Κτηνωδία: Πατέρας και γιος σκότωσαν αρκούδα σε χειμερία νάρκη και τα νεογέννητά της!

Σοκ και αηδία προκαλεί ένα βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που ένας πατέρας με το γιο του σκοτώνουν μια μαύρη αρκούδα και τα νεογέννητα αρκουδάκια της, που ήταν σε χειμερία νάρκη!

Οι δύο άνδρες πανηγύρισαν μάλιστα για την αποτρόπαιη πράξη τους αγνοώντας ότι τους κατέγραφε κρυφή κάμερα κρατικής υπηρεσίας της πολιτείας της Αλάσκα, που είχε τοποθετηθεί κοντά στο σημείο για ένα ερευνητικό πρόγραμμα.

Στις εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η Humane Society διακρίνονται ο ηλικίας 41 ετών Άντριου Ρένερ και ο 18χρονος γιος του Όουεν να πυροβολούν προς το λημέρι της αρκούδας κάτω από ένα δέντρο στη νήσο Έστερ της Αλάσκας στις 14 Απριλίου του περασμένου έτους.

Οι δύο άνδρες πλησιάζουν με μια καραμπίνα κι ένα πιστόλι τη φωλιά και σκοτώνουν την ανυπεράσπιστη αρκούδα και τα δύο μικρά της. Στη συνέχεια τη σέρνουν έξω, αλληλοσυγχαίρονται για το «κατόρθωμά» τους με high-five προτού φωτογραφηθούν με το νεκρό ζώο. Ένας εκ των δύο, δε, ακούγεται να κομπάζει: «δεν θα καταφέρουν ποτέ να μας συνδέσουν με αυτό, έτσι πιστεύω».

Πατέρας και γιος έγδαραν στη συνέχεια τα άτυχα ζώα και δύο μέρες αργότερα επέστρεψαν στο σημείο για να μαζέψουν τους κάλυκες, να ξεφορτωθούν τα κουφάρια των αρκούδων και να σβήσουν όπως ήλπιζαν τα ίχνη τους.

Μάταια, όμως... Τον περασμένο Ιανουάριο ο πατέρας καταδικάστηκε σε τρίμηνη φυλάκιση, πρόστιμο 9.000 δολαρίων, ενώ ανακλήθηκε η κυνηγετική του άδεια για δέκα χρόνια. Ο γιος του καταδικάστηκε σε φυλάκιση 30 ημερών με αναστολή και κοινωνική εργασία, ενώ ανακλήθηκε και η δική του κυνηγετική άδεια για δύο χρόνια.

Προσοχή! Οι εικόνες στο βίντεο είναι σκληρές!

Βίντεο: The Humane Society of the United States/YouTube