Σε δημοπρασία το πιάνο του Τζον Λένον - Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 εκατ. δολάρια [εικόνες]

Σε δημοπρασία βγαίνει τις επόμενες ημέρες το πιάνο του Τζον Λένον.

Το μαύρο και κόκκινο μουσικό όργανο ήταν εκείνο στο οποίο το διάσημο σκαθάρι, o Τζον Λένον, συνέθεσε πολλά από τα τραγούδια του άλμπουμ “Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, το όγδοο άλμπουμ των Μπιτλς. Το πολύτιμο μουσικό αντικείμενο εκτιμάται πως θα φτάσει την τιμή των 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η επιγραφή Λένον που κοσμεί το πιάνο

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του οίκου που δημοπρατεί το πιάνο, ο Τζον Λένον διατηρούσε το μουσικό όργανο στην οικία του στο Κένγουντ την ιδιαίτερα παραγωγική τετραετία 1964 με 1968. Στη συνέχεια, ο μουσικός που δολοφονήθηκε το 1980, χάρισε το πιάνο σε κάποιον φίλο του.

Σε μια πλευρά του φρόντισε ωστόσο να βιδώσει μια μεταλλική πλακέτα που έγραφε. «Σε αυτό το πιάνο γράφτηκαν τα τραγούδια: “A day in the life”, “Lucy in the sky with diamonds”, “Good morning, good morning”, “Being For the benefit of Mr. Kite” και πολλά άλλα. Τζον Λέον, 1971».

Το πιάνο των μουσικών ιδιοφυιών

Το ίδιο το πιάνο έχει τεράστια ιστορία, καθώς χρονολογείται από το 1872. Πρόκειται για ένα όργανο της "Τζον Μπρόντγουντ και Υιοί", που ιδρύθηκε το 1728. Με πιάνο της ίδιας εταιρίας φαίνεται πως συνέθεσαν τα αριστουργήματά τους οι Μπετόβεν και Μότσαρτ.

Από τον Τζον Λένον, στον Τζορτζ Μάικλ

Το 2000, σε αντίστοιχη δημοπρασία, το πιάνο στο οποίο ο Τζον Λένον έπαιξε για πρώτη φορά τους στίχος του “Imagine” μετά την διάλυση των Μπιτλς, πωλήθηκε για 1,7 εκατομμύρια δολάρια. Αγοραστής του; Ένας άλλος Βρετανός καλλιτέχνης, ο Τζορτζ Μάικλ.