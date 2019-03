Ελένη Φουρέιρα: Συνεργασία - έκπληξη με τον Snoop Dogg! [εικόνα]

Η Ελένη Φουρέιρα ένα χρόνο μετά την εμφάνισή της στην Eurovision και την κατάκτηση διεθνών charts με το Fuego να φιγουράρει στις πρώτες θέσεις, ετοιμάζεται για μια κορυφαία συνεργασία.

Η τραγουδίστρια θα ενώσει τις δυνάμεις της με τον παγκοσμίου φήμης και πολυβραβευμένο Snoop Dogg και τον ταλαντούχο Kaan, σε ένα τραγούδι – έκπληξη.

Τίτλος αυτού «Sirens»!

Πρόκειται για επανεκτέλεση του θρυλικού «Sweet Dreams (Are Made of This)» των Eurythmics, που κυκλοφόρησε το 1983 και τους έκανε γνωστούς παγκοσμίως. Μάλιστα, αυτή είναι η πρώτη φορά που το βρετανικό ντουέτο έδωσε άδεια για επανεκτέλεση του τραγουδιού, το οποίο έχει μπει στη λίστα του «Rolling Stone» με τα 500 σημαντικότερα τραγούδια όλων των εποχών και, μέχρι σήμερα, έχει βγει μόνο σε διασκευές.

Το τραγούδι θα κυκλοφορήσει από την Panik Records και αναμένεται σε λίγες ημέρες με ένα music video διεθνών προδιαγραφών.