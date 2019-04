Βράβευση της ΖeniΘ στα Loyalty Awards 2019

Η ZeniΘ, ο 1ος πάροχος ολοκληρωμένης ενέργειας στην Ελλάδα, βραβεύθηκε για τις πρόσθετες υπηρεσίες της στα φετινά Loyalty Awards, σε μια λαμπερή τελετή απονομής παρουσία δεκάδων εξέχοντων προσώπων του επιχειρηματικού κόσμου.

Η Οικογενειακή Κάρτα Υγείας ΕΥ ΖΗΝ διακρίθηκε με το Bronze Award στην ενότητα Best Use of Rewards & Incentives, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά πως η ZeniΘ διευρύνει το φάσμα των υπηρεσιών που δίνουν μεγαλύτερη αξία στον πελάτη, στηρίζοντας έμπρακτα στα οικογενειακά του έξοδα.

Ο κ. Μάνος Εξαρχουλάκος, Διευθυντής Μarketing και Επικοινωνίας της ZeniΘ, δήλωσε « Η ZeniΘ, ο 1ος πάροχος ολοκληρωμένης ενέργειας, έχει κερδίσει από το 2000 μέχρι και σήμερα, την εμπιστοσύνη εκατοντάδων χιλιάδων πελατών σε όλη την Ελλάδα σε φυσικό αέριο και ρεύμα! Το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει για να επιβραβεύσει την εμπιστοσύνη αυτή είναι οι δωρεάν παροχές που προσφέρει η Οικογενειακή Κάρτα Υγείας ΕΥ ΖΗΝ, ένα δώρο αξίας 150 ευρώ για όλους τους πελάτες μας, παλιούς και νέους.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές των «Loyalty Awards» για τη βράβευση αυτή όμως η μεγαλύτερη επιβράβευση για μας είναι οι ικανοποιημένοι πελάτες μας!»

Η Οικογενειακή Κάρτα Υγείας EY ZHN παρέχεται σε όλους τους πελάτες της ZeniΘ και προσφέρει ένα πακέτο υπηρεσιών όπως δωρεάν ιατρικά check up για όλη την οικογένεια, πρόσβαση σε ένα δίκτυο 3.000 παρόχων υγείας πανελλαδικά και υπηρεσίες υγείας σε προνομιακές τιμές για έναν ολόκληρο χρόνο.

Τα βραβεία Loyalty Awards 2019, που διοργανώνονται από τη Boussias Communications, αποτελούν έναν αναγνωρισμένο θεσμό που επιβραβεύει τις καλύτερες πρακτικές σε προγράμματα consumer loyalty του επιχειρηματικού χώρου, ανά ενότητα δραστηριοποίησης. Στην κριτική επιτροπή των βραβείων συμμετέχουν εμπειρογνώμονες, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι φορέων και υψηλόβαθμα στελέχη από το χώρο του marketing, της επικοινωνίας και της εξυπηρέτησης πελατών.