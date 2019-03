Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στηρίζουν την εθελοντική αιμοδοσία της Nova [βίντεο]

Συνεχίζεται η δράση εθελοντικής αιμοδοσίας , "Bleed for The Throne" που διοργανώνει η Nova κατ’ αποκλειστικότητα στην Ελλάδα και σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) και υλοποιείται διεθνώς με αφορμή τον τελευταίο κύκλο της δημοφιλούς σειράς «Game of Thrones», της HBO.

Μετά τη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη όπου πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές αιμοδοσίες, σειρά παίρνει το διήμερο 26-27 Μαρτίου η Αθήνα και συγκεκριμένα το Μετρό Συντάγματος (09:00-20:00).

Την επικοινωνιακή ενέργεια της Nova στηρίζουν και γνωστοί ποδοσφαιριστές της ΠΑΕ Ολυμπιακός κόπως οι Omar Elabdellaoui, Γιώργος Μασούρας, Λεονάρντο Κούτρης και Miguel Ángel Guerrero και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός όπως οι Ousmane Coulibaly και Omri Altman.

Στους εθελοντές αιμοδότες θα δοθεί από ένα συλλεκτικό μπλουζάκι «Bleed For The Throne». Ακόμη, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε σχετικό διαγωνισμό κερδίζοντας επιπλέον δώρα.

Αναφορικά με τη συμμετοχή τους στον σχετικό διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές αιμοδότες θα μπορούν να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα η οποία βρίσκεται στο παρακάτω link: http://www.novaguide.gr/bleedforthethrone

Εδώ μπορείτε να δείτε τα καλέσματα των ποδοσφαιριστών των "αιωνίων" στους φιλάθλους και όχι μόνο!

Ομάρ Ελαμπντελαουί

Γιώργος Μασούρας

Λεονάντρο Κούτρης

Μιγκέλ Ανχελ Γκερέρο

Ουσμάν Κουλιμπαλί

Ομρί Αλτμαν