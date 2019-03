A better you: 9 βιβλία που εμπνέουν και συναρπάζουν

Αν το καλοσκεφτούμε, το ζήτημα της αυτοβελτίωσης μας απασχολεί κάθε στιγμή της ζωής μας. Πώς θα εξελιχθούμε ως άτομα, «ξυπνώντας τον γίγαντα που κρύβεται μέσα μας», παραμένοντας αυθεντικοί ως προσωπικότητες; Και, ταυτόχρονα, πώς θα επιτύχουμε να πράξουμε το ίδιο και για τα παιδιά μας;

Δύσκολα ερωτήματα για τα οποία όμως έχουμε τη βοήθεια των αγαπημένων μας βιβλίων. Γιατί, τελικά, «η επανάσταση αρχίζει μέσα μας!»

Στα Public ο Μάρτιος είναι αφιερωμένος σε βιβλία που αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για την προσωπική μας ανάπτυξη, κι εμείς ξεχωρίσαμε ακόμη 9 τίτλους που αξίζουν την προσοχή μας.

Πώς θα μεγαλώσεις συνεργάσιμα, ευγενικά και γεμάτα αυτοπεποίθηση παιδιά, πειθαρχώντας τα, χωρίς τιμωρία; Σε αυτή κι άλλες σχετικές ερωτήσεις απαντά το «Δεν θέλουν τιμωρία, αγάπη θέλουν» της Sarah Smith Okwell.

Ο Dr Eduard Estivill έχει δημιουργήσει την ομώνυμη μέθοδο, η οποία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της παιδικής αϋπνίας. Ακολουθώντας τη μέθοδο που περιγράφεται στο «Κοιμήσου, παιδί μου», θα επιλύσεις ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί εξίσου παιδιά και γονείς.

Στο μακροσκελές από άποψη τίτλου αλλά… ζουμερό σε περιεχόμενο «Πώς να μιλάτε στα παιδιά σας ώστε να σας ακούν και πώς να τα ακούτε ώστε να σας μιλούν», οι βραβευμένοι συγγραφείς Adele Faber και Elaine Mazlish έχουν βοηθήσει εκατομμύρια γονείς να είναι περισσότερο αποτελεσματικοί στην επικοινωνία με τα παιδιά τους, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία αρνητικά συναισθήματα.

Στο ίδιο πνεύμα και το «Όλα όσα θέλω να πω στους φίλους μου», ένας συνοπτικός και εύληπτος οδηγός από τον life coach Anthony Robbins, ο οποίος στοχεύει στην προσωπική μεταμόρφωση του αναγνώστη, με χρήσιμα εργαλεία και αρχές που θα αλλάξουν αισθητά την ποιότητα της ζωής σου.

Το σημαντικό μήνυμα του βιβλίου «Μαζί τα καταφέρνουμε καλύτερα» του διεθνούς φήμης Simon Sinek επισημαίνει την αξία της αλληλεγγύης, της αισιοδοξίας και της έμπνευσης. Πρόκειται για ένα τρυφερό και πρωτότυπα εικονογραφημένο αλληγορικό παραμύθι για μεγάλους.

Προκλητικό, με καυστικό χιούμορ το «The subtle art of not giving a f*ck» του δημοφιλούς blogger Mark Manson είναι ουσιαστικά ένας οδηγός αυτοβελτίωσης. Το δίδαγμα; Σταμάτα πια να είσαι θετικός απέναντι σε όλα και απλά μάθε να χειρίζεσαι αποτελεσματικότερα τις αντιξοότητες της ζωής!

Και πάλι ο Anthony Robbins, αυθεντία στην ψυχολογία της ηγεσίας, στην προσωπική μεταμόρφωση και στην επιχειρηματική ανάκαμψη, προσφέρει τη συμβουλή του: «Ξυπνήστε το γίγαντα μέσα σας». Με σαφή και απλά βήματα, διδάσκει θεμελιώδη μαθήματα αυτοκυριαρχίας, που θα σε βοηθήσουν να ανακαλύψεις τον σκοπό σου.

Πώς θα αλλάξεις τη ζωή σου για πάντα; Ο κορυφαίος life coach Michael Neill στο «The Inside out Revolution – Η επανάσταση αρχίζει μέσα μας!» μοιράζεται 3 βασικές αρχές, με κεντρικό άξονα το εξής: Δεν ζεις αυτό που πραγματικά συμβαίνει, αλλά τις σκέψεις σου σχετικά με αυτό!

Και, όμως, υπάρχουν βιβλία που μπορούν να μας αλλάξουν τη ζωή. Το «Τόλμησε να είσαι ο εαυτός σου» των Kishimi Ichiro και Koga Fumitake μάς δείχνει τον τρόπο να ξεκλειδώσουμε τη δύναμη που έχουμε μέσα μας και να γίνουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε.

