το «Βραβείο Επώνυμου Καταναλωτικού Προϊόντος» για τη σειρά μακιγιάζ «Wakeup». Η σειρά, που περιλαμβάνει 5 κατηγορίες προϊόντων, προσφέρει όσα χρειάζεται κάθε γυναίκα για να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο μακιγιάζ βάσης, που θα λειτουργήσει ως καμβάς.

Και πάνω που όλοι πίστεψαν ότι σίγησε το…καλό, τον Ιούλιο τα DUST+CREAM «χτύπησαν» γλυκά ακόμη μια φορά με 3 επιπλέον βραβεία. Στην κατηγορία «Best in Fashion» το δίκτυο των 89 καταστημάτων βραβεύτηκε από την έμπειρη συντακτική ομάδα του Fashion Daily ως «Beauty Retailer της χρονιάς», ενώ το κατάστημα στην Πάφο της Κύπρου αναγνωρίστηκε ως «Retail Store of the year/Beauty». Οι βραβεύσεις όμως δε σταμάτησαν εκεί, καθώς μέσα στον ίδιο μήνα, το κατάστημα DUST+CREAM στην οδό Αλ. Παπαναστασίου, στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, έλαβε το χρυσό βραβείο στα «Retail Stores Awards 2022» στην κατηγορία «Retail Stores – Καλλυντικά» χάρη στο συνολικό σχεδιασμό και λειτουργική αποτελεσματικότητά του, με φιλικό, προς άτομα με κινησιακές δυσκολίες ή αναπηρίες, προσανατολισμό.

Κάτι όμορφο λοιπόν φαίνεται να συμβαίνει στη DUST+CREAM με τις ευχάριστες ειδήσεις και επιτυχίες να αγκαλιάζουν τη σημαντική και ουσιαστική προσπάθεια ανάπτυξης της εταιρείας σε Ελλάδα και Κύπρο.

#dustandcream #beautyismyplayground