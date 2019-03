Πώς η Intersport με το #womanism θα αποτελέσει σημείo αναφοράς κάθε γυναίκας, «αθλήτριας της ζωής»

Τη νέα φιλοσοφία της, το Intersport #womanism, με την οποία έρχεται ακόμα πιο κοντά στη σύγχρονη γυναίκα – καθημερινή «αθλήτρια» της ζωής, αναπτύσσοντας μια δίοδο προς το καθημερινό empowerment –την ενδυνάμωση– των γυναικών, παρουσίασε σήμερα η Intersport.

Στόχος της Intersport είναι το #womanism να αποτελέσει το σημείο αναφοράς κάθε γυναίκας, που μέσα από την καθημερινότητά της καλείται να γίνει κυρίαρχος του εαυτού της και να κατακτήσει ό,τι της ανήκει.

Τους 6 κύριους πυλώνες που αντιπροσωπεύουν το νόημα του Intersport #womanism, εκπροσώπησαν 6 ξεχωριστές γυναίκες με τις προσωπικές τους, ιδιαίτερες ιστορίες, τις οποίες μοιράστηκαν στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου: Για τον πυλώνα Own Your Time, η Ντορέττα Παπαδημητρίου –ηθοποιός/ παρουσιάστρια, Own your Choices, η Ελευθερία Ζούρου– ιδρύτρια και CEO του doctoranytime.gr, Own your Style, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου –ηθοποιός, Own Your Confidence, η Καρολίνα Πελενδρίτου - Δις Χρυσή Παρολυμπιονίκης, Own your Health, η Κέλλη Λαμπροπούλου– Ορθοπεδικός Χειρουργός, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μιου Αθηνών και Επιστημονικός Συνεργάτης Συλλόγου Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα», και για τον Πυλώνα Own Your Body, η Βασιλική Μιλλούση – Πρωταθλήτρια Γυμναστικής.

womanism.intersport.gr

Όσο αυξάνεται η ενασχόληση των γυναικών με πολλά και διαφορετικά καθήκοντα, τόσο αυξάνονται και οι «ρόλοι» που οι γυναίκες καλούνται να υιοθετήσουν! Σε αυτούς τους πολλαπλούς ρόλους έρχονται καθημερινά να ανταποκριθούν με αυτοπεποίθηση, αντιμετωπίζοντας κάθε πρόκληση. H Intersport πιστεύει στην ανεξάντλητη δύναμη που έχει μέσα της κάθε γυναίκα και την κάνει ξεχωριστή. Στέκεται δίπλα της και την στηρίζει σε κάθε της προσπάθεια, μοιράζεται μαζί της τα ίδια όνειρα και το ίδιο πάθος! Έτσι απευθύνεται σε αυτήν και δημιουργεί έναν ψηφιακό στίβο «δύναμης και ενέργειας» το womanism.intersport.gr, για να την εμψυχώνει σε κάθε της βήμα, ώστε να πιστέψει στον εαυτό της και τις δυνατότητές της και να μπορεί ελεύθερη να ορίζει το σώμα, το στυλ, τις επιλογές, τον χρόνο, την υγεία, την αυτοπεποίθησή της και τελικά τη ζωή της ολόκληρη.

Intersport #womanism: 6 «κυρίαρχοι» πυλώνες

Η INTERSPORT μετουσιώνει την ιδέα και το νόημα της φιλοσοφίας της δημιουργώντας 6 διαφορετικούς πυλώνες που αντιπροσωπεύουν τους κύριους τομείς που καλούνται οι γυναίκες να κυριαρχήσουν: Own Your Time, Own Your Choices, Own Your Style, Own Your Confidence, Own Your Health, Own Your Body.

Καλεί για τον κάθε πυλώνα μια γυναικεία, ξεχωριστή προσωπικότητα να τον εκπροσωπήσει, και φιλοξενεί στο womanism.intersport.gr τη δική της μοναδική ιστορία. Κάπως έτσι επέλεξε 6 γυναίκες, 6 «αθλήτριες» της καθημερινότητας, 6 πραγματικές μαχήτριες που εμπνέουν με τις προσωπικές τους ιστορίες…

Own Your Time – την Ντορέττα Παπαδημητρίου (@doretta3123) που διηγείται πόση πειθαρχία χρειάζεται σε μία κούρσα χρόνου για να ανταπεξέλθεις και παραδέχεται ότι είναι φυσιολογικό να κατεβάσεις ταχύτητα και να πάρεις χρόνο για σένα

(@doretta3123) που διηγείται πόση πειθαρχία χρειάζεται σε μία κούρσα χρόνου για να ανταπεξέλθεις και παραδέχεται ότι είναι φυσιολογικό να κατεβάσεις ταχύτητα και να πάρεις χρόνο για σένα Own Your Choices – την Ελευθερία Ζούρου που περιγράφει πως έχει ήδη δικαιωθεί για την επιλογή της: πήρε το ρίσκο και εγκατέλειψε την άνεση και ασφάλεια του να δουλεύεις σε πολυεθνική για να ιδρύσει ένα start up, το doctoranytime.gr, σε μία προσπάθεια να αλλάξει την κοινωνία που ζει και να βελτιώσει τις ατέλειες του συστήματος υγείας

που περιγράφει πως έχει ήδη δικαιωθεί για την επιλογή της: πήρε το ρίσκο και εγκατέλειψε την άνεση και ασφάλεια του να δουλεύεις σε πολυεθνική για να ιδρύσει ένα start up, το doctoranytime.gr, σε μία προσπάθεια να αλλάξει την κοινωνία που ζει και να βελτιώσει τις ατέλειες του συστήματος υγείας Own Your Style – την Πηνελόπη Αναστασοπούλου (@penelopeanastasasopoulou) που εξηγεί το πώς δημιούργησε τη θέση της στο χώρο εργασίας της και την έκανε τόσο μοναδική, ώστε, σήμερα, στα 42 της, μητέρα δύο παιδιών, να έχει ροζ μαλλιά και να αισθάνεται πως τα «φοράει» με πολλή αυτοπεποίθηση και χωρίς επιτήδευση, γιατί μέσα από αυτό επαναπροσδιορίζει τον εαυτό της και εφευρίσκει καινούργιους τρόπους να υπάρχει ως η ίδια γυναίκα αλλά μέσα σε διαφορετικά πλαίσια ή στυλ

(@penelopeanastasasopoulou) που εξηγεί το πώς δημιούργησε τη θέση της στο χώρο εργασίας της και την έκανε τόσο μοναδική, ώστε, σήμερα, στα 42 της, μητέρα δύο παιδιών, να έχει ροζ μαλλιά και να αισθάνεται πως τα «φοράει» με πολλή αυτοπεποίθηση και χωρίς επιτήδευση, γιατί μέσα από αυτό επαναπροσδιορίζει τον εαυτό της και εφευρίσκει καινούργιους τρόπους να υπάρχει ως η ίδια γυναίκα αλλά μέσα σε διαφορετικά πλαίσια ή στυλ Own Your Confidence – την Καρολίνα Πελενδρίτου (@k.pelendritou) που ανατρέχει στο 2002 στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στο Μάντσεστερ, και τη στιγμή που δέχτηκε να κολυμπήσει τόσο στους Αγώνες των αρτιμελών αθλητών όσο και σε αυτούς με αναπηρία και ήταν αυτή η στιγμή που εκκινούσε από τον βατήρα, έχοντας πλέον αποδεχτεί έναν επίπονο διάλογο με τον εαυτό της για το πρόβλημά της όρασής της, ενώ ένα νέο τεράστιο κεφάλαιο άνοιγε στη ζωή της, όχι καλύτερο, όχι χειρότερο, αλλά πραγματικό και αληθινό

(@k.pelendritou) που ανατρέχει στο 2002 στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στο Μάντσεστερ, και τη στιγμή που δέχτηκε να κολυμπήσει τόσο στους Αγώνες των αρτιμελών αθλητών όσο και σε αυτούς με αναπηρία και ήταν αυτή η στιγμή που εκκινούσε από τον βατήρα, έχοντας πλέον αποδεχτεί έναν επίπονο διάλογο με τον εαυτό της για το πρόβλημά της όρασής της, ενώ ένα νέο τεράστιο κεφάλαιο άνοιγε στη ζωή της, όχι καλύτερο, όχι χειρότερο, αλλά πραγματικό και αληθινό Own Your Health – την Κέλλη Λαμπροπούλου που συμβούλεψε και έπεισε μία 30χρονη γυναίκα να ξεκινήσει να ασκείται, ενώ είχε κάνει θεραπεία αποκατάστασης για σπονδυλικά κατάγματα μετά από μία εγκυμοσύνη, υπέφερε από πόνους και έπαιρνε αντικαταθλιπτικά

που συμβούλεψε και έπεισε μία 30χρονη γυναίκα να ξεκινήσει να ασκείται, ενώ είχε κάνει θεραπεία αποκατάστασης για σπονδυλικά κατάγματα μετά από μία εγκυμοσύνη, υπέφερε από πόνους και έπαιρνε αντικαταθλιπτικά Own Your Body - την Βασιλική Μιλλούση (@vasilikimillousi_gym_fit) που αφηγείται πως πάτησε στα πόδια της ξανά και συνέχισε τον πρωταθλητισμό, όταν την αποχαρακτήρισαν και την ανάγκασαν να σταματήσει για τρία χρόνια ότι αγαπούσε περισσότερο στον κόσμο

(Αναλυτικά τις ιστορίες των 6 ξεχωριστών προσωπικοτήτων που εκπροσωπούν τους πυλώνες, θα βρείτε στο womanism.intersport.gr)

Intersport #womanism: Κοινωνικό προφίλ

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, η INTERSPORT ανακοίνωσε επίσημα τη συνεργασία της με τον Μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο για τη Σκελετική Υγεία

«Πεταλούδα» με στόχο την ενεργή υποστήριξη στο έργο του για την ενημέρωση όλων σε θέματα σκελετικής υγείας και οστεοπόρωσης. Εκπρόσωποι του Συλλόγου παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και ενημέρωσαν τους ενδιαφερόμενους για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και το συνολικό του έργο.

Η Intersport θα στηρίξει με διάφορες δράσεις μέσα στο χρόνο το Σύλλογο «Πεταλούδα», αλλά ήδη έχει ανακοινώσει την πρώτη δράση της για φέτος, η οποία αφορά 400 δωρεάν μετρήσεις οστεοπόρωσης σε γυναίκες, καθώς είναι μία πάθηση που αφορά άμεσα στις γυναίκες και αντιμετωπίζεται προληπτικά με την άσκηση.

Με τη συμμετοχή του κόσμου στο #womanism να φτάνει στις 1.000 αναρτήσεις θα ενισχυθούν περαιτέρω οι δράσεις υπέρ του Συλλόγου από την εταιρεία. Αυτή η δραστηριοποίηση έρχεται ως φυσική συνέχεια του #womanism #challenge που έχει ήδη ενεργοποιηθεί, παροτρύνοντας το κοινό να ανεβάσει στο προφίλ του στο Instagram μια φωτογραφία της γυναίκας που θαυμάζει με #womanism και παρακινώντας για συμμετοχή στο #womanism κίνημα!

Σύμφωνα με την κα Μαρίλια Τόμπρα, Regional Head of Marketing της Intersport: «H Intersport με τη νέα της προσέγγιση αφιερώνει ένα ειδικό #womanism ψηφιακό κόμβο για να αναδείξει αληθινές ιστορίες γυναικών που εμπνέουν και να βρίσκεται δίπλα στη διαδρομή κάθε γυναίκας που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στους πολλαπλούς της ρόλους, τη λογική και την καρδιά της, που θέλει να απαλλαγεί από τους περιορισμούς, να κάνει τις επιθυμίες της πράξη, που ψάχνει να βρει στο σώμα της τη δύναμη, όχι την αδυναμία, που της αρέσει να εκφράζεται μέσα από το μοναδικό, προσωπικό της στυλ και που θέλει να κάνει τις δικές της επιλογές, όχι συμβιβασμούς. To Intersport #womanism είναι ένας n«σταθμός ανεφοδιασμού δύναμης» στον καθημερινό μαραθώνιο της ζωής που οι γυναίκες κόβουν νικήτριες το νήμα».