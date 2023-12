25o Συνέδριο της Capital Link: Συνάντηση Κορυφής για την ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις στη Νέα Υόρκη - iefimerida.gr

Το «25th Annual Capital Link Invest in Greece New York Forum: Accelerating Investments for Sustainable Growth» θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου, 2023, με φυσική παρουσία, στο Metropolitan Club, στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία με το New York Stock Exchange, το Athens Exchange Group (ATHEX Group) και την υποστήριξη μεγάλων Διεθνών Τραπεζών (Goldman Sachs, Barclays, BNP Paribas, Morgan Stanley, Nomura & Axia Ventures Group) και Οργανισμών.

Οι κύριοι χορηγοί είναι η «Goldman Sachs» και η «TEN Ltd (Tsakos Energy Navigation)». Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη. Το συνέδριο θα χαιρετήσει μέσω ζωντανής σύνδεσης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει:

«Με μεγάλη υπερηφάνεια και συγκίνηση, η Capital Link φέτος γιορτάζει ένα ορόσημο: την 25η επέτειο διοργάνωσης του μακροβιότερου επενδυτικού Συνεδρίου για την Ελλάδα που πραγματοποιείται στο εξωτερικό. Η εκδήλωση αυτή, η οποία είναι γνωστή για την ποιότητά της και για τη συμμετοχή κυβερνητικών και βιομηχανικών ηγετών, πραγματοποιείται κάθε χρόνο, ανεξάρτητα από τις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα.

Το Capital Link Invest in Greece Forum μέσα από την πορεία των 25 συναπτών ετών που διοργανώνεται, έχει επιδοθεί σε συστηματική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό καθώς επίσης και να ενισχύσει τους επιχειρηματικούς και επενδυτικούς δεσμούς μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, το Συνέδριο θα δώσει την ευκαιρία στη διεθνή επενδυτική κοινότητα να ενημερωθεί για τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις στην ελληνική οικονομία και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, για τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και την βελτιωμένη εικόνα της χώρας ως επενδυτικού και επιχειρηματικού προορισμού.

Εκπρόσωποι της Ελληνικής Κυβέρνησης

Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας • Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης

Υπουργός Τουρισμού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Νικόλαος Παπαθανάσης

κ. Μιχάλης Αργυρού, Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ)

κ. Γιώργος Πιτσιλής Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Εκπρόσωποι της Αμερικάνικης κυβέρνησης

H.E. Geoffrey R. Pyatt, Assistant Secretary, Bureau of Energy Resources - U.S. Department of State

Mr. Joshua Huck, Deputy Assistant Secretary of State for Southern Europe and the Caucasus - U.S. Department of State

Εναρκτήριες ομιλίες:

• Dr. Nikolas P. Tsakos, Founder, President & CEO - TEN Ltd; Chairman – INTERTANKO (2014-2018) • Mr. John Tutle, Vice Chairman – NYSE; President - NYSE Institut • Mr. Yianos Kontopoulos, CEO - Athens Exchange Group (ATHEX Group) ➢ Κεντρικοί Ομιλητές: • Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστής Χατζηδάκης • κα. Πέγκυ Αντωνάκου - General Manager Southeast Europe - Google

Στο Συνέδριο έχουν δηλώσει συμμετοχή μέχρι στιγμής ανώτατα στελέχη από τις εταιρείες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Aegean Airlines • Alpha Bank • Athens Exchange Group • Athens Water Supply & Sewerage Company SA-EYDAP • Attica Bank • AVAX Group • Dimand S.A. • Eurobank S.A. • National Bank of Greece • ELLAKTOR S.A. • GEK Terna Group • HELLENiQ ENERGY Holdings • INTRAKAT • LAMDA Development • MOTOR OIL Hellas • MYTILINEOS Holdings • Opap • Public Power Corporation – PPC • PRODEA Investments Επίσης οι εταιρείες: Barclays • BC Partners • Bernitsas Law • BNP Paribas • Axia Ventures Group Ltd. • Ambrosia Capital • BrainRegain • Calamos Investments • CVC • D.C. Christopoulos & Partners • Eldorado Gold • Elikonos Capital Partners • EY • Flott & Co. PC • Grifon Capital Partners /Fortress • Google • Goldman Sachs • HALCYON Equity Partners • Hellenic Capital Market Commission (HCMC) • JLL-Athens Economics • Koutalidis Law • Lambadarios Law • Libra Group • McKinsey & Company Greece & Cyprus • Metropoulos & Co • Morgan Stanley • Nomura • Oliver Wyman • QUALCO • Red Apple Group • Reed Smith LLP • SAVILLS HELLAS • TEN Ltd • Watson Farley & Williams

Τελετή Βράβευσης – Επίσημο Δείπνο «2023 Hellenic Capital Link Leadership Award»

Το Συνέδριο θα κλείσει τις εργασίες του με επίσημο δείπνο κατά το οποίο θα απονεμηθεί το "2023 Capital Link Hellenic Leadership Award" στον κ. Νίκο Σταθόπουλο της BC Partners ως αναγνώριση της ουσιαστικής και μακροχρόνιας δέσμευσης και συνεισφοράς του στην Ελλάδα μέσα από τις επενδύσεις που υλοποιεί η εταιρεία του όλα αυτά τα χρόνια.

Το “Capital Link Hellenic Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτομο ή οργανισμό για την εξαιρετική συμβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και της παγκόσμιας επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας. Συναντήσεις One-On-One Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο παρέχει στους ξένους επενδυτές εκτεταμένη δυνατότητα επαφών μέσω one-on-one συναντήσεων με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς επίσης και με τα μέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.

Σε μία χρονιά με ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και την επικείμενη επανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις συναντήσεις αυτές, οι οποίες διοργανώνονται σε συνεργασία με τις μεγάλες Επενδυτικές Τράπεζες που υποστηρίζουν το 3 Συνέδριο καθώς και Ελληνικές Χρηματιστηριακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διεθνή χώρο.

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ: ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ: New York Stock Exchange & Athens Exchange Group (ATHEX Group) ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ : του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη