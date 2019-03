Κεράτωσες; Το ομολογείς ή όχι -7 βήματα που πρέπει να κάνεις [εικόνες]

Η απιστία φέρνει ένα μεγάλο ερώτημα: Φεύγεις ή μένεις στη σχέση; Συνήθως εκείνοι που απατούν για πρώτη φορά το έτερον τους ήμισυ και δεν το έχουν σύστημα, σκέφτονται συνεχώς τι έκαναν και δεν ξέρουν πως να το διαχειριστούν.

Εδώ, έρχεται να βοηθήσει η σύμβουλος σεξ και ζευγαριών, Δρ. Τάμι Νέλσον και το νέο της βιβλίο «When You’re the One Who Cheats: Ten Things You Need to Know».

Μην δικαιολογείστε

Απιστήσατε, δεχτείτε το και προχωρήστε παρακάτω. Μην αρνείστε τι έγινε και μην δικαιολογείτε τον εαυτό σας. Ανεξάρτητα από την κατάσταση που βρίσκεται η σχέση σας, κάνατε την επιλογή της απιστίας.

Αποφασίστε εάν θα το ομολογήσετε

ΟΚ, απατήσατε τον σύντροφό σας. Θα το πείτε ή όχι; Πριν αποφασίσετε, σκεφτείτε τις συνέπειες. Τι θα κερδίσετε λέγοντας την αλήθεια; Θα ομολογήσετε και θα προσπαθήσετε να σώσετε τη σχέση ή για αισθανθείτε καλύτερα; Είστε έτοιμοι γι’ αυτό;

Εάν το κρατήσετε μυστικό

Το ζήτημα μπορείτε να το κρατήσετε για τον εαυτό σας και τους φίλους σας. Το μυστικό ορισμένους τους βαραίνει και άλλοι απλά το ξεχνούν με τον χρόνο. Είστε έτοιμοι να αντέξετε τον συναισθηματικό πόνο;

Πώς το λένε;

Το να ξεστομίσετε μια μέρα: «Σε κεράτωσα», δεν είναι λύση. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να κλείσετε ένα ραντεβού... ομολογίας. Πείτε στον σύντροφό σας ότι έχετε να του πείτε κάτι και αποκαλύψτε τι έγινε. «Σε απάτησα», ξεκινήστε και εξηγήστε τι έγινε.

Μην πείτε ότι λυπάστε

Μην πείτε ότι λυπάστε εκτός εάν ξέρετε το γιατί. Στόχος είναι να είστε ειλικρινείς και για να γίνει αυτό: Μην εκτοξεύσετε κατηγορίες, μην αρνείστε, μην κρύψετε οτιδήποτε.

Να είστε έτοιμοι για το γιατί

Αυτό είναι το σίγουρο ερώτημα της απέναντι πλευράς. Δεν είναι εύκολο να απαντηθεί, αλλά οφείλετε να είστε προετοιμασμένοι. Η απιστία ήταν μια φάση «αφύπνισης» της σχέσης ή το τέλος της. Προσπαθώντας να δώσετε εξηγήσεις, θα πρέπει να αποφύγετε τη σύγκριση μεταξύ της σχέσης και του τρίτου προσώπου.

Δημιουργήστε ένα νέο όραμα

Αν αποφασίσετε και μείνετε στη σχέση σας, τότε σκεφτείτε ποιο θα είναι το μέλλον. Τι σας κάνει ευτυχισμένους; Ποιοι είναι οι φόβοι σας; Τι μπορεί να αλλάξει. Η απιστία, ίσως, σας βοηθήσει να δουλέψετε ως ζευγάρι μέσα από τον πόνο.