AB Βασιλόπουλος: Ισχυρή παρουσία στην ΚΕΜ με τα πρωτοποριακά Franchise σχήματα AB Shop & Go και AB Food Market

Η ΑΒ Βασιλόπουλος, για 11η χρονιά, έλαβε μέρος στην έκθεση-θεσμό για την δικαιόχρηση, ΚΕΜ Franchise, που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 15-19 Μαρτίου.

Με 80 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, η εταιρεία συνεχίζει την απρόσκοπτη οργανική της ανάπτυξη μέσα ένα δυναμικό και αποτελεσματικό δίκτυο δικαιόχρησης σε όλη τη χώρα. Πιο συγκεκριμένα, η ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσίασε τα πρωτοποριακά επιχειρηματικά της μοντέλα AB Shop& Go και ΑΒ Food Market στο πλαίσιο της 21η έκθεσης ΚΕΜ Franchise. Περισσότεροι από 1.000 επισκέπτες του περιπτέρου της εταιρείας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από εξειδικευμένους εκπροσώπους της ΑΒ σχετικά με τα καινοτόμα σχήματα της και τη δυνατότητα να ενταχθούν στο εξελισσόμενο δίκτυο franchise της εταιρείας.

Εδώ και 15 χρόνια, η ΑΒ Βασιλόπουλος αναγνώρισε το franchise ως μια ευέλικτη και καινοτόμα πρακτική που ενισχύει την επιχειρηματικότητα. Αξιοποιώντας τη μακρά της εμπειρία στην αγορά τροφίμων, οι άνθρωποι της ΑΒ σχεδίασαν τα επιτυχημένα μοντέλα AB Shop& Go και ΑΒ Food Market, ενώ εξειδικευμένες ομάδες βρίσκονται σταθερά στο πλευρό των νέων franchisees από την πρώτη κιόλας στιγμή.

Σήμερα, η εταιρεία στηρίζει έμπρακτα τους υποψηφίους franchisees διαθέτοντας μέχρι και 100.000€ για το AB Shop& Go και μέχρι και 250.000 € για το ΑΒ Food Market, σε εξοπλισμό για κάθε νέο σημείο πώλησης.

Σε μια εποχή «υψηλών ταχυτήτων» και μεγάλων προκλήσεων, η ΑΒ Βασιλόπουλος αποτελεί εγγύηση συνεργασίας. Με οδηγό το όραμά της να προσφέρει το καλύτερο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, η εταιρεία μοιράζεται την ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία μέσα από τα επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα ΑΒ Food Market και AB Shop&Go, που διευκολύνουν τις καθημερινές αγορές σε κάθε γειτονιά και ταυτόχρονα δίνουν διέξοδο στην ελληνική επιχειρηματικότητα.

Τα σχήματα Franchise της ΑΒ Βασιλόπουλος:

AB Shop& Go

Το ΑΒ Shop & Go, για έκτακτες ανάγκες αγορών σε κάθε γειτονιά, χωροθετείται σε πυκνοκατοικημένα σημεία αστικών κέντρων ή σε περιοχές μεγάλης συγκέντρωσης, όπως σταθμοί Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και σημεία κοντά σε χώρους εργασίας και σχολεία. Το ΑΒ Shop & Go διαθέτει την άριστη ποιότητα προϊόντων και το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης κάθε ΑΒητικου καταστήματος, φιλικό και οικείο περιβάλλον. Διαθέτει χώρους πώλησης 100-120 τ.μ. και συνήθως, περιλαμβάνει επιπλέον έναν μικρό χώρο αποθήκης.

ΑΒ Food Market

Tο ΑΒ Food Market αποτελεί την πρόταση της εταιρείας για την περιφέρεια. Βρίσκεται σε πόλεις και κωμοπόλεις ή σε μεγάλα τουριστικά κέντρα. Διαθέτει προϊόντα με την υπογραφή ποιότητας της ΑΒ Βασιλόπουλος και διακρίνεται για το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Με χώρους πώλησης 300τμ - 600τμ και συνήθως 20-25 θέσεις για αυτοκίνητα, οι αγορές πραγματοποιούνται εύκολα και γρήγορα.