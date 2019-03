Η νέα ταινία του Τζιμ Τζάρμους τους μάζεψε όλους: Ιγκι Ποπ, Τομ Γουέιτς, Μπιλ Μάρεϊ, Σελίνα Γκόμεζ [βίντεο]

Αστέρες του κινηματογράφου και θρύλοι της μουσικής βιομηχανίας εμφανίζονται στη νέα ταινία του βετεράνου Αμερικανού σκηνοθέτη, Τζιμ Τζάρμους.

Στην κωμική ταινία με ζόμπι με τίτλο «The Dead Don’t Die» πρωταγωνιστούν οι Ίγκι Ποπ, Τομ Γούειτς, RZA, Μπιλ Μάρεϊ, Τίλντα Σουίντον, Σελίνα Γκόμεζ και Κλοέ Σεβινί, Ντάνι Γκλόβερ κ.ά.

Την ταινία, η οποία όπως ανακοινώθηκε από την Focus Features, θα αρχίσει να προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 14 Ιουνίου, σκηνοθέτησε ο Τζιμ Τζάρμους σε δικό του σενάριο.

Όσον αφορά την πλοκή οι πληροφορίες παραμένουν προς το παρόν «θαμμένες» καλά.

Ωστόσο σε συνέντευξή της στο Collider η Κλοέ Σεβινί αποκάλυψε ότι η ταινία επικεντρώνεται γύρω από μια περιβαλλοντική καταστροφή που προκαλεί τη μαζική εμφάνιση ζόμπι και ότι η ταινία κλίνει περισσότερο προς την κωμωδία και όχι το δράμα.

Παραγωγοί της ταινίας είναι οι Τζόσουα Άστρακαν και Κάρτερ Λόγκαν.

Ο Τζάρμους έχει συνεργαστεί με πολλούς από τους πρωταγωνιστές, ο τραγουδιστής της ροκ και ηθοποιός, Ίγκι Ποπ είχε έναν μικρό, αλλά αξέχαστο ρόλο στο «Dead Man» (Ο Νεκρός), o ράπερ RZA εμφανίστηκε στο «Ghost Dog: The Way of the Samurai» (Ghost Dog: Ο τρόπος των σαμουράι). Στην ταινία του Τζάρμους «Coffee and Cigarettes» (Καφές και Τσιγάρα) παίζουν οι Τομ Γουέιτς και Ίγκι Ποπ, RZA και Μπιλ Μάρεϊ.

Ο Τζιμ Τζάρμους έχει σκηνοθετήσει και το ντοκιμαντέρ των Stooges του συγκροτήματος του Ίγκι Ποπ με τίτλο «Gimme Danger».

Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Τζιμ Τζάρμους, ο οποίος επίσης ηθοποιός, κινηματογραφικός παραγωγός και συνθέτης, πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα νέο άλμπουμ με τον Γιόζεφ φαν Βίσεμ με τίτλο «An Attempt to Draw Aside the Veil».