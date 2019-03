Τελευταία υπόκλιση του χορευτή των Ολυμπιακών 2004 Χάρη Μανταφούνη -Κρεμάει τις πουέντ του [εικόνες]

Από τι υλικά είναι φτιαγμένη η ζωή ενός χορευτή; Ο Γιάννης Μανταφούνης καταθέτει το δικό του γκραν φινάλε, με στοιχεία αυτοβιογραφικά, αλλά και δόσεις χιούμορ, ένα κρυφοκοίταγμα στη ζωή πίσω από και πάνω στη σκηνή.

Αν στα μάτια του κοινού η σταδιοδρομία ενός χορευτή μοιάζει με αγώνα ταχύτητας, στην πραγματικότητα είναι ένας μαραθώνιος από προκλήσεις, που ξεκινούν από νεαρή ηλικία με την εκπαίδευση και ολοκληρώνονται με την αποχαιρετιστήρια υπόκλιση στη σκηνή. Στον τερματισμό, όμως, κάθε χορευτής καλείται να αναιρέσει το προφανές: το σώμα, καταπονημένο από τις διαρκείς τεχνικές απαιτήσεις, οφείλει να αντισταθεί στη φθορά, να λάμψει πριν από τη θριαμβική έξοδο.

Στο Faded που παρουσιάζεται στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης από 12 έως 14 Απριλίου, ο Γιάννης Μανταφούνης, χορευτής με κλασική παιδεία, αλλά με θητεία σε διεθνούς φήμης ομάδες σύγχρονου ρεπερτορίου, επιστρέφει στην «πρώτη αγάπη» του, το μπαλέτο, αποτίνοντάς του έναν ύστατο φόρο τιμής.

Ο Γιάννης Μανταφούνης, που είχε εντυπωσιάσει στις τελετές έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών του 2004, στην τελευταία του υπόκλιση, παίζει με την τετριμμένη συγκίνηση του αποχαιρετισμού των étoiles, των μεγάλων αστέρων του μπαλέτου, χωρίς όμως να στερείται ο ίδιος συγκινήσεων, αλλά και χιούμορ.

Μια βραδιά που μας ταξιδεύει παρασκηνιακά στην εκμάθηση του μπαλετικού βηματολόγιου, καταθέτοντας ένα σχόλιο για τον υπεράνθρωπο αγώνα που κρύβεται πίσω από μια φαινομενικά ανώδυνη τέχνη, τον χορό. Στον ρόλο της μουσικoύ και παρτενέρ, η Αντιγόνη Φρυδά.

Προτού στραφεί στη χορογραφία, ως ανεξάρτητος δημιουργός, ο Γιάννης Μανταφούνης υπήρξε μέλος ορισμένων από τις σημαντικότερες ομάδες χορού στην Ευρώπη: Μπαλέτο της Όπερας του Γκέτεμποργκ, Nederlands Dans Theater II και The Forsythe Company (2005-2009).

Έχοντας αποκτήσει πολύτιμες εμπειρίες από τη θητεία του ως χορευτής, ανοίχτηκε σε πιο πειραματικές φόρμες, ερευνώντας διαφορετικές πτυχές του χορευτικού κώδικα. Η χρήση της φωνής και του λόγου, ο αυτοσχεδιασμός, ο ρυθμός (μουσικός και σωματικός), είναι μερικά από τα εργαλεία που αξιοποίησε σε πρόσφατα αλλά και πρώιμα έργα του: P.A.D (2006), Cover Up (2011), Pausing (2012), Eifo Efi (2013), Apersona (2014), One One One (2015), Sing the positions (2017).

Ο Μανταφούνης, σε κάθε νέα του δημιουργία, παραμένει ανοιχτός στο αυθόρμητο και εύθραυστο υλικό της συνάντησης με τον Άλλο: είτε πρόκειται για μεμονωμένους καλλιτέχνες, είτε για πιο ευέλικτα σχήματα, το ζητούμενο είναι πάντα η ανταλλαγή, η παιγνιώδης πρόσμειξη, η ανατροπή. Φαίνεται, άλλωστε, ότι αυτό τροφοδοτεί τον ίδιον, όχι μόνο ως δημιουργό, αλλά και ως χορευτή, αφού κάθε συνάντηση στη σκηνή αποφέρει νέες προκλήσεις.

FADED / IOANNIS MANDAFOUNIS 12 έως 14 Απριλίου 2019 | Κεντρική Σκηνή | 20:30

Σύλληψη & Ερμηνεία: Ιωάννης Μανταφούνης

Καθηγήτρια & Μουσικός: Αντιγόνη Φρυδά

Δραματουργός: Έρι Κύργια

Εκγύμναση: Σμαραλία Καρακώστα