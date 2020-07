Σπουδαία βράβευση της ΩΜΕΓΑ στην εκδήλωση Επιχειρηματικής Αριστείας Diamonds of the Greek Economy 2020

Διαμάντι της Ελληνικής Οικονομίας αναδείχθηκε η ΩΜΕΓΑ στην 17η εκδήλωση Επιχειρηματικής Αριστείας Diamonds of the Greek Economy 2020 που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου 2020 στο Ξενοδοχείο Hilton Athens. To σημαντικό βραβείο παρέλαβε ο πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της ΩΜΕΓΑ κος Γεώργιος Κωνσταντακόπουλος.

Σε δήλωση του ο κος Κωνσταντακόπουλος ανέφερε «Από το 1965 που ξεκινήσαμε, είχαμε στόχο να προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και επιτυγχάνουμε με την προσήλωση όλων μας σε αυτόν το στόχο. Οι καιροί απαιτούν επιμονή και προσπάθεια. Είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον και η διάκριση αυτή αποτελεί για εμένα και τους ανθρώπους μου επιβράβευση και κίνητρο».

Η εταιρεία ΩΜΕΓΑ είναι εξειδικευμένη στο ρύζι και στο όσπριο και διαγράφει επιτυχημένη πορεία στην αγορά υιοθετώντας σύγχρονες, καινοτόμες πρακτικές και στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης αλλά και με υλοποίηση της φιλοσοφίας της για προσφορά ποιοτικού προϊόντος με σεβασμό στις παραδοσιακές αξίες, στον άνθρωπο και τη φύση. Η εταιρεία διαχρονικά επένδυσε στην ανάπτυξη πλήρους γκάμας στις κατηγορίες του ρυζιού και του οσπρίου και στην συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλες κατηγορίες τροφίμων όπως η ζάχαρη, το άμυλο αραβοσίτου και τα δημητριακά ενώ σημαντική είναι και η επένδυση της στον κλάδο των ειδών για κατοικίδια στον οποίο επίσης κατέχει σημαντική θέση.

Στην εκδήλωση βράβευσης παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι των ταχύτερα αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων της χώρας και οι υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Οι συμμετέχοντες εξέπεμψαν ένα ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.