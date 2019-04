Άλλα λέει η κυβέρνηση, άλλα το Eurogroup: Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύθηκε να μειωθεί το αφορολόγητο

Τα 970 εκατ. ευρώ τα πήραμε, όπως είχε προαναγγείλει το Euroworking Group, ωστόσο είναι άκρως αποκαλυπτικό το ανακοινωθέν του Eurogroup που πλαισιώνει την έγκριση της εκταμίευσης, καθώς φέρνει στο προσκήνιο το φλέγον ζήτημα του αφορολογήτου, λίγο πριν στηθούν οι κάλπες στην Ελλάδα.

Αν και η κυβέρνηση διατείνεται ότι όπως ακριβώς συνέβη με τις συντάξεις, έτσι και η ψηφισμένη μείωση του αφορολογήτου θα καταργηθεί, η ανακοίνωση του Eurogroup αναφέρει ότι ηΑθήνα δεσμεύεται γιατην εφαρμογή τουμέτρου! «We welcome that the Greek authorities reiterated their general commitment to continue the implementation of all key reforms adopted under the ESM programme, especially as regards the income tax reform broadening the tax base and other tax reforms to ensure growth friendly measures and targeted social programmes…» αναφέρει το ανακοινωθέν ήτοι «χαιρετίζουμε ότι οι Ελληνικές Αρχές επανέλαβαν τη γενική δέσμευσή τους να συνεχίσουν την εφαρμογή όλων των βασικών μεταρρυθμίσεων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣ, ιδίως όσον αφορά στη μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος διευρύνοντας τη φορολογική βάση και άλλες φορολογικές μεταρρυθμίσεις για τη διασφάλιση φιλικών προς την ανάπτυξη μέτρων και στοχοθετημένων κοινωνικών προγραμμάτων…».

Πέρα από το ΔΝΤ, που είχε επιβάλει την περαιτέρω μείωση του αφορολογήτου κατά τη 2η αξιολόγηση του 3ου Μνημονίου, στην ίδια γραμμή κινείται και η Κομισιόν, όπως προκύπτει από τις νεώτερες Εκθέσεις της και δηλώσεις αξιωματούχων της, καθώς και οι Βρυξέλλες θεωρούν τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης μέσω της μείωσης του αφορολογήτου, ως διαρθρωτικό μέτρο, που θα επιτρέψει να εξασφαλιστούν πόροι αφενός για να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές- άρα να ενισχυθεί η ανάπτυξη- αφετέρου για να ενισχυθούν οι πιο αδύναμοι.

Κατά τα λοιπά, στο Eurogroup, όπως φάνηκε και στη συνέντευξη Τύπου, έγινε σαφές προς την ελληνική πλευρά ότι το πλαίσιο για την α’ κατοικία δεν πρέπει να επεκταθεί πέρα από το τέλος του χρόνου, όπως επίσης ότι η εφαρμογή των νέων διαδικασιών, πολύ περισσότερο των εκτελεστικών Αποφάσεων, θα παρακολουθείται στενά από τους Θεσμούς, προς αποφυγήν δυσάρεστων εκπλήξεων. Δεν είναι, άλλωστε, μυστικό ότι οι Ευρωπαίοι φοβούνται ότι η κυβέρνηση θα βάλει από την πίσω πόρτα κι άλλους δανειολήπτες, παρακάμπτοντας τους αυστηρούς όρους υπαγωγής.

Το Eurogroup φαίνεται, επίσης, ότι δεν έχει «χωνέψει» την πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού κι έτσι επανέρχεται στο επίσημο ανακοινωθέν, καλώντας τις Ελληνικές Αρχές να παρακολουθήσουν τις επιπτώσεις στο μισθολογικό κόστος (ντόμινο αυξήσεων στις κλαδικές συμβάσεις). Επιπλέον, θέτει το μείζον θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου που αυξάνονται αντί να μειώνονται, τις προσλήψεις στο Δημόσιο, τις ιδιωτικοποιήσεις που εκκρεμούν, αλλά και την αποτελεσματική λειτουργία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Αίσθηση προκαλεί ότι οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να εκφράζουν δυσφορία για τις δικαστικές περιπέτειες των πρώην μελών του ΤΑΙΠΕΔ και του πρώην επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ, Α. Γεωργίου.