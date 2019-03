Cosmote TV: Πρεμιέρα για τη 2η σεζόν του Knightfall με τον Μάρκ Χάμιλ του Star Wars

Την πρεμιέρα της 2ης σεζόν του ιστορικού δράματος Knightfall, με τον Μάρκ Χάμιλ, τη νέα δραματική σειρά The Village, βραβευμένες παραγωγές, όπως το Άλμπουμ του Μεχμέτ Τζεν Μέρτογλου και το ισπανικό δράμα Ένα αξέχαστο καλοκαίρι (Estiu 1993), καθώς και δημοφιλή blockbuster θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, μεταξύ άλλων, οι συνδρομητές της COSMOTE TV στο κινηματογραφικό πρόγραμμα της εβδομάδας.

Δύο σειρές ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα του COSMOTE CINEMA 4HD. Λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα του στην Αμερική, ξεκινά στο κανάλι ο 2ος κύκλος του ιστορικού δράματος Knightfall, με τον Μάρκ Χάμιλ της σειράς ταινιών Star Wars (Τετάρτη 27/3, 23.00). Με επίκεντρο την αιματηρή αναζήτηση του Ιερού Δισκοπότηρου στη Γαλλία του 14ου αιώνα από μια μυθική οργάνωση μοναχών πολεμιστών, τους Ναίτες Ιππότες, τα νέα επεισόδια της σειράς τους ακολουθούν στις βίαιες μάχες με τον στρατό του βασιλιά μέχρι και την τελική τους πτώση το 1307.

Από τους σκηνοθέτες και σεναριογράφους μεγάλων επιτυχιών όπως το Downton Abbey, Girlfriend’s Guide to Divorce και Sons of Anarchy, έρχεται σε Α’ Προβολή την Παρασκευή 22/3, στις 21.00 η δραματική σειρά The Village. Με φόντο μία πολυκατοικία στο Μπρούκλιν, η πλοκή ξεδιπλώνει τις προσωπικές ιστορίες των ενοίκων της, οι οποίοι αν και ανήκουν σε διαφορετικές ηλικιακές, κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, αναπτύσσουν μεταξύ τους έναν ιδιαίτερο δεσμό. Η σειρά κάνει πρεμιέρα στο COSMOTE CINEMA 4HD λίγα 24ωρα μετά την προβολή της στην Αμερική.

Στις πρεμιέρες του μήνα ανήκει, ακόμα, η υποψήφια για 4 βραβεία Emmy® δραματική σειρά The Looming Tower, η οποία μας μεταφέρει στα τέλη της δεκαετίας του ’90, με την απειλή της Αλ-Κάιντα στις ΗΠΑ, ολοένα να αυξάνεται παράλληλα με την διαμάχη ανάμεσα σε FBI και CIA για την ιδιοκτησία απόρρητων πληροφοριών. H σειρά είναι βασισμένη στο βραβευμένο με Πούλιτζερ ομώνυμο βιβλίο του Λόρενς Ράιτ (Δευτέρα 25/3, 20.00, COSMOTE CINEMA 4HD).

Επίσης, η δραματική σειρά του Βέλγου σκηνοθέτη Ζακ Κουλιέρ (Cargo) The Day (De Dag) έρχεται στο COSMOTE CINEMA 4HD, την Κυριακή 24/3 στις 21.00, με την πλοκή να περιστρέφεται γύρω από ένα σχολαστικά προετοιμασμένο σχέδιο ομηρίας σε τράπεζα μιας μικρής πόλης. Ανά δύο επεισόδια, η σειρά παρουσιάζει τα γεγονότα από διαφορετική οπτική γωνία: αυτή της αστυνομίας, των δραστών, των θυμάτων και των μελών της οικογένειάς τους.

Στo COSMOTE CINEMA 1HD, ξεχωρίζει η πρεμιέρα της βραβευμένης στο Φεστιβάλ των Καννών ταινίας Άλμπουμ του Μεχμέτ Τζεν Μέρτογλου, που σκιαγραφεί την ιστορία ενός ζευγαριού, το οποίο θέλει να υιοθετήσει ένα παιδί, και κάνει τα πάντα για να πιστέψουν όλοι γύρω τους, ότι η γυναίκα είναι πραγματικά έγκυος (Τρίτη 26/3, 21.00). Επίσης, σε Α’ Προβολή έρχεται στο κανάλι η πολυβραβευμένη δραματική ισπανική ταινία Ένα αξέχαστο καλοκαίρι (Estiu 1993) για την ιστορία της 6χρονης Φρίντα, η οποία μετά το θάνατο της μητέρας της μετακομίζει στην αγροικία του θείου της, έναν τόπο φαινομενικά ειδυλλιακό, για την οποία ωστόσο αποτελεί κάτι αφιλόξενο και εχθρικό (Πέμπτη 28/3, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres).

Οι λάτρεις των ταινιών δράσης θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στο COSMOTE CINEMA 1HD την πρεμιέρα της ταινίας Το κόλπο της Σαγκάης (S.M.A.R.T Chase) με τον Ορλάντο Μπλουμ, στο ρόλο ενός ιδιωτικού πράκτορα

ασφαλείας, ο οποίος πρέπει να συνοδεύσει μια πολύτιμη κινεζική αντίκα έξω από τη Σαγκάη (Δευτέρα 25/3, 21.00, ζώνη Action), αλλά και την περιπέτεια Hotel Artemis με τη Τζόντι Φόστερ, για την ιστορία δύο ληστών που βρίσκουν καταφύγιο στο «Hotel Artemis», ένα μυστικό νοσοκομείο για εγκληματίες (Κυριακή 24/3, 21.00, ζώνη Blockbuster).

Την Παρασκευή 22/3 στις 21.00 ξεχωρίζει σε Α’ προβολή η γαλλική κομεντί Που Θα Κοιμηθείς Απόψε; (Joint Custody) με πρωταγωνίστρια μια γυναίκα, που όταν ανακαλύπτει ότι ο σύζυγός της διατηρεί εξωσυζυγική σχέση, αποφασίζει να γνωρίσει την αντίζηλό της και να της προτείνει μια αλλόκοτη συμφωνία. Το Σάββατο 23/3, οι φίλοι των κινουμένων σχεδίων θα παρακολουθήσουν την πρεμιέρα της ταινίας Η Ζουγκλοπαρέα (The Jungle Bunch) (21.00, ζώνη family).

Στο COSMOTE CINEMA 2HD, το ενδιαφέρον στρέφεται στην πρεμιέρα της υποψήφιας για Χρυσή Σφαίρα δραματικής κομεντί Tully:Τα παιδιά είναι ευτυχία; με τη Σαρλίζ Θερόν, να ενσαρκώνει μία εξουθενωμένη μητέρα τριών μικρών παιδιών, που όταν προσλάβει τη νεαρή φοιτήτρια Τάλι (Μακένζι Ντέιβις) ως νυχτερινή νταντά, θα δει τη ζωή της να αλλάζει απρόσμενα (Τετάρτη 27/3, 22.00, ζώνη Ladies First). Στο πρόγραμμα του καναλιού συμπεριλαμβάνεται το βιογραφικό ντοκιμαντέρ Pope Francis: A Man of his Word, το οποίο ακολουθεί τον Πάπα Φραγκίσκο σε ένα ταξίδι σε όλο τον κόσμο, κατά τη διάρκεια του οποίου μιλάει στον κόσμο για την ελπίδα και απαντάει σε ερωτήματα που απασχολούν τη σημερινή κοινωνία (Α’ προβολή - Παρασκευή 29/3, 22.00, Doc’ o Clock).

Την Τρίτη 26/3, στις 22.00 ολοκληρώνεται το μηνιαίο αφιέρωμα στον Μάικλ Φασμπέντερ με την προβολή της ταινίας μυστηρίου Ο Χιονάνθρωπος (The Snowman). Εδώ ο υποψήφιος για 2 OSCAR® ηθοποιός υποδύεται τον αλκοολικό και αντισυμβατικό ντεντέκτιβ Χάρι Χόλε, ο οποίος αναλαμβάνει να διερευνήσει την εξαφάνιση μιας μητέρας, της οποίας το μαντίλι βρέθηκε τυλιγμένο γύρω από ένα χιονάνθρωπο (COSMOTE CINEMA 2HD).

Στις πρεμιέρες του VILLAGE CINEMA HD, ξεχωρίζει η πολυβραβευμένη ισπανική ταινία του Σεσκ Γκέι Truman. Η ταινία ακολουθεί τον Τομάς (Χαβιέ Καμάρα), ο οποίος ταξιδεύει από τον Καναδά στη Μαδρίτη για να περάσει τέσσερις μέρες μαζί με τον παιδικό του φίλο Χουλιάν, που έχει διαγνωστεί με καρκίνο σε τελικό στάδιο και ζει μαζί με τον αγαπημένο του σκύλο Τρούμαν (Παρασκευή 29/3, 21.00).

Μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, οι συνδρομητές θα έχουν στη διάθεσή τους από την Δευτέρα 25/3 προς ενοικίαση, την οικογενειακή ταινία A Dog’s Way Home.