Στον «αέρα» 4.000 ελληνικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τον όρο «Μακεδονία»

Άκρως ενδιαφέρον είναι το ενημερωτικό δελτίο, που δημοσίευσε ανήμερα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στα Σκόπια, το Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας, καθώς αναδεικνύει το πρόβλημα των εμπορικών σημάτων, που σχετίζονται με τον όρο «Μακεδονία».

Δημοσίευμα της ιστοσελίδας του σκοπιανού τηλεοπτικού σταθμού «Telma» αναφέρεται στο θέμα των εμπορικών σημάτων εταιρειών της Βόρειας Μακεδονίας που φέρουν τον όρο «Μακεδονία». Όπως σημειώνεται, σε σύνολο 14.556 εμπορικών σημάτων εντός της Βόρειας Μακεδονίας:

79 περιέχουν τον όρο «Makedonija»,

77 τον όρο «Macedonia»,

12 τον επιθετικό προσδιορισμό «Macedonian»

και 128 τα αρχικά «ΜΚ» ή «ΜΑΚ».

Επιπλέον, από τα 344 διεθνώς καταχωρημένα εμπορικά σήματα εταιρειών της Βόρειας Μακεδονίας μόνον πέντε περιέχουν τον όρο «Macedonia».

Όσον αφορά στις Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης και Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΟΠ/ΠΓΕ) σε σύνολο 53 προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ της Βόρειας Μακεδονίας, μόνον ένα φέρει τον προσδιορισμό «Makedonski» - πρόκειται για το τρόφιμο «άιβαρ (ajvar)» ένα είδος σάλτσας/σαλάτας από κόκκινη πιπεριά.

Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρεται και στην ελληνική πλευρά, σημειώνοντας ότι ο όρος «Macedonia» περιλαμβάνεται σε 182 εμπορικά σήματα και ότι 4.000 ελληνικές εταιρείες χρησιμοποιούν τον όρο «Macedonia» για να περιγράψουν ένα ή περισσότερα προϊόντα τους.

Σύμφωνα με τον τ/σ «Telma», εταιρείες της Βόρειας Μακεδονίας έχουν ήδη αρχίσει να θέτουν ερωτήματα σχετικά με το θέμα στο Γραφείο Προστασίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στα Σκόπια, ωστόσο μέχρι στιγμής, δεν δίδεται κάποια απάντηση, καθώς δεν έχουν εκδοθεί οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές.

Δημοσιεύματα του σκοπιανού Τύπου αναφέρονται εκτενώς στις συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει εμπειρογνώμονες και καθηγητές για το θέμα της σήμανσης των προϊόντων, μετά την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Σύμφωνα με κάποιους, οι εταιρείες της Βόρειας Μακεδονίας που εξάγουν την παραγωγή τους θα πρέπει να αναγράφουν τον όρο «Made in North Macedonia», στα προϊόντα τους και οι ελληνικές εταιρείες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν το «Made in Macedonia» για τα δικά τους, οπότε θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το σήμα «Made in Greece».

Άλλοι πάλι, όπως ο καθηγητής κ. Gjorgji Spasov, ισχυρίζονται ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δικαιούται να χρησιμοποιεί τον όρο «Makedonia», για τα προϊόντα προέλευσης από την ελληνική περιφέρεια που φέρει το εν λόγω όνομα. Επίσης, κάποιοι θεωρούν ότι το σήμα θα ενισχυθεί ως ελληνικό, μέσω του ονόματος του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και του συνόλου των οργανώσεων και εταιρειών της κοινωνίας των πολιτών, που έχουν πρόσφατα καταχωρηθεί με το όνομα της Μακεδονίας.

Ο καθηγητής κ. Gjorgji Filipov εξηγεί ότι μέχρι το τέλος του έτους θα συσταθεί μια διεθνής επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την αντιμετώπιση όλων των αμφιλεγόμενων ζητημάτων στο θέμα αυτό μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Μια φορά το χρόνο η επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στους πρωθυπουργούς των δύο χωρών. Θα αποτελείται από εμπειρογνώμονες από τη Βόρεια Μακεδονία, την Ελλάδα, τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας και τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης.

Προς το παρόν, υπάρχουν περίπου 7.500 προϊόντα και στις δύο πλευρές των συνόρων που περιέχουν στα ονόματά τους, είτε το ουσιαστικό της Μακεδονίας, είτε το επίθετο της Μακεδονίας.

Από αυτούς, 3.000 βρίσκονται στη Βόρεια Μακεδονία και 4.500 στην Ελλάδα. Οι εταιρείες και στις δύο χώρες θα είναι σε θέση να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την περιοχή προέλευσης του προϊόντος, για παράδειγμα ότι ένα συγκεκριμένο κρασί προέρχεται από την περιοχή «Tikves», εξηγεί καθηγητής κ. Gjorgji Filipov.