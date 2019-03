Πέθανε η Λάρα, ο πρώτος σκύλος οδηγός τυφλών στην Ελλάδα

Πέθανε σε ηλικία 16 ετών η Λάρα, ο πρώτος στην Ελλάδα σκύλος οδηγός τυφλών.

Η Λάρα, ένα μαύρο Λαμπραντόρ Ριτρίβερ, υπήρξε σκύλος σύμβολο για την κοινότητα των ανθρώπων με προβλήματα όρασης στην Ελλάδα και ήταν εκείνη που οδήγησε στην ίδρυση της σχολής σκύλων οδηγών τυφλών Lara Guide Dog School.

Η Λάρα από την ζωή στα 16 της χρόνια έχοντας στο πλευρό της την «μαμά» της Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου και τον δεύτερο σκύλο οδηγό της Ιωάννας, τη Μέη.

Η «μαμά» της , Ιωάννα Γκρέτσου, μοιράστηκε την είδηση με ένα συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα:

«Όταν πρωτοκράτησα τη λαβή που με συνέδεε με το σκύλο, σάστισα: ήξερα πως πηγαίνω προς μια κατεύθυνση, μα συνάμα, ένιωθα μια απρόσμενα οικεία δύναμη, να με κατευθύνει κάπου αλλού. Κόλλησα τα πόδια μου στο έδαφος – μόνο αυτό ήξερα να κάνω. Τότε, άκουσα τη φωνή του εκπαιδευτή που μου φώναζε: “Follow the Dog!!!” Κι αυτό έκανα: I, followed the Dog. Λάρα: 03/05/2003 – 26/03/19».

Να σημειωθεί πως η Λάρα εργάστηκε ως Σκύλος-Οδηγός από τον Οκτώβριο του 2005 έως το 2009 και ακολουθώντας πιστά το αφεντικό της, έχει ζήσει και ταξιδέψει σε πολλά μέρη του κόσμου.

Μεταξύ άλλων είχε κάνει 16 ταξίδια με πλοίο, 68 αεροπορικές πτήσεις και αμέτρητα ταξίδια με τρένα, λεωφορεία, μετρό, έχει συμμετάσχει σε δεκάδες σεμινάρια και επισκέφθηκε πολλές ελληνικές και ευρωπαϊκές πόλεις.

Από τα τέλη του 2004 έως σήμερα, η Λάρα συνεισέφερε μαζί με άλλους να:

- Ενεργοποιηθεί η εγκύκλιος για την επιβίβαση των Σκύλων-Οδηγών Τυφλών στα τραίνα του ΟΣΕ. - Επιτρέπεται η επιβίβαση των Σκύλων-Οδηγών Τυφλών στα πλοία.

- Επιτρέπεται η επιβίβαση των Σκύλων-Οδηγών Τυφλών στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αττικής.

- Επιτρέπεται η επιβίβαση των Σκύλων-Οδηγών Τυφλών στο Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου Κρήτης καθώς και στα Υπεραστικά ΚΤΕΛ Κρήτης.

- Επιτρέπεται η επιβίβαση των Σκύλων-Οδηγών Τυφλών στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ Θεσσαλονίκης.

- Επιτρέπεται η είσοδος των Σκύλων-Οδηγών Τυφλών σε πολλά καταστήματα, εστιατόρια, καφέ και ξενοδοχεία της Αθήνας, της Θες/νίκης και της Κρήτης.