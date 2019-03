Πύρινη κόλαση στο Μπαγκλαντές -Πηδούν από κτίριο 19 ορόφων για να σωθούν

Outbreak of fire at FR Tower on Kamal Ataturk Road in #Banani, #Dhaka. #Bangladesh #RedCrescent volunteers providing necessary first aid supports and assisting the Fire Service and Civil Defence.

📷 @ShishirAe pic.twitter.com/BzFu8b5qJg

— Raquib Rony (@raquibrony) 28 Μαρτίου 2019