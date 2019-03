Ερευνα Ford: Οι ποδηλάτες έχουν καλύτερα αντανακλαστικά

Οι οδηγοί αυτοκινήτων που κυκλοφορούν και με ποδήλατο είναι πιο παρατηρητικοί από τους υπόλοιπους, σύμφωνα με νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ford Motor Company.

Μπορεί τελικά να είναι απλά θέμα χιλιοστών του δευτερολέπτου – όμως η ταχύτητα με την οποία γίνεται αντιληπτό ένα συμβάν στο δρόμο, μπορεί να επηρεάσει το χρόνο αντίδρασης και τι θα συμβεί στη συνέχεια.

Η Ford ανέθεσε τη διεξαγωγή μιας έρευνας στο πλαίσιο της καμπάνιας “Share The Road” που προωθεί την αρμονική συνύπαρξη μεταξύ των χρηστών του δρόμου, ώστε όλοι να μπορούν να απολαμβάνουν ασφαλέστερα ταξίδια. Η ενότητα «Share The Road» ενσωματώνεται τώρα στο πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων οδηγών της εταιρείας Ford Driving Skills for Life (Ford DSFL).

«Οι νέοι οδηγοί χρειάζεται να αναπτύξουν ικανότητες που θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, σύνεση και υπευθυνότητα. Κατανοώντας πόσο σημαντικό είναι, για παράδειγμα, να αφήνουν αρκετό χώρο στο δρόμο για τους ποδηλάτες, τα ταξίδια μπορούν να γίνουν ασφαλέστερα και πιο απολαυστικά για όλους» δήλωσε ο Jim Graham, manager, Ford DSFL.

Για τις ανάγκες της έρευνας, η Ford ζήτησε από 2.000 άτομα σε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Μ. Βρετανία να παρατηρήσουν ζεύγη φαινομενικά ίδιων φωτογραφιών που απεικονίζουν διάφορες καταστάσεις στο οδικό δίκτυο. Σε μερικές περιπτώσεις, υπήρχαν μικροδιαφορές, με οδικά σήματα, αυτοκίνητα, ποδήλατα και πεζούς να εμφανίζονται στη μία φωτογραφία, αλλά όχι στην άλλη. Σε κάθε σενάριο, οι “ποδηλάτες” οδηγοί, εντόπιζαν ταχύτερα τη διαφορά.

Οι δικυκλιστές αναγνώριζαν τη διαφορά στις δύο φωτογραφίες σε λιγότερο από δέκα δευτερόλεπτα (9,25 δεύτερα), ενώ οι υπόλοιποι χρειάζονταν κατά μέσο όρο πάνω από ένα επιπλέον δευτερόλεπτο (10,68 δεύτερα). Η πρώτη ομάδα είχε επίσης 3% μεγαλύτερη επιτυχία στη διαπίστωση για το αν, τελικά, υπήρχε διαφορά.

Περισσότεροι από 3.800 νέοι ηλικίας 18-24 χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στους Ευρωπαϊκούς δρόμους αποτελώντας τη μεγαλύτερη μεμονωμένη αιτία θανάτου σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Και ενώ ο συνολικός αριθμός θανάτων από τροχαία ατυχήματα μειώνεται, το ποσοστό θανατηφόρων ατυχημάτων με θύματα ποδηλάτες αυξάνεται.

Η καμπάνια της Ford «Share The Road» υπογραμμίζει την πεποίθηση της εταιρείας ότι η ασφαλής χρήση ποδηλάτου, κυρίως σε σύντομες διαδρομές, αποβαίνει προς όφελος όλων.