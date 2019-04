«Bleed For The Throne»: Τεράστια επιτυχία στην εθελοντική αιμοδοσία από τη Nova και το Ε.ΚΕ.Α.

Με προσέλευση κοινού που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ολοκληρώθηκε η εθελοντική δράση αιμοδοσίας «Bleed For The Throne», η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης της Nova σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α).

Η προωθητική καμπάνια της δράσης χρησιμοποίησε ως βασική ιδέα τους ήρωες της σειράς «Game of Thrones», οι οποίοι για εφτά ολόκληρες σεζόν «αιμορραγούν» στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν τον θρόνο του Westeros και προσκάλεσε τους φίλους της σειράς - και όχι μόνο - στο να συμμετάσχουν και αυτοί «δίνοντας το αίμα τους» για έναν καλό σκοπό.

Η Nova, αγκαλιάζοντας με θέρμη αυτή την πρωτοβουλία της HBO, καθώς αποτελεί και το αποκλειστικό μέσο μετάδοσης της δημοφιλούς σειράς στην Ελλάδα, πραγματοποίησε αιμοδοσίες σε κεντρικά σημεία της Λάρισας, της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας από τις 18 έως και τις 27 Μαρτίου. Η ανταπόκριση των φίλων της σειράς ήταν εντυπωσιακή, καθώς εκατοντάδες επισκέφτηκαν τα κεντρικά σημεία αιμοδοσίας για να συμμετάσχουν στην ενέργεια. Στους εθελοντές αιμοδότες δόθηκε από ένα συλλεκτικό μπλουζάκι «Bleed For The Throne», ενώ είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε σχετικούς διαγωνισμούς, κερδίζοντας επιπλέον δώρα.



Από την πλευρά της Nova, η κκ. Κατερίνα Κασκανιώτη, Pay TV Executive Director, δήλωσε σχετικά:

«Ήταν μια ενέργεια πολύ ξεχωριστή, την οποία αγκάλιασαν με ενθουσιασμό εκατοντάδες φίλοι της δημοφιλέστερης σειράς όλων των εποχών, τους οποίους και θέλω θερμά να ευχαριστήσω! Με όχημα το «Game of Thrones» - και σε συνεργασία με την HBO και με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας - πολλοί από τους δυναμικούς φίλους της σειράς συμμετείχαν με το «ίδιο τους το αίμα» στον ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα μας κοινωφελή σκοπό της εθελοντικής αιμοδοσίας».

Η κα Χάρις Ματσούκα, Πρόεδρος του Ε.ΚΕ.Α. δήλωσε σχετικά: «Αυτή η συνεργατική δράση του Ε.ΚΕ.Α. με τη Nova έγινε με στόχο τη δημιουργία μίας καινοτόμας καμπάνιας προσέλκυσης του κοινού στην εθελοντική αιμοδοσία και κυρίως της νέας γενιάς στην οποία η δημοφιλής σειρά «Game of Thrones» έχει πολύ μεγάλη απήχηση».



Το «Bleed For The Throne» είναι μία από τις μεγαλύτερες, διεθνούς εμβέλειας, εθελοντικές δράσεις αιμοδοσίας που πραγματοποιήθηκαν ποτέ από μία εταιρεία στο χώρο του entertainment, καθώς αποτελεί μία πρωτοβουλία της HBO, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους παρόχους συνδρομητικής τηλεόρασης σε 15 χώρες σε όλο τον κόσμο, με όχημα τον τελευταίο κύκλο της δημοφιλούς σειράς «Game of Thrones».