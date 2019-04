Travel buddies! Τι χρειάζεται να ξέρεις για ένα όμορφο ταξίδι με το κατοικίδιό σου!

Πόσες φορές έχεις τσακωθεί με τον/την σύντροφό σου για το αν θα πάρεις μαζί σου στο ταξίδι το «παιδί». Και όταν λέμε «παιδί» δεν εννοούμε τον μικρό Γιαννάκη αλλά τον Ραλφ, την Λούσυ ή την Μπιζού.

Μπερδεύτηκες; Μιλάμε για τα κατοικίδια και για την αγάπη που τρέφουμε στους τετράποδους φίλους μας. Σύμφωνα με έρευνα του Journal Society & Animals που αναδημοσίευσε και το ενημερωτικό site, business insider, οι άνθρωποι αγαπούν περισσότερο τα σκυλιά απ’ ό,τι άλλους ανθρώπους!

Στην έρευνα συμμετείχαν 240 φοιτητές στους οποίους μοίρασαν εφημερίδες με 4 ψεύτικα διαφορετικά πρωτοσέλιδα στα οποία έδειχναν να κακοποιούν είτε ένα κουτάβι, είτε ένα μωρό είτε ένα σκυλί 6 ετών είτε έναν άνθρωπο 30 χρονών.

Και ενώ οι επιστήμονες νόμιζαν ότι τα κριτήρια θα είναι ηλικιακά για τη συμπεριφορά/ αντίδραση των συμμετεχόντων στη θέα της κακοποίησης, έκαναν λάθος!

Τα δείγματα έδειξαν ότι η πλειοψηφία εξέφραζε μεγαλύτερη συμπάθεια και λύπη για το μωρό, το κουτάβι και το 6χρονο σκυλί παρά για τον τριαντάρη άντρα. Τα συμπεράσματα ήταν διαφορετικά μόνο όταν τους ζήτησαν να συγκρίνουν τα συναισθήματά τους μεταξύ του 6χρονου σκυλιού και του βρέφους όπου οι συμμετέχοντες διάλεξαν ξεκάθαρα το βρέφος.

Συμπεράσματα που δείχνουν ότι δεν βλέπουμε τα κατοικίδιά και δη τους σκύλους - ως ζώα αλλά περισσότερο ως τριχωτά μωρά – μέλη της οικογένειάς μας. Αυτός είναι και ο λόγος που θέλουμε να τα έχουμε παντού και πάντα μαζί μας.

Τα ταξίδια όμως δεν είναι το ίδιο ευχάριστα για τα ζώα όσο και για τους ανθρώπους. Αντιθέτως, είναι στρεσογόνα για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Αυτό σημαίνει ότι καλό είναι να μην βάλεις ξαφνικά τη γάτα ή το σκύλο σου σε ένα αμάξι για να πας Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Προσπάθησε να κάνεις πρώτα μία μικρή διαδρομή για να εξοικειωθεί με την ιδέα και τη διαδικασία.

Το insurancemarket.gr έχει συγκεντρώσει για εσένα τα tips & tricks με όποιο μέσο και αν ταξιδεύεις!

Γενικοί Κανόνες

Μην ταΐζεις ποτέ το κατοικίδιο σου μία ώρα πριν το ταξίδι

Φρόντισε να του δίνεις νερό

Τήρησε τους κανόνες ασφαλείας που υπάρχουν για κάθε μέσο μεταφοράς

Κάνε εφόσον είναι εφικτό στάσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να ξεπιαστεί

Έχε όλα τα απαραίτητα έγγραφα μαζί σου

Καλό είναι να έχεις κάνει και ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα καλύψει τυχόν ασθένεια ή ατύχημα του σκύλου, αλλά και την αστική ευθύνη προς τρίτους εάν προκαλέσει βλάβη ή ζημιά

Τώρα, ανάλογα το μέσο με το οποίο ταξιδεύεις πρέπει να γνωρίζεις κάποιες βασικές αρχές. Κάποιες λεπτομέρειες που θα κάνουν και το δικό σου ταξίδι πιο άνετα και σίγουρα και του τριχωτού σου φίλου.

Αν ταξιδεύεις με αυτοκίνητο

Είναι αναμφίβολα η πιο εύκολη και ανέξοδη λύση. Επίσης είναι και μία λύση που μπορείς να ελέγξεις όσον αφορά στις στάσεις, ενώ το κατοικίδιο σου θα έχει οπτική επαφή μαζί σου οπότε θα αισθάνεται και μεγαλύτερη ασφάλεια. Φρόντισε να έχεις πάρει την ειδική ζώνη ασφαλείας και εάν είναι ζωηρό προτίμησε να βρίσκεται στο πίσω κάθισμα. Αν έχεις γάτα και δεν βρίσκεται σε ειδική τσάντα μεταφοράς θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός όταν ανοίγουν οι πόρτες του οχήματος. Βεβαιώσου ότι έχεις άφθονο νερό για το κατοικίδιο σου και κάνε τακτικά στάσεις για να το βοηθήσεις να χαλαρώσει. Σε καμία περίπτωση μην αφήνεις το κατοικίδιο στο όχημα μόνο του με τα τζάμια κλειστά και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Εάν το κατοικίδιο σου δυσκολεύεται με τα ταξίδια συμβουλεύσου τον κτηνίατρο σου για να σου δώσει κάποιο φαρμακευτικό σκεύασμα που θα το βοηθήσει.

Αν ταξιδεύεις με πλοίο

Οι κανόνες είναι διαφορετικοί ανάλογα με το μέγεθος αλλά και τις εταιρείες. Συνήθως στα μικρά πλοία οι περιορισμοί έγκεινται στο ότι δεν μπορούν να μπουν στην κεντρική κλιματιζόμενη αίθουσα των επιβατών και πως πρέπει να έχουν φίμωτρο για να κυκλοφορούν στο πλοίο. Στα επιβατηγά πλοία που είναι άνω των 25 μέτρων βάσει νόμου υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος που φιλοξενεί κατοικίδια και επιτρέπεται να κυκλοφορήσουν μόνο σε μέρη με ειδική σήμανση φορώντας πάντα φίμωτρο. Εξαίρεση υπάρχει σε άτομα με ειδικές ανάγκες που συνοδεύονται από εκπαιδευμένους σκύλους, που μπορούν να πάνε σε όλα τα σημεία του πλοίου. Και στο πλοίο μην ξεχάσεις τα αναγκαία είδη του σκύλου σου, καθώς και ότι θα πρέπει να μεριμνήσεις για τη διατροφή και την καθαριότητά του. Επίσης θυμήσου ότι ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες και με δεδομένο ότι τα πλοία είναι από λαμαρίνα ότι το δάπεδο πιάνει υψηλές θερμοκρασίες με αποτέλεσμα τα πόδια του αγαπημένου σου φίλου να υπερθερμαίνονται.

Αν ταξιδεύεις με αεροπλάνο

Κάθε αεροπορική εταιρεία έχει διαφορετικούς κανόνες. Πριν κλείσεις το εισιτήριο σου λοιπόν φρόντισε να ενημερωθείς για να κάνεις την επιλογή που ταιριάζει περισσότερο στο κατοικίδιο σου. Το σίγουρο είναι ότι θα χρειαστεί τα έγγραφα σου να δείχνουν ότι έχει γίνει ο εμβολιασμός για λύσσα και το κατοικίδιο σου να φέρει τσιπάκι και να είναι άνω των 3 μηνών σε ηλικία. Οι περισσότερες εταιρείες επιτρέπουν να πάρεις μαζί σου στην καμπίνα του αεροσκάφους στο κλουβί του, ένα ζώο αλλά έχουν περιορισμό στο βάρος του ζώου επιτρέποντας συνήθως μέχρι 8-10 κιλά. Ζώα μεγαλύτερου μεγέθους μεταφέρονται στον χώρο αποθήκευσης του αεροσκάφους σε ειδικό κλουβί και πτήσεις που δεν ξεπερνούν τις 3 ώρες.

Αν ταξιδεύεις με τρένο

Ακόμα και αν ταξιδέψεις με τρένο μπορείς να πάρεις τον τετράποδο φίλο σου μαζί. Και εδώ όμως έχεις κανόνες. Εκτός από τους σκύλους συνοδείας -που φέρουν ειδικά έγγραφα – και κυκλοφορούν με λουρί, χωρίς φίμωτρο στο τρένο, όλα τα υπόλοιπα κατοικίδια μεταφέρονται σε κλουβί, συγκεκριμένου μεγέθους με βάση τον όγκο του σκύλου και σε συγκεκριμένες θέσεις. Τα ζώα που είναι σε μικρά κλουβιά συνήθως επιτρέπεται να τα έχεις στα πόδια σου, με την προϋπόθεση ότι δεν θα ενοχληθεί κάποιος συνεπιβάτης. Μην ξεχάσεις και εδώ το νερό του ζώου και ένα παιχνιδάκι που θα κάνει τη διαμονή του στο ειδικό κλουβί πιο εύκολη.

Καλά ταξίδια!