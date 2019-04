Επικό photoshop της οικογένειας Καρντάσιαν – Λείπουν σώματα, πρόσθεσαν δάχτυλα [εικόνες]

Θεωρούνται οι βασίλισσες των τηλεριάλιτι αλλά και των αποτυχημένων photoshop. Και η οικογένεια Καρντάσιαν για άλλη μία φορά έκανε το θαύμα της, με τους επικριτές της να την κράζουν για την τελευταία οικογενειακή φωτογράφηση.

Η 38χρονη Κιμ Καρντάσιαν ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram την Κυριακή μια λαμπερή φωτογραφία για την προώθηση του νέου κύκλου του ριάλιτι «Keeping Up With The Kardashians», γράφοντας: «Γλυκά 16. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως η σειρά μας κάνει πρεμιέρα για 16η σεζόν απόψε. Μην παραλείψετε να το δείτε».

Το οικογενειακό πορτρέτο δείχνει εντυπωσιακό με την πρώτη ματιά, αλλά πολλοί θαυμαστές των Καρντάσιαν σχεδόν αμέσως παρατήρησαν πως κάποια πράγματα είχαν αλλάξει ψηφιακά, τόσο από τα χαμένα πόδια της Κλόε Καρντάσιαν όσο μέχρι το έξτρα δάχτυλο του ποδιού της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν.

Στην φωτογραφία, η 63χρονη Κρις Τζένερ και οι πέντε κόρες της φορούν παραλλαγές του χρυσού και του λευκού και εμφανίζονται καθισμένες σε καναπέδες με ροζ-χρυσά σατέν σεντόνια.

Πολλοί αναρωτήθηκαν πού είχαν εξαφανιστεί τα πόδια της Κλόε Καρντάσιαν, καθώς φαίνεται μόνο το πάνω μέρος όπου φορά λευκό δαντελένιο μπλουζάκι με το κάτω μέρος να καλύπτεται από το ροζ σατέν σεντόνι. Αν και είναι πιθανό το λάθος να οφειλόταν σε λάθος γωνία λήψης της φωτογραφίας, οι θαυμαστές της οικογένειας Καρντάσιαν, το βρήκαν ύποπτο.



«Που είναι το κάτω μισό του σώματος της Κλόε;» ρώτησε ένα άτομο, ενώ κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Απλά ένα μικρό ερώτημα: Πού είναι το υπόλοιπο σώμα της Κλόε;».

Η Κλόε Καρντάσιαν, που έχει βρεθεί στο επίκεντρο για φερόμενη επεξεργασία των φωτογραφιών της τους τελευταίους μήνες, δεν ήταν η μόνη που δέχτηκε κριτική και τώρα.



Άλλοι είπαν πως η 23χρονη Κένταλ Τζένερ προστέθηκε στην φωτογραφία μετά την λήψη, λόγω του τρόπου με τον οποίο στεκόταν αμήχανα στα πόδια της αδερφής της, Κάιλι Τζένερ. Κάποιοι ακόμη, παρατήρησαν πως το πόδι της Κένταλ μοιάζει να έχει υποστεί Photoshop καθώς δείχνει να απουσιάζει τελείως το γόνατο, με κάποιον να γράφει: «Πού είναι το αριστερό γόνατο της Κένταλ;». Τέλος, άλλοι παρατήρησαν πως η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν έδειχνε σαν να έχει 6 δάχτυλα στο αριστερό της πόδι.

Φωτογραφίες: Twitter