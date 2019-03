Οι παραστάσεις του Μεγάρου Μουσικής για το Πάσχα -Τζαζ και εκκλησιαστικό όργανο [πρόγραμμα]

Καλύπτοντας ένα ευρύ χρονικό και στιλιστικό φάσμα στη μουσική, το Μέγαρο Μουσικής συνδυάζει στη φετινή του διαδρομή προς το Πάσχα, μέσα από τον δημοφιλέστατο κύκλο Adagio, σπάνιες συνθέσεις της όψιμης Αναγέννησης, θρησκευτικά και κοσμικά έργα του Μπαρόκ, του Κλασικισμού και του Ρομαντισμού, αλλά και δημιουργίες σύγχρονων συνθετών που παντρεύουν την τζαζ με τον Μπαχ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις εκδηλώσεις: το ρεσιτάλ εκκλησιαστικού οργάνου του Νορβηγού δεξιοτέχνη Bjørn Andor Drage [Μπγιορν Άντορ Ντράγκε] (Παρασκευή 19/4), τη συναυλία with a twist Adagios from the Underground (επίσης 19/4) με συνθέσεις για μουσικό πριόνι, πιάνο και συνθεσάιζερ, τα Αναγνώσματα του Σκότους με το συγκρότημα μπαρόκ μουσικής Latinitas Nostra (Μεγάλη Δευτέρα 22/4) και μια βραδιά αφιερωμένη στον σύγχρονο αφροαμερικανό συνθέτη Jeff Scott και στο έργο του Passion for Bach and Coltrane, που είναι εμπνευσμένο από την ποίηση του επίσης Αφροαμερικανού Alfred Bennett (A.B.) Spellman, στην οποία θίγονται θέματα θρησκευτικότητας και πίστης (Μεγάλη Τρίτη 23/4).

Η προπώληση έχει ήδη αρχίσει και για τις τέσσερις συναυλίες.

Bjørn Andor Drage / Ρεσιτάλ εκκλησιαστικού οργάνου / Παρασκευή 19 Απριλίου | 20:30

Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Ιδεώδης εισαγωγή για τις φετινές πασχαλινές εκδηλώσεις, το ρεσιτάλ εκκλησιαστικού του Μπγιορν Άντορ Ντράγκε, λίγες μόλις ημέρες πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, μας φέρνει ακόμη πιο κοντά στο κατανυκτικό της πνεύμα. Ο επιβλητικός ήχος του βασιλιά των μουσικών οργάνων υμνεί το Θείο Πάθος μέσα από συνθέσεις σπουδαίων μουσουργών αλλά και βιρτουόζων του είδους, όπως του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, του Γιόχαν Πάχελμπελ, του Φέλιξ Μέντελσον, του Γκυ Μποβέ, του Λουί Βιερν, αλλά και μέσα από ευφάνταστες μεταγραφές έργων Γκρηγκ και Σβέντσεν, τις οποίες υπογράφει ο διεθνώς αναγνωρισμένος Νορβηγός οργανίστας με την πλούσια δισκογραφική δραστηριότητα.

Adagios from the Underground /Παρασκευή 19 Απριλίου | 21:00 /Yποσκήνιο Β Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη

Νίκος Γιούσεφ | σοπράνο και βαρύτονο μουσικό πριόνι

Ειρήνη Τηνιακού | πιάνο

Γιώργος Κατσάνος | analog synth

Η απόκοσμη χροιά του μουσικού πριονιού, που θυμίζει το ανθρώπινο ηχόχρωμα, συνδυάζεται σε αυτή τη συναυλία, με τους ήχους του πιάνου, των samplers και του αναλογικού συνθεσάιζερ. Η μυστηριώδης φωνή του αντηχεί underground στα βάθη του Μεγάρου και τραγουδά, στα χέρια του Νίκου Γιούσεφ, θρησκευτικές και κοσμικές μελωδίες του «κλασικού» ρεπερτορίου –άλλοτε γαλήνιες, άλλοτε υποβλητικές: το κοσμαγάπητο Adagio του Αλμπινόνι, τις ιδιαίτερα συγκινητικές άριες από τα Κατά Ματθαίον Πάθη του Γ.Σ. Μπαχ καθώς και αριστουργηματικά αποσπάσματα από το Stabat Mater του Περγκολέζι και το Requiem του Μότσαρτ. Στο πρόγραμμα της βραδιάς ακούγονται επίσης συνθέσεις ελλήνων μουσουργών, όπως του Νίκου Σκαλκώτα και του Ιωάννη Πλανήτερου.

Αναγνώσματα του Σκότους / Μεγάλη Δευτέρα 22 Απριλίου | 20:30 Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Φανή Αντωνέλου | υψίφωνος

Θεοδώρα Μπάκα | μεσόφωνος

Θεόδωρος Κίτσος | θεόρβη

Ανδρέας Λινός | βιόλα ντα γκάμπα

Ιάσων Ιωάννου | μπαρόκ βιολοντσέλο

Δημήτρης Τίγκας | βιολόνε

Μάρκελλος Χρυσικόπουλος | εκκλησιαστικό όργανο, τσέμπαλο, καλ. επιμέλεια

Γιάννης Σκουρλέτης | σκηνοθετική επιμέλεια

Τη Μεγάλη Δευτέρα μεταφερόμαστε στη μυστηριακή ατμόσφαιρα της Αυλής του Λουδοβίκου ΙΔ΄, όπου παρουσιάζονταν τα περίφημα Αναγνώσματα του Σκότους (Leçons des Ténèbres). Τα τρία πολυφωνικά αριστουργήματα του γάλλου μπαρόκ συνθέτη Michel Richard de Lalande [Μισέλ Ρισάρ ντε Λαλάντ] αποτελούσαν μέρος των ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας στη Γαλλία και τα τραγουδούσαν οι κόρες του ντε Λαλάντ για την προσωπική ευχαρίστηση του Βασιλιά Ήλιου. Ο Μάρκελλος Χρυσικόπουλος και οι Latinitas Nostra –οι οποίοι εξειδικεύονται στην προκλασική μουσική και έχουν διακριθεί για τις ιστορικά τεκμηριωμένες ερμηνείες τους– συνεργάζονται με τον σκηνοθέτη Γιάννη Σκουρλέτη και προσφέρουν στο κοινό τη σπάνια ευκαιρία να απολαύσει στο Μέγαρο τις τρεις πολύτιμες συνθέσεις του Ντε Λαλάντ που διασώθηκαν από τη λήθη του χρόνου.

Passion for Bach and Coltrane /Ventus Ensemble /Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου | 20:30

Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Αργύρης Ξάφης | αφηγητής

Ο κύκλος Adagio–Mουσικές για τις ημέρες του Πάσχα φτάνει στο τέλος του με τη συναυλία του Ventus Ensemble. Το διακεκριμένο σύνολο πνευστών, σε συνεργασία με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Αργύρη Ξάφη, παρουσιάζει το έργο Passion for Bach and Coltrane για κουιντέτο ξύλινων πνευστών, κουαρτέτο εγχόρδων, τρίο τζαζ και αφηγητή του Jeff Scott [Τζεφ Σκοτ], το οποίο βασίζεται στην ποίηση του αφροαμερικανού λογοτέχνη Alfred Bennett (A.B.) Spellman [Άλφρεντ Μπέννετ (Έι Μπι) Σπέλμαν]. Η ευφάνταστη σύνθεση του Σκοτ έχει αναφορές στην «κλασική» μουσική (Παραλλαγές Γκόλντμπεργκ του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ) και στην τζαζ (Love Supreme του Τζον Κολτρέιν) και αναδεικνύει τις κρυμμένες συνάφειες ανάμεσα σε δύο εντελώς διαφορετικά μουσικά είδη.

