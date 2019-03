Η έκθεση του Στέφανου Ρόκκου στο Μπενάκη είναι εμπνευσμένη από τον Nick Cave [βίντεο]

Πώς ένας καλλιτέχνης κατάφερε να «οπτικοποιήσει» τα τραγούδια του Nick Cave. Μία ιδέα που ο εικαστικός Στεφανος Ρόκκος δουλεύει χρόνια και παρουσιάζει από 4 Απριλίου στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς.

«Πολύ καιρό μετά την πρώτη ακρόαση του «No More Shall We Part», οι εικόνες που είχαν διαμορφωθεί μέσα μου όταν πρωτοάκουσα τα τραγούδια του δίσκου ήξερα ότι με ακολουθούν ακόμη. Έτσι, το 2015, ωριμότερος πλέον καλλιτεχνικά, αποφάσισα ότι, για όσο καιρό χρειαζόταν, θα αφιερωνόμουν εξ ολοκλήρου στην υλοποίηση μιας ιδέας την οποία επεξεργαζόμουν επί χρόνια» αναφέρει ο Στεφανος Ρόκκος. Στόχος μου ήταν να επιχειρήσω μια απολύτως προσωπική εικαστική προσέγγιση του άλμπουμ «No More Shall We Part», δημιουργώντας δεκατέσσερα ζωγραφικά έργα εμπνευσμένα από τα ισάριθμα κομμάτια του δίσκου – τα δώδεκα τραγούδια του και τα δύο b-sides που κυκλοφόρησαν με τη limited edition του άλμπουμ. Στη συνέχεια, τα έργα αυτά, καθώς και το κέντημα που φιλοτέχνησε η Αντιόπη Πανταζή, θα τα μετέφερα πολύ προσεκτικά σε ένα καλλιτεχνικό βιβλίο, το οποίο θα εξέδιδα με δική μου επιμέλεια» καταλήγει ο Στεφανος Ρόκκος.

Η εικαστική προσέγγιση του ζωγράφου Στέφανου Ρόκου στο μουσικό άλμπουμ του Nick Cave & The Bad Seeds με τίτλο «No More Shall We Part» αποτελεί την κατάθεση της προσωπικής του πρότασης για τη διαλεκτική σχέση που μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα σε δύο μορφές τέχνης, τη ζωγραφική και την τραγουδοποιία, οι οποίες ανέκαθεν συγκροτούν τον σκληρό πυρήνα της καλλιτεχνικής του έκφρασης και δημιουργίας.

Stefanos Rokos: Nick Cave & The Bad Seeds' No More Shall We Part

14 paintings 17 years later, από 04/04/2019 έως 19/05/2019