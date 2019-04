In the Dark & Grantchester, οι νέες σειρές μυστηρίου της Cosmote TV

Πρεμιέρες σειρών μεταξύ των οποίων η πολυαναμενόμενη παραγωγή μυστηρίου In the Dark και το αστυνομικό Grantchester, καθώς και η τελευταία σεζόν του γυρισμένου στην Κέρκυρα Τhe Durrells που αγαπήθηκε από το ελληνικό κοινό, θα παρακολουθήσουν αυτή την εβδομάδα οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μαζί με κινηματογραφικά blockbuster και δημοφιλείς ταινίες μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND.

Την Πέμπτη 4/4 στις 21.00, η μίνι σειρά Grantchester, θα μας βάλει στη συμβατική ήσυχη ζωή του ιερέα Σίντνι Τσέιμπερς στην Αγγλία της δεκαετίας του ’50, η οποία αλλάζει ολοκληρωτικά, όταν ο ίδιος γίνεται μάρτυρας ενός φόνου. Τότε, ξεκινά τη συνεργασία του με τον τοπικό Επιθεωρητή, γεγονός που τον ωθεί εκτός κλήρου, ενώ τον μυεί και στον κόσμο του εγκλήματος. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στο COSMOTE CINEMA 4HD.

Η σειρά In the Dark, μας συστήνει την Μέρφι, μια νεαρή κοπέλα που έχει χάσει την όρασή της και περνάει την καθημερινότητά της με τη συγκάτοικό της και έναν έφηβο έμπορο ναρκωτικών, τον οποίο γνώρισε, όταν την έσωσε από μία απόπειρα ληστείας. Όταν αυτός δολοφονείται, η Μέρφι βάζει στόχο τον εντοπισμό και την τιμωρία του ενόχου. 48 ώρες μετά την πρεμιέρα της στις ΗΠΑ, η σειρά έρχεται σε Α΄ προβολή στο COSMOTE CINEMA 4HD (Παρασκευή 5/4, 23.00).

Η γυρισμένη στην Κέρκυρα βρετανική σειρά The Durrells με τη συμμετοχή των Αλέξη Γεωργούλη και Γιώργου Καραμίχου επιστρέφει αμέσως μετά την πρεμιέρα της στη Μ. Βρετανία, με νέα επεισόδια, στην COSMOTE TV. Η σειρά κάνει φινάλε, με τον 4ο κύκλο, να θέτει στο επίκεντρο την ερωτική σχέση ανάμεσα στον Σπύρο (Αλέξης Γεωργούλης) και την Λουίζα Ντάρελ (Κίλι Χος - Bodyguard), αλλά και τον πόλεμο που πλησιάζει απειλητικά το νησί (Δευτέρα 8/4, 22.00, COSMOTE CINEMA 4HD).

Η Γκλεν Κλόουζ πρωταγωνιστεί στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου της Αγκάθα Κρίστι Δέκα Ύποπτοι για Φόνο (Crooked House), στην οποία ένας ιδιωτικός ερευνητής παρασύρεται από την πρώην σύντροφό του στη διερεύνηση του φόνου του μεγαλοεπιχειρηματία παππού της. Απώτερος σκοπός της, η συγκάλυψη σκοτεινών μυστικών της οικογένειας (Κυριακή 7/4, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη blockbuster).

Στη ζώνη Red Carpet Premieres του COSMOTE CINEMA 1HD ξεχωρίζει η συμπαραγωγή Γερμανίας – Ισραήλ Κρυφή Συνταγή (The Cakemaker) με επίκεντρο την αναζήτηση στοιχείων από το παρελθόν ενός Ισραηλινού οικογενειάρχη από τον κρυφό σύντροφό του, Όρεν, όταν ο πρώτος σκοτώνεται σε τροχαίο (Πέμπτη 4/4, 21.00). Στο ίδιο κανάλι, κάνει πρεμιέρα η ταινία That Good Night, για την ιστορία ενός ετοιμοθάνατου ηλικιωμένου (Τζον Χερτ) που πριν φύγει από τη ζωή, στοχεύει στη συμφιλίωση με τον γιο του και στην εξασφάλιση μιας καλής ζωής για τη γυναίκα του (Παρασκευή 5/4, 21.00).

Επίσης, ο Τζέιμς Μακ Αβόι και η Αλίσια Βικάντερ συμπρωταγωνιστούν στο δράμα του Βιμ Βέντερς (Το Αλάτι της Γης, Pina), Στο Βαθύ Γαλάζιο (Submergence), ενσαρκώνοντας αντίστοιχα τον Τζέιμς, έναν πράκτορα βρετανικών μυστικών υπηρεσιών και την Ντανιέλ, μία επιστήμονα. Όταν οι δυο τους χωρίζονται λόγω ομηρίας του Τζέιμς στη Σομαλία από Τζιχαντιστές ξεκινά και από τους δύο μία νοητή αναδρομή στην πορεία της σχέσης τους (Σάββατο 6/4, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD). Οι συνδρομητές που αγαπούν τα θρίλερ θα παρακολουθήσουν την Κυριακή 7/4 στο COSMOTE CINEMA 2HD την ταινία The Το Δέλεαρ Του Διαβόλου (Devil’s Candy), με φόντο ένα στοιχειωμένο σπίτι στο Τέξας, οι νέοι ένοικοι του οποίου, καταλαμβάνονται από σκοτεινές δυνάμεις (22.00).

Στο COSMOTE CINEMA 3, το κανάλι του ελληνικού κινηματογράφου, συνεχίζεται την Δευτέρα 8/4 στις 22.00, το εβδομαδιαίο αφιέρωμα στον Παντελή Ζερβό με την ταινία Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες.

Μέσα από την υπηρεσία CINEMA ON DEMAND, διατίθεται προς ενοικίαση από την Παρασκευή 5/4, η κομεντί, Second Act, με την Τζένιφερ Λόπεζ, στο ρόλο μιας γυναίκας που πασχίζει στα επαγγελματικά της, και επινοεί ένα ψεύτικο βιογραφικό, για να λάβει την αναγνώριση που δικαιούται.