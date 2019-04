☘ 1 Day left!

🎙 Ρικ Πιτίνο: "Να είστε εδώ νωρίς αύριο".

Κλείσε τη θέση σου εδώ: https://t.co/HhTOvJa5UC

______

🎙@RealPitino : "Show up really early tomorrow".

Book your seat for the @EuroLeague home game against @KKBuducnostVOLI (4/4, 21:00) here: https://t.co/HhTOvJa5UC pic.twitter.com/eet4kVgBpk

— Panathinaikos BC (@paobcgr) 3 Απριλίου 2019