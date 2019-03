Oikonomikorevma.gr: 5 Tips για να εξασφαλίσεις οικονομικό ρεύμα για το σπίτι σου

Οι εποχές είναι δύσκολες και πολλοί είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Το oikonomikorevma.gr μας δίνει 5 συμβουλές για να εξασφαλίσουμε οικονομικό ρεύμα στο σπίτι μας.

1. Προτίμησε το φυσικό φωτισμό!

Ειδικά το καλοκαίρι που η μέρα διαρκεί πολύ, εξοικονόμησε ρεύμα για το σπίτι προτιμώντας το φυσικό φωτισμό έναντι του τεχνητού, όπου είναι εφικτό. Τοποθέτησε γραφείο και τραπέζι κοντά στα παράθυρα για να αξιοποιήσεις το φυσικό φωτισμό καλύτερα.

2. 3°C - 5°C είναι η ιδανική θερμοκρασία για το ψυγείο σου

Επιλέγεις τις ιδανικές θερμοκρασίες, 3o C έως 5 o C για ψυγεία και -18 o C για καταψύκτες, για να εξασφαλίσεις χαμηλότερη κατανάλωση.

3. Πλένε τα ρούχα σου στους 40°C

Οι περισσότεροι λεκέδες με τα σύγχρονα απορρυπαντικά δεν χρειάζονται καυτό νερό για να φύγουν. Προτίμησε να πλένεις στους 40°C ή ακόμα και στους 30°C αντί για τους 90°C για να μειώσεις την κατανάλωση στο οικιακό σου ρεύμα.

4. Μην βάζεις τον θερμοστάτη του κλιματισμού πολύ χαμηλά

Αν θέλεις να δροσίσεις το σπίτι, χωρίς να επιβαρύνεις το λογαριασμό του οικιακού σου ρεύματος, μη βάζεις πολύ χαμηλά τη θερμοκρασία του κλιματιστικού. Γύρω στους 25ºC με 28ºC είναι αρκετοί για το καλοκαίρι!

5.Για φυσική δροσιά, παράθυρα ανοιχτά και παντζούρια κλειστά

Κράτησε τα παντζούρια και τις κουρτίνες, στα παράθυρα με νότιο προσανατολισμό, ανοιχτά την ημέρα, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ώστε το ηλιακό φως να εισέρχεται ελεύθερα στο σπίτι σου, και κλειστά τη νύχτα, ώστε να μειώνεται η ψύχρα και να εξοικονομείς ηλεκτρική ενέργεια. Αντίστοιχα, κρατάς αυτά τα παντζούρια κλειστά, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε να μειώνεται η θερμότητα από τον ήλιο.

Εξασφάλισε σήμερα φθηνό ρεύμα για το σπίτι σου, συμπληρώνοντας απλώς μία φόρμα.

Συνδέσου με την Elpedison, το μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας και επωφελήσου 24 ώρες νυχτερινό ρεύμα, όλο το 24ωρο!

Για οικονομικό ρεύμα, μάθε περισσότερα στο: http://www.oikonomikorevma.gr