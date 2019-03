Οπερα-εμπειρία στο Μέγαρο: Μόνο με ειδικά 3D γυαλιά [βίντεο]

Το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαρτίου στις 8:00 το βράδυ θα φορέσουμε ειδικά γυαλιά και θα παρακολουθήσουμε ζωντανά (με ελληνικούς υπέρτιτλους) στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου τη state-of-the-art δημιουργία του πρωτοπόρου ολλανδού καλλιτέχνη Michel van der Aa.

Μια παράσταση που παντρεύει τη νέα μουσική με την τεχνολογία, την παράλληλη σκηνική και τρισδιάστατη κινηματογραφική δράση πάνω σε έναν κοινό μουσικό καμβά: η σοπράνο Κάθριν Μάνλυ τραγουδά live πάνω στη σκηνή, ενώ ο βαρύτονος Ρόντρικ Ουίλλιαμς ερμηνεύει τον ρόλο του στην ταινία που προβάλλεται ταυτόχρονα σε διάφορα επίπεδα της σκηνικού χώρου.

Tην ίδια στιγμή, οι δύο πρωταγωνιστές διαλέγονται με τη Χορωδία Δωματίου της Ολλανδίας και με τη μουσική (soundtrack) του van der Aaa που ακούγεται στο φιλμ.

Μια 3-D όπερα δωματίου, ένα ποιητικό multimedia έργο υπερσύγχρονης αισθητικής συνδυάζει το live action με καινοτόμες τεχνικές διαδραστικού φιλμ και με την ευφάνταστη μουσική του πάντα καινοτόμου Michel van der Aa.

Μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε στο Μουσικό Φεστιβάλ του Πεκίνου, στο Musica Nova του Ελσίνκι και στα Φεστιβάλ του Αννόβερου και της Λουκέρνης, το «Blank Out» έρχεται στην Αθήνα.

Τη μουσική διεύθυνση έχει ο Κλάας Στοκ. Η δραματουργία είναι της Σόφι Μότλυ. Τους ατμοσφαιρικούς φωτισμούς σχεδίασε ο Φλόριαν Γκάντσεβοορτ.

Ο Μισέλ φαν ντερ Άα, πολυβραβευμένος και πολυδιάστατος δημιουργός, ένας από τους σπουδαιότερους της νέας γενιάς, εμπνεύστηκε το λιμπρέτο του Βlank Out από το έργο και τη ζωή της νοτιοαφρικανής ποιήτριας Ίνγκριντ Γιόνκερ –εμβληματικής μορφής του φεμινισμού αλλά και του κινήματος κατά του Apartheid στην πατρίδα της–, την οποία λάτρεψε από την πρώτη στιγμή που γνώρισε τα κείμενά της.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον διάλογο ανάμεσα σε έναν άνδρα και μια γυναίκα. Πρόκειται για μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία που πραγματεύεται τη διαχείριση τραυματικών γεγονότων της ζωής και οδυνηρών αναμνήσεων του παρελθόντος. Μια ιστορία με ένα τέλος αποκαλυπτικό και για τους δύο πρωταγωνιστές.

Η παράσταση αποτελεί παραγγελία και συμπαραγωγή της Εθνικής Όπερας της Ολλανδίας, του Φεστιβάλ της Λουκέρνης και του Θεάτρου της Όπερας της Ρώμης, παρουσιάζεται με την υποστήριξη του Fonds Podiumκunsten-Performing Arts Fund NL και ανεβαίνει στο Μέγαρο με την ευγενική χορηγία των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ.

Δείτε το τρέιλερ της παράστασης:

Φαν ντερ Άα

...ο περιζήτητος θεατρικό σκηνοθέτης έχει τιμηθεί με τα βραβεία Johannes Vermeer (2015) και Grawemeyer (2013). Τα ευφάνταστα μουσικοθεατρικά του έργα Sunken Garden (2011-12), The Book of Disquiet (2008), After Life (2005/06) και One (2002) έχουν ενθουσιάσει διεθνώς κοινό και κριτικούς. Βασικό χαρακτηριστικό της δουλειάς του είναι ότι τα σκηνικά, τα κινηματογραφικά και τα μουσικά στοιχεία συνυφαίνονται και διαστρωματώνονται σε διαφανή επίπεδα δημιουργώντας έργα που παραπέμπουν εν μέρει σε ντοκιμαντέρ και εν μέρει σε φιλοσοφικό δοκίμιο.

Ο Μισέλ φαν ντερ Άα έχει συνθέσει επίσης τον διαδραστικό ψηφιακό κύκλο τραγουδιών The Book of Sand που κυκλοφόρησε ως ιστοσελίδα και εφαρμογή για Smartphone (2015), ενώ η αγγλική εκδοχή του μουσικοθεατρικού έργου του The Book of Disquiet έχει ανέβει στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει παρουσιαστεί από τη London Sinfonietta στη Βρετανία. Έχει γράψει επίσης κοντσέρτα και μουσική δωματίου για μικρό σύνολο, σολίστ και soundtrack.

Συνεργάστηκε με την Sol Gabetta στο cross-media κοντσέρτο για τσέλο Up-close (2010), ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο πρότζεκτ που παρουσιάστηκε σε Βερολίνο, Λονδίνο, Βρυξέλλες και Αμβούργο αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές.

Έχει στενούς δεσμούς με το Φεστιβάλ της Ολλανδίας και με τη Βασιλική Ορχήστρα Κονσέρτχεμπαου του Άμστερνταμ. Η μακροπρόθεσμη συνεργασία του ως House Composer με το διάσημο σύνολο οδήγησε στη δημιουργία νέων σημαντικών έργων που παρουσιάστηκαν από την Ορχήστρα σε πρώτη εκτέλεση.

Eίναι τακτικός προσκεκλημένος φημισμένων φεστιβάλ και συμφωνικών κέντρων (Μπάρμπικαν, Όπερα της Λυόν, Φεστιβάλ του Βερολίνου, Μπιενάλε της Βενετίας κ.ά.), ενώ συνθέσεις του έχουν ερμηνεύσει σύνολα διεθνούς κύρους (ASKO|Σαίνμπεργκ, Μπαρόκ Ορχήστρα του Φράιμπουργκ, Συμφωνική της Μελβούρνης, Ensemble Modern, Ορχήστρα Μοτσαρτέουμ του Σάλτσμπουργκ, Φιλαρμόνια κ.ά.).

To 2010 ίδρυσε τη δική του ανεξάρτητη εταιρεία multimedia (Disquiet Media) για την προώθηση της δουλειάς του. To 2017 ήταν συνθέτης (Composer-in-residence) στο Φεστιβάλ της Λουκέρνης, όπου παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην Ελβετία τα έργα του The Book of Disquiet, Up-close, Hysterisis και Blank Out.

Michel van der Aa / Blank Out / Μια 3-D όπερα!

Σάββατο 30 και Κυριακή 31 Μαρτίου | 20:00

Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, παράσταση με ελληνικούς υπέρτιτλους