Ενθουσιασμένος ο Κόλιν Φάρελ για την πρώτη του συμμετοχή σε παιδική ταινία

Μετά από μια μακρά ιστορία σε ταινίες δράσης και δράματος, ο Κόλιν Φάρελ συνειδητοποίησε τι έλειπε από τη ζωή του-μια καριέρα στις παιδικές ταινίες.

Ο Ιρλανδός ηθοποιός, Κόλιν Φάρελ ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία «Dumbo» δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox ότι τίποτα δεν συγκρίνεται με τις αντιδράσεις των παιδιών στην τελευταία του ταινία.

Ο Κόλιν Φάρελ πρωταγωνιστεί στο live-action remake του Dumbo της Disney του 1941 σε σκηνοθεσία Τιμ Μπάρτον μαζί με την 14χρονη κόρη της Θάντι Νιούτον, Νίκο Πάρκερ.

«Σίγουρα, μια μέρα όπως η σημερινή - είναι τόσο πολύχρωμη και ο ενθουσιασμός είναι στον αέρα με τόσα παιδιά», δήλωσε ο Κόλιν Φάρελ στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας, στο Λος Άντζελες. «Δεν έχω κάνει ποτέ πρεμιέρα με τόσα πολλά παιδιά γύρω μου. Σκέφτηκα, αυτό είναι που έχω χάσει εδώ και 20 χρόνια προσπαθώντας να κάνω σοβαρό δράμα;»

Ο μακρύς κατάλογος των ταινιών, στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει ο ηθοποιός περιλαμβάνει τα φιλμ «Fantastic Beasts And Where To Find Them», «Minority Report» και «Total Recall».

Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ηθοποιός τόνισε ότι εδώ και είκοσι χρόνια πρωταγωνιστεί σε ταινίες, μερικές ταινίες ήταν καλές, κάποιες άλλες απόλυτες αποτυχίες.

Είπε ακόμη ότι προσπαθεί συνεχώς να ξεπεράσει τον εαυτό του και χαιρετίζει την κριτική που εισπράττει για τις ταινίες του σημειώνοντας ότι την πίεση που ασκείται στους καλλιτέχνες την αξιοποιεί ως ενέργεια που τον τροφοδοτεί για τους ρόλους του.

