HUAWEI P30 & P30 Pro: Οι προ-παραγγελίες ξεκίνησαν σε Cosmote και Γερμανό

Ξεκίνησαν οι προ-παραγγελίες για τις νέες ναυαρχίδες HUAWEI P30 και P30 Pro στο www.cosmote.gr και στο www.germanos.gr.

Τα κορυφαία 4G+ smartphones της HUAWEI ξεχωρίζουν για τις ισχυρές τους επιδόσεις, αλλά και για την «επαγγελματική» τετραπλή κάμερα της Leica που δημιουργεί νέα δεδομένα στη φωτογράφιση από smartphone. Όσοι καταναλωτές προ-παραγγείλουν1 τα HUAWEI P30 και HUAWEI P30 Pro (έκδοση 256GB) παίρνουν δώρο το HUAWEI Watch GT Active, αξίας €2492. Οι συσκευές θα είναι διαθέσιμες σε όλα τα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ, αλλά και online, από τις 2 Απριλίου.

Highlight των νέων smartphones είναι το σύστημα τετραπλής κάμερας της Leica, που περιλαμβάνει φακό SuperZoom υψηλής ευκρίνειας και ποιότητας, κάμερα 40MP, υπερ-ευρυγώνιο φακό 20MP, καθώς και κάμερα HUAWEI TOF για 3D χαρτογράφηση του χώρου, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν εξαιρετικές λήψεις, τόσο στο φως της ημέρας όσο και τη νύχτα. Εξίσου εντυπωσιακές είναι οι εγγραφές video των νέων συσκευών, ιδίως σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Τα HUAWEI P30 και P30 Pro διαθέτουν, επίσης, εμπρόσθια κάμερα 32MP για εντυπωσιακές selfie.

Οι νέες συσκευές της HUAWEI διαθέτουν AMOLED οθόνη 6,1’’ επίπεδη (το P30) και 6,47’’ κυρτή στις άκρες (το P30 Pro), με ανάλυση Full HD+, πανίσχυρο οκταπύρηνο επεξεργαστή Kirin 980 και είναι εξοπλισμένες με αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων για γρήγορο ξεκλείδωμα και μεγαλύτερη ασφάλεια. Παράλληλα, είναι εξαιρετικά ανθεκτικές στο νερό και τη σκόνη, έχουν μεγάλη αυτονομία μπαταρίας και φορτίζουν πολύ γρήγορα -το P30 Pro έχει και δυνατότητα ασύρματης φόρτισης.

Με τα νέα smartphones της HUAWEI, οι χρήστες μπορούν να σερφάρουν στο Internet μέσα από το μεγαλύτερο δίκτυο 4G/4G+ στην Ελλάδα, με πληθυσμιακή κάλυψη3 πάνω από 98% και 95% αντίστοιχα. Παράλληλα, μέσα από το My COSMOTE App μπορούν να διαχειρίζονται τα πάντα γύρω από τις συνδέσεις τους σταθερής, κινητής και καρτοκινητής, όπως για παράδειγμα να ελέγχουν το υπόλοιπό τους, να ενεργοποιούν πακέτα & υπηρεσίες, να απολαμβάνουν προσφορές DEALS for YOU και να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς & τα προγράμματά τους.

Οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν το HUAWEI P30 με 749€ (€20,81/μήνα σε 36 άτοκες δόσεις4), το HUAWEI P30 Pro 128GB με €949 (€26,36/μήνα σε 36 άτοκες δόσεις) και το HUAWEI P30 Pro 256GB με €1.049 (€29,14/μήνα σε 36 άτοκες δόσεις), είτε φθηνότερα με τα προγράμματα κινητής COSMOTE. Οι νέες συσκευές θα κυκλοφορήσουν σε δύο χρώματα (Black, Aurora – το HUAWEI P30 και στο χρώμα Blue Crystal), ενώ οι καταναλωτές μπορούν να τις συνδυάσουν με τα αξεσουάρ που τους ταιριάζουν μέσα από μια μεγάλη ποικιλία.